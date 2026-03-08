Phú Mỹ Hưng Harmonie: Nhu cầu cao, chủ đầu tư tăng số lượng mở bán

Cùng với thông tin mở thêm giỏ hàng, Phú Mỹ Hưng cũng thông báo chính sách bán hàng dự án Harmonie với nhiều ưu đãi nhằm tri ân khách hàng mua sản phẩm Harmonie.

Dự án Harmonie ghi nhận lượng khách đến khách tham quan nhà mẫu tại Phú Mỹ Hưng không ngừng gia tăng, đặc biệt vào những ngày cuối tuần (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh lịch thanh toán dài hạn theo tiến độ xây dựng, chủ đầu tư cũng triển khai chương trình hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà vào năm 2028. Điều này sẽ góp phần gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng sắp xếp tối ưu dòng tiền.

Harmonie được thiết kế tối ưu không gian xanh và tầm nhìn, đặc biệt những căn hộ tầng cao phần lớn có view (tầm nhìn) thoáng đãng, rộng mở, không bị che khuất tầm nhìn (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng phát triển tại khu vực Đông Bắc TPHCM tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Dự án do công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby (Công ty Ruby Home), thuộc hệ sinh thái của Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Đây là dự án hiếm hoi thuộc “phân khúc dễ mua” được Phú Mỹ Hưng phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Chất lượng dự án được chủ đầu tư phát triển với định vị cao cấp, sang trọng từ ngoại quan, vật liệu, hoàn thiện đến hệ tiện ích dịch vụ dành riêng cho cư dân (Ảnh: CĐT).

“Dự án có chất lượng vượt trội so với mặt bằng phân khúc, nhưng mức giá trong tầm tay”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ tại sự kiện khai trương nhà mẫu Harmonie được tổ chức tại đô thị Phú Mỹ Hưng vào cuối tháng 1.

Ông Hoàng Điệp, một khách hàng trẻ đang sống tại phường Đức Nhuận, TPHCM cho biết: “Trước đây, khi tìm hiểu các dự án để đầu tư, tôi thường nghiên cứu về vị trí, những kết nối hạ tầng xung quanh hoặc là tiện ích nội khu. Tuy nhiên, gần đây, tôi lại quan tâm đến mảng xanh, không gian đó sẽ giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng”.

Ngoài tiện ích, cây xanh, cảnh quan bố trí ở tầng trệt, dự án Harmonie còn tích hợp loạt tiện ích như hoa viên, đường chạy bộ trên cao, phòng tập gym, phòng đa năng… chỉ dành riêng cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie tọa lạc tại trung tâm mới của Bình Dương - ngay lõi Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM, liền kề Khu công nghệ số tập trung, kết nối thuận lợi với các trục giao thông chiến lược trong tương lai như metro, cao tốc… Mất khoảng chục phút để tiếp cận các khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2. Khu vực này đang thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước - những người có nhu cầu rõ ràng về một không gian sống chất lượng, an toàn và chuẩn mực. Xem video sức hút dự án Harmonie đối với khách hàng nước ngoài tại đây.

“Tôi là người Mỹ nhưng đã sống ở Phú Mỹ Hưng được 20 năm. Tôi rất quan tâm đến việc đầu tư vào khu vực Bình Dương. Tôi nghĩ vị trí của dự án rất tốt. Bên cạnh đó, với sân bay mới tại Long Thành cùng tuyến cao tốc trong tương lai sẽ kết nối theo hướng này. Tôi cho rằng đây là một lợi thế rất lớn cho chuỗi cung ứng, cũng như cho những người muốn sinh sống gần nơi làm việc tại Bình Dương thay vì phải di chuyển qua lại giữa TPHCM mỗi ngày”, ông Matt King - quản lý cấp cao một công ty logistic cho biết.

Không chỉ đánh giá cao vị trí, quy hoạch dự án, chuẩn mực thiết lập hệ thống an ninh bảo vệ chặt chẽ của chủ đầu tư, vị khách này còn cho biết pháp lý là điều khiến ông yên tâm khi chọn Phú Mỹ Hưng.

Nếu xu hướng chọn loại căn hộ 1 hoặc 2 phòng ngủ thuộc đa số khách hàng trẻ, thì nhóm chuyên gia người nước ngoài, quản lý cấp cao các tập đoàn lại ưu tiên căn hộ 3 phòng ngủ, tầng cao bởi không gian rộng rãi, view đẹp (Ảnh: CĐT).

Với lợi thế về giá bán, cùng vị trí đắc địa tại khu vực có nhu cầu thuê lớn và ổn định từ cộng đồng chuyên gia tại Bình Dương, dự án hướng tới các gia đình trẻ tìm kiếm nơi an cư lâu dài, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm có tính thanh khoản tốt, tiềm năng tăng trưởng cao, đáp ứng tiêu chí “Dễ mua - Dễ bán - Dễ cho thuê”.