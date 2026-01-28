Phú Mỹ Hưng Harmonie: Dự án trọng điểm của Phú Mỹ Hưng 2026, hướng tới người trẻ

Tối ngày 24/1, tại Trung tâm nhà mẫu Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ - quận 7 trước đây), Công ty Phú Mỹ Hưng khai trương nhà mẫu dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie. Sự kiện thu hút gần 700 khách, phần lớn là cư dân Phú Mỹ Hưng, bao gồm thế hệ cư dân thứ 2-3 của đô thị.

Lễ khai trương nhà mẫu dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie (Ảnh: BTC).

Vị trí đắc địa, cung ứng gần 1.500 căn

Phú Mỹ Hưng Harmonie tọa lạc tại trung tâm mới của Bình Dương, ngay lõi Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TPHCM, liền kề công viên công nghệ sáng tạo, kết nối thuận tiện đến các tuyến giao thông chiến lược, metro và cao tốc trong tương lai.

Dự án cách khu công nghiệp VSIP 1 và VSIP 2 vài phút di chuyển, đáp ứng nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý trong và ngoài nước.

Được xây dựng trên lô đất 2 hecta, Phú Mỹ Hưng Harmonie gồm 5 tòa nhà với 1.490 căn hộ. Tại khối đế khu căn hộ còn có 23 cửa hàng thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm và giáo dục.

“Dự án được phát triển với các tiêu chí định vị cao cấp (quy hoạch, diện tích không gian xanh mở, vật liệu, thiết kế…), nhưng mức giá sẽ “trong tầm tay”, phù hợp với nhu cầu an cư lẫn đầu tư của nhiều nhóm khách hàng, tại một đô thị năng động như Bình Dương”, đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết.

Đông đảo khách hàng tìm hiểu về dự án (Ảnh: BTC).

Đáp ứng nhu cầu khách hàng trẻ

Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án nằm trong chiến lược phát triển bền vững, nhân rộng “không gian sống Phú Mỹ Hưng” đến với nhiều khách hàng, nhất là người trẻ.

Do đó, bên cạnh vị trí, bài toán đầu tư của Phú Mỹ Hưng Harmonie còn đến từ cơ cấu căn hộ đa dạng, diện tích vừa phải, tổng giá hợp lý và lịch thanh toán linh hoạt. Đây là những yếu tố giúp dự án có thể tiệm cận khách hàng trẻ có nhu cầu an cư, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia, tối ưu dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản.

Cụ thể, căn hộ căn hộ 2 phòng ngủ (66-74 m²) chiếm 69%; căn hộ 1 phòng ngủ (39-42 m²) chiếm 18%. Phần còn lại là căn hộ 3 phòng ngủ, Ground House (tầng trệt) và căn hộ Garden (sân vườn mini).

Dự án gồm 5 tòa nhà: A1, A2, A3, A4, A5 có độ cao 32-34 tầng.

Về quy hoạch kiến trúc, 5 tòa tháp được đẩy sát biên đất để mở ra một "Thung lũng xanh" ở trung tâm.

Tại tâm xanh này là hệ thống tiện ích cảnh quan theo phong cách nghỉ dưỡng tại gia với không gian mặt nước, mảng xanh trải rộng gần như toàn bộ “Thung lũng xanh”. Quy hoạch này tạo một “vành đai” bảo vệ, quản lý tự nhiên cho mọi hoạt động trải nghiệm, sử dụng tiện ích của cư dân trở nên biệt lập. Các tòa tháp được xoay trục hợp lý để né nắng gắt, đón gió mát và ánh sáng tự nhiên.

Dự án thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ (Ảnh: BTC).

Tiện ích ngay ngưỡng cửa, an ninh khép kín

Trong dự án có đường chạy bộ trên cao, cầu Sky Bridge được lấy ý tưởng từ Cầu Ánh Sao, tầng lánh nạn… Hệ thống tiện ích tại đây là một hệ sinh thái tiện ích đa tầng được thiết kế theo phong cách resort living, nghỉ dưỡng tại gia.

Dự án bố trí nhiều tiện ích cho cư dân, kiến tạo không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Theo chủ đầu tư, việc đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, không chỉ đáp ứng nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng tiện ích cuộc sống một cách thoải mái cho cư dân mà hơn hết là trong mỗi không gian tiện ích đều mang tính tương tác cao: Sự tương tác giữa con người với thiên nhiên và giữa cộng đồng cư dân với nhau.

Chủ đầu tư tính toán phương án an ninh khép kín, đồng bộ từ các cổng ra vào cho đến phân bố khu vực đậu xe, thẻ thang máy… Dự án sẽ có sự kiểm soát ra vào cho cư dân và khách vãng lai.

Ngoài cải tiến về thiết kế, nâng cao nhiều tiện ích, dịch vụ, hệ thống an ninh cho dự án, Phú Mỹ Hưng Harmonie được Phú Mỹ Hưng chú trọng trong bố trí không gian tòa nhà và mặt bằng tầng căn hộ được bố trí khoa học, thông thoáng, gia tăng tối đa các khoảng thông gió đảm bảo từng căn hộ nguồn năng lượng ánh sáng và khí trời tự nhiên.

Phối cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Đại diện công ty quy hoạch kiến trúc chia sẻ, Phú Mỹ Hưng Harmonie được ứng dụng lối layout (thiết kế) tiên tiến nhất: Thế hệ căn hộ 3+. Thiết kế này giúp cho 100% căn hộ sáng thoáng, tất cả phòng ngủ và phòng khách đều được mở ra trực tiếp với bên ngoài, đảm bảo ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Hành trình nhân rộng chuẩn mực sống Phú Mỹ Hưng đến những vùng đất giàu tiềm năng

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết: “Trên nền tảng kế thừa kinh nghiệm, nguồn lực và tinh thần đổi mới, sáng tạo, chúng tôi tiếp tục nhân rộng chuẩn sống Phú Mỹ Hưng đến những vùng đất giàu tiềm năng. Bên cạnh khu đô thị quy mô lớn như Hồng Hạc City tại Bắc Ninh, Phú Hưng Khang tại Phú Thọ, chúng tôi cũng phát triển các dự án độc lập, đa dạng phân khúc - để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận bất động sản mang thương hiệu Phú Mỹ Hưng. Và, Phú Mỹ Hưng Harmonie tại Bình Dương là một bước đi như vậy”.

Khi hoàn thành, Phú Mỹ Hưng Harmonie hứa hẹn là không gian sống khỏe mạnh, đong đầy hạnh phúc, được quản lý, vận hành chuyên nghiệp, an ninh khép kín, hình thành một cộng đồng văn minh và là cơ hội đầu tư triển vọng tại trung tâm mới Bình Dương - khu vực còn dư địa tăng trưởng.

Khối đế khu căn hộ có 23 cửa hàng thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm và giáo dục (Ảnh: CĐT).

Tại sự kiện khai trương nhà mẫu dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng đã công bố áp dụng hình thức “Booking online - Chuyển tiền thành ý” nhằm gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng có ý định đầu tư dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie.