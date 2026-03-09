Phú Quốc: Du lịch tăng trưởng, tạo hấp lực cho kinh doanh lưu trú và bất động sản

Trong bức tranh ấy, dự án The Sunset nổi lên như sản phẩm đón sóng đúng thời điểm.

Thị trấn Hoàng hôn - “thỏi nam châm” hút khách du lịch quốc tế đến với đảo Ngọc (Ảnh: Ánh Dương).

Du lịch Phú Quốc liên tục phá kỷ lục

Anh Nguyễn Công Tuấn - đại diện đơn vị vận hành căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence, Nam đảo Phú Quốc không khỏi hào hứng: “Tất cả các căn hộ cho thuê của chúng tôi dành cho khách lưu trú từ tháng 11/2025 đến nay đều được săn lùng đặt trước nhiều tháng. Như vậy từ khóa cháy phòng không còn là hiện tượng cục bộ vào dịp lễ, mà xuất hiện nhiều thời điểm trong năm. Chưa bao giờ tôi thấy du lịch Phú Quốc phát triển nhanh và mạnh như hiện tại”.

Chỉ trong 9 ngày cao điểm Tết, Phú Quốc ước đón gần 366.000 lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt xấp xỉ 93.000 lượt. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ 767 chuyến bay với hơn 260.000 lượt hành khách - mức cao kỷ lục kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012. Số chuyến bay quốc tế tăng mạnh, có thời điểm trung bình lên tới 47 chuyến/ngày.

Anh Nguyễn Công Tuấn (áo trắng) - đại diện đơn vị vận hành căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence, Nam đảo Phú Quốc (Ảnh: Ánh Dương).

Dòng khách tăng nhanh kéo theo áp lực lớn lên nguồn cung lưu trú, đặc biệt tại khu vực Nam đảo - nơi tập trung hệ sinh thái vui chơi, giải trí, lễ hội và kinh tế đêm sôi động do tập đoàn Sun Group kiến tạo. Tại các khu gần biển, gần trung tâm sự kiện, tỷ lệ lấp đầy thường xuyên ở mức cao dù giá thuê không thấp.

Theo anh Tuấn, thị trường đã thay đổi rõ rệt chỉ trong vòng hai năm trở lại đây. “Du lịch bùng nổ tại Phú Quốc, tỷ lệ lấp đầy thường xuyên đạt 80-99%. Vào mùa cao điểm, giá phòng có thể tăng thêm 20-35%, đặc biệt với những căn sở hữu view (tầm nhìn) đẹp và nằm gần trung tâm giải trí như thị trấn Hoàng hôn”, anh chia sẻ.

Thói quen lưu trú của khách hàng cũng đang dần dịch chuyển. Nếu trước đây, khách đến Phú Quốc chủ yếu chọn khách sạn, resort cho kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay họ tìm kiếm không gian sống lâu dài, riêng tư hơn, ở nơi vừa có trải nghiệm thiên nhiên biển đảo, vừa được phục vụ đủ đầy mọi tiện ích.

Cáp treo Hòn Thơm - một trong nhiều trải nghiệm đẳng cấp thu hút du khách đến với Nam Phú Quốc (Ảnh: Ánh Dương).

Phú Quốc sở hữu chính sách miễn visa cho nhiều thị trường quốc tế, hệ sinh thái vui chơi, giải trí ngày càng đa dạng và APEC 2027 đang đến gần, nhu cầu lưu trú dự báo không chỉ tăng về lượng mà còn nâng cấp về chất. Thị trường bất động sản khu vực đang bước vào một chu kỳ mới - nơi sản phẩm đáp ứng nghỉ dưỡng lẫn khai thác cho thuê sẽ chiếm ưu thế.

The Sunset - “Gà đẻ trứng vàng”

Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027 và ghi nhận sự bùng nổ về khách du lịch cao cấp, The Sunset ra mắt được giới đầu tư nhìn nhận như một sản phẩm đón điểm rơi.

The Sunset được coi là “của hiếm” khi quỹ căn hộ gần biển, view đẹp ngày càng thu hẹp (Ảnh: Sun Group).

Tổ hợp căn hộ núi Ông Quán với tầm nhìn 360 độ bao quát biển trời đảo Ngọc. Từ ban công, khoảnh khắc hoàng hôn Phú Quốc thu trọn tầm mắt khi mặt trời dần lặn xuống tại Cầu Hôn - biểu tượng check-in (chụp ảnh) tại Nam đảo. Các căn hộ phía Đông đón bình minh từ biển Bãi Kem. Căn hộ phía Nam ngắm toàn cảnh tuyến cáp treo vượt biển dài bậc nhất thế giới.

Tiềm năng của The Sunset được bảo chứng từ thành công của nhiều sản phẩm ra mắt trước đó như The Sea, The Hill, The Sky, cùng thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence. Kinh doanh lưu trú căn hộ The Sea nhiều năm nay, bà Võ Thị Kiều Thu cho biết yếu tố quyết định giá thuê không nằm ở diện tích hay nội thất xa hoa, mà ở tầm view và vị trí.

“Khoảng 95% khách của tôi là khách quốc tế cao cấp. Họ sẵn sàng trả gấp đôi để chọn căn view biển, có thể ngắm pháo hoa và toàn cảnh sự kiện. Căn view đẹp giá cao hơn, nhưng cũng là căn mang lại lợi nhuận tốt nhất”, bà Thu chia sẻ. Theo bà, việc linh hoạt điều chỉnh giá theo mùa giúp căn hộ luôn duy trì công suất cao, vừa phục vụ gia đình nghỉ dưỡng, vừa tạo dòng tiền ổn định.

Điểm khác biệt của The Sunset không chỉ nằm ở thiết kế hay tầm nhìn, mà ở việc dự án được đặt trong một hệ sinh thái đang ăn nên làm ra. Chỉ vài bước chân, cư dân The Sunset hòa mình vào nhịp sống sôi động của thị trấn Hoàng Hôn với nhà hàng bia, các show nghệ thuật, pháo hoa và chợ đêm VUI-Fest, dịch vụ ẩm thực, spa…

Show diễn Kiss Of The Sea thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối (Ảnh: Ánh Dương).

Đang tìm hiểu để bổ sung thêm một căn hộ The Sunset vào bộ sưu tập, bà Thu khẳng định khu vực này hội tụ đủ các yếu tố mà khách hiện đại tìm kiếm: tầm nhìn hướng biển, khoảng cách gần các quảng trường, show diễn và chuỗi tiện ích đã hình thành.

“Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu khách vì sống và làm việc tại đây mỗi ngày. Với những căn có view đẹp và vị trí thuận tiện như The Sunset, mức giá cho thuê sẽ ở nhóm cao trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm mà chúng tôi sẵn sàng mở rộng quỹ căn hộ khi có cơ hội”, bà Thu nói.

Đặt The Sunset trong bức tranh tăng trưởng đồng bộ về hạ tầng giao thông, dân sinh 1-3 năm tới… cho thấy thời điểm nắm bắt cơ hội là ở giai đoạn này.