Phó tổng giám đốc Regal Group: Lối đi ngược dòng kiến tạo những công trình lớn

Tư duy quản trị nghịch đảo: “Lợi nhuận sinh ra từ kỷ luật chi phí, không phải từ doanh thu”

Đâu là kim chỉ nam trong triết lý điều hành Regal Group của ông, đặc biệt trước những biến động của chu kỳ kinh tế?

- Trong thế giới kinh doanh, nhiều người lầm tưởng doanh thu là thước đo của sức mạnh. Nhưng tại Regal Group, tôi vận hành với một triết lý nghịch đảo: Lợi nhuận bền vững không đến từ doanh thu, nó được sinh ra từ kỷ luật chi phí.

Nếu chỉ mù quáng chạy theo doanh số, doanh nghiệp rất dễ sa lầy vào những chiến dịch phô trương, lãng phí và cuối cùng là cắt xén chất lượng cốt lõi. Sự đề cao trong quản trị của chúng tôi là tối ưu hóa đến mức cực đoan các chi phí vận hành rườm rà, để dồn toàn bộ nguồn lực tài chính đó tái đầu tư trực tiếp vào trải nghiệm của khách hàng.

Cách làm thương hiệu bền vững nhất không phải là đổ tiền vào quảng cáo, mà là dâng hiến cho xã hội một sản phẩm không thể phàn nàn. Khi trao cho khách hàng một kiệt tác vượt xa kỳ vọng, doanh thu và lợi nhuận sẽ tự động tìm đến như một sự tưởng thưởng tất yếu.

Regal Group sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho mỗi mét vuông mặt dựng (Facade) và sử dụng hệ đá vĩnh cửu. Sự hy sinh biên lợi nhuận này nhằm mục đích gì?

- Tôi không đánh giá cao những công trình mang tính “thời vụ”, những tòa nhà chỉ vài thập kỷ đã khoác lên mình sự già cỗi, lỗi thời và chán chường. Tham vọng của Regal Group là kiến tạo những công trình có tuổi thọ tính bằng trăm năm.

Giá trị của một bất động sản mang “mã gen” Regal không nằm ở diện tích thương phẩm. Nó nằm ở giá trị văn hóa và tính lịch sử mà nó để lại cho vùng đất. Chúng tôi khắt khe chọn từng phiến đá Marble tự nhiên, nhập khẩu những hệ kính Double Silver Low-E đắt đỏ nhất không phải để dát lên mình sự hào nhoáng. Đó là lời cam kết về một công trình tầm cỡ.

Tôi muốn một trăm năm sau, khi hậu thế chạm tay vào những bức tường này, họ vẫn cảm nhận được sự tinh xảo của vật liệu và lòng tự tôn của những người đã kiến tạo nên nó.

Phó tổng giám đốc khối Vận hành Regal Group - ông Phạm Văn Viên (Ảnh: Regal Group).

Tâm thức: Định nghĩa mới của bất động sản Wellness

Wellness (Sức khỏe/Chữa lành) đang là một “từ khóa” phổ biến trong ngành. Nhưng với Rega Group, Wellness dường như mang một tầng nghĩa sâu xa hơn?

- Đúng vậy. Nếu Wellness chỉ dừng lại ở một hồ bơi, một phòng gym hay vài mảng xanh, thì đó chỉ là tiện ích vật lý. Sự xa xỉ nguyên bản trong kỷ nguyên mới phải là sự chữa lành từ tâm thức và khát vọng sống thọ.

Con người đô thị đang bị bào mòn bởi áp lực vô hình. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những không gian có khả năng chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực. Khi cư dân bước vào một căn hộ Regal, hệ thống âm học Palmer Acoustics (Úc) lập tức ngắt bỏ mọi tạp âm đô thị; hệ thống khí tươi luân chuyển cung cấp oxy tinh khiết; ánh sáng sinh học vỗ về nhịp sinh học của cơ thể.

Đó là sự trị liệu ở cấp độ tế bào. Chúng tôi không bán cho khách hàng một chỗ để ngủ. Chúng tôi bán một giải pháp kiến trúc giúp họ giảm thiểu stress, tái tạo năng lượng nguyên bản và kéo dài tuổi thọ.

Trải nghiệm địa phương, tầm vóc toàn cầu

Hợp tác với hàng loạt thương hiệu quốc tế như LAVA, B+H Architects, Accor... Ông làm thế nào để các dự án của Regal Group không bị mất đi bản sắc Việt Nam?

- Đó là nghệ thuật của sự giao thoa, khái niệm mà thế giới gọi là “Glocalism” - Tư duy toàn cầu, hành động địa phương.

Một tác phẩm vĩ đại phải có gốc rễ văn hóa. Chúng tôi lấy cảm hứng từ nét kỳ vĩ của hang động Quảng Trị, hay dòng chảy lịch sử của sông Cổ Cò (Đà Nẵng) làm linh hồn cho thiết kế.

Nhưng toàn bộ những tinh hoa bản địa đó phải được vận hành và bảo chứng bởi những tiêu chuẩn tiện nghi khắt khe trên thế giới. Mỗi người có thể chiêm ngưỡng văn hóa, tinh thần Việt Nam, nhưng trong một không gian nội thất mang phong cách sang trọng và được phục vụ bởi dịch vụ quản gia chuẩn 5 sao quốc tế. Đó là cách Regal Group định nghĩa sự độc bản.

Tầm nhìn 2030: “Mã gen người Regal” và tầm nhìn tương lai 1 tỷ USD

Regal Group tri ân ông Phạm Văn Viên (Ảnh: Regal Group).

Hướng tới năm 2030 với mục tiêu trở thành Holding Company vốn hóa 1 tỷ USD, ông định hình thế nào về thành quả lớn nhất mà ông muốn để lại?

- Về mặt chiến lược, Regal Group đang tiến những bước vững chắc để trở thành một định chế đa ngành (Regal Homes, Regal Hotels, Regal Mall), hướng tới doanh thu 10.000 tỷ đồng và định giá 1 tỷ USD.

Nhưng nếu 50 năm nữa người ta chỉ nhớ đến Regal Group như một “tập đoàn tỷ đô”, thì tôi đã thất bại. Bê tông cốt thép rồi sẽ mòn, các trào lưu kiến trúc rồi sẽ trôi vào dĩ vãng. Nền tảng thực sự, bám rễ sâu nhất và quyết định sự trường tồn của tập đoàn, chính là “mã gen” của “Người Regal”.

Đó là một đội ngũ sở hữu kỷ luật thép, sự cầu toàn với sản phẩm và lòng trắc ẩn sâu sắc với con người.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với con đường đã chọn. Không chạy theo những cơn sốt đất ngắn hạn. Không thỏa hiệp với sự dễ dãi. Bởi vì chúng tôi không xây nhà để ở, chúng tôi kiến tạo chốn an cư bền vững và hạnh phúc cho các thế hệ tương lai.