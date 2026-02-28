Phê duyệt giá đất ở đô thị, đất thương mại tại siêu dự án Làng Vân

Ngày 25/2, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký phê duyệt giá đất tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, phường Hải Vân.

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm ngày 12/6/2025 theo quy hoạch chi tiết ngày 31/12/2024 của UBND quận Liên Chiểu cũ.

Vị trí dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Ảnh: Công Bính).

Đất ở đô thị hơn 15 triệu đồng/m2, đất xây dựng công trình sự nghiệp hơn 5 triệu đồng/m2; giá đất thương mại, đất công trình dịch vụ du lịch hơn 7 triệu đồng/m2.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Văn phòng đăng ký đất đai thành phố thực hiện chuyển thông tin địa chính, hồ sơ sang Thuế thành phố để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính.

Công ty Cổ phần Vinpearl (chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Thuế thành phố Đà Nẵng.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được xem là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị phía Tây Bắc thành phố.

Siêu dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân rộng 512ha do Tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng vốn hơn 44.000 tỷ đồng.

Dự án dự án được khởi công tháng 6/2025, tại vị trí dưới chân đèo Hải Vân. Dự án với hệ sinh thái đặc biệt, được cho là có quy mô và đẳng cấp vượt trội bậc nhất ở khu vực Trung Bộ.