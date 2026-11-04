Phòng tắm là khu vực dễ tích tụ mùi ẩm mốc và những mùi khó chịu trong nhà. Dù thường xuyên lau dọn, chiếc thùng rác nhỏ đặt ở góc phòng vẫn có thể trở thành nơi phát tán mùi, ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu của không gian.

Nhiều người lựa chọn xịt phòng để át mùi, nhưng hương thơm thường chỉ lưu lại trong thời gian ngắn. Thay vào đó, bạn có thể thử một mẹo đơn giản với viên bông gòn và tinh dầu để giúp phòng tắm thơm tho lâu hơn.

Viên bông gòn tẩm tinh dầu giúp không gian phòng tắm thêm dễ chịu (Ảnh: Shutterstock).

Mẹo tạo hương thơm từ đáy thùng rác

Cách thực hiện khá đơn giản, chỉ mất chưa đầy một phút. Bạn cần chuẩn bị một viên bông gòn y tế hoặc một mẩu giấy vệ sinh nhỏ cùng lọ tinh dầu có mùi hương yêu thích. Nhỏ khoảng 5-10 giọt tinh dầu lên viên bông gòn để hương thơm thấm đều.

Tiếp đó, đặt viên bông gòn xuống đáy thùng rác, bên dưới túi nilon lót rác. Tinh dầu sẽ từ từ bay hơi, lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng, giúp át bớt mùi khó chịu từ rác thải sinh hoạt.

Mỗi lần đổ rác và thay túi mới, bạn nên thay luôn viên bông gòn để duy trì hương thơm. Nếu muốn thao tác thuận tiện hơn, có thể đặt viên bông trực tiếp bên trong túi đựng rác.

Chọn tinh dầu phù hợp với không gian

Hiệu quả tạo hương phụ thuộc khá nhiều vào loại tinh dầu được sử dụng. Những mùi hương tươi mát như chanh, sả chanh thường được ưu tiên vì mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu cho không gian phòng tắm.

Tinh dầu bạch đàn cũng là một lựa chọn nếu bạn yêu thích mùi hương thanh mát, gợi cảm giác thư giãn như tại các khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khả năng tạo hương và át mùi của tinh dầu không đồng nghĩa với việc loại bỏ vi khuẩn hay xử lý tận gốc nguồn gây mùi.

Một vấn đề khác cần quan tâm là sự an toàn của thú cưng. Một số loại tinh dầu, trong đó có tinh dầu bạch đàn, có thể gây hại cho chó và mèo khi tiếp xúc hoặc hít phải. Vì vậy, nếu gia đình nuôi thú cưng, bạn nên tìm hiểu kỹ độ an toàn của từng loại tinh dầu, đồng thời đặt chúng ở nơi vật nuôi không thể tiếp cận. Không nên mặc định tinh dầu bạc hà hay oải hương là những lựa chọn an toàn thay thế.

Thói quen nhỏ giúp phòng tắm luôn sạch thơm

Mẹo sử dụng bông gòn tẩm tinh dầu chủ yếu giúp át mùi phát sinh từ thùng rác, không thể thay thế việc vệ sinh thường xuyên. Để hạn chế mùi khó chịu, bạn nên chọn thùng rác có nắp đậy kín hoặc loại nắp đạp chân. Thiết kế này giúp hạn chế mùi từ rác thải phát tán ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, nên vệ sinh thùng rác ít nhất mỗi tuần một lần bằng nước ấm và xà phòng, loại bỏ nước đọng cũng như chất bẩn bám bên trong. Khi nguồn phát sinh mùi được xử lý, viên bông gòn tẩm tinh dầu sẽ phát huy tốt hơn tác dụng tạo hương.