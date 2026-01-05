Pháp lý và tiến độ: Yếu tố tạo nên sức hút của The Link City

Pháp lý minh bạch, đối tác tài chính uy tín

Khi lựa chọn bất động sản, nhiều người ưu tiên các yếu tố như pháp lý dự án, tiến độ triển khai và uy tín chủ đầu tư. Và khi người mua trở nên thận trọng, pháp lý không còn là điểm cộng mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để xuống tiền.

The Link City hiện là một trong số ít dự án thu hút nhiều khách hàng quan tâm nhờ được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng xung quanh sân bay quốc tế Long Thành. Đây là dự án trọng điểm có quy mô lớn của Đồng Nai, được định hướng phát triển thành một đô thị kiểu mẫu, điểm nhấn về thương mại - dịch vụ của khu vực Đông Nam Bộ.

The Link City là dự án nổi bật tại thị trường Đồng Nai nhờ hội tụ nhiều yếu tố đắt giá như vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, tiến độ triển khai vượt trội (Ảnh: CĐT).

Là một trong những điểm sáng của thị trường vào thời điểm cuối năm, The Link City tiếp tục củng cố nguồn cung sản phẩm có pháp lý minh bạch, tiến độ vượt trội, đem đến sự an tâm cho khách hàng.

Chủ đầu tư cho hay, đến nay dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng theo quy định, gồm: quyết định giao đất, giấy phép đầu tư, quy hoạch 1/500, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, giấy phép xây dựng hạ tầng và các biên bản nghiệm thu hạ tầng…

Lộ trình pháp lý tiếp theo của The Link City đã được chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án xác định là: dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai vào tháng 10/2026; ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tháng 5/2027 và dự kiến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ngay trong quý II/2027.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land, nhấn mạnh: “Chúng tôi đang dồn mọi nguồn lực để phát triển The Link City một cách bài bản, đúng quy định của pháp luật để đưa dự án về đích đúng tiến độ cam kết. Đây là dự án trọng điểm nên đang đẩy mạnh đầu tư, triển khai, đảm bảo sớm hình thành một đô thị tiện ích và môi trường sống xanh nhằm thu hút giới doanh nhân, trí thức đến sinh sống”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (ngoài cùng bên trái) công bố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của The Link City (Ảnh: CĐT).

The Link City nhận được sự hợp tác đồng hành của hai ngân hàng hàng đầu là Vietinbank và MBBank giúp củng cố thêm niềm tin đối với khách hàng. Theo đó, VietinBank chi nhánh Biên Hòa cam kết hỗ trợ tài chính cho dự án, bao gồm các hạng mục như chi phí chuyển quyền sử dụng đất và đầu tư hoàn thiện hạ tầng cũng như các gói tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho khách hàng mua sản phẩm. MBBank cũng tham gia hỗ trợ với các gói vay linh hoạt cho khách hàng.

Hạ tầng đồng bộ bảo chứng cho giá trị

Song song với pháp lý, tiến độ thi công cũng là yếu tố phản ánh năng lực và cam kết của đơn vị phát triển dự án Kim Oanh Land.

Nhiều khách hàng lựa chọn an cư tại The Link City để thuận tiện hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối Dầu Giây (Ảnh: CĐT).

Giai đoạn 1 của dự án hiện đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng theo quy hoạch. Tiến độ xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 gần như hoàn thành. Một số hạng mục tiện ích đã như sân cỏ đa năng, hồ cảnh quan, sân pickleball, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ… đã đưa vào sử dụng, mang đến diện mạo khang trang cho The Link City.

Trung tâm thương mại quy mô 2,6ha của dự án sẽ được triển khai xây dựng trong năm 2026. Đây sẽ là số ít trung tâm thương mại hiện đại tại Dầu Giây và khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí đa dạng của người dân.

Khu công viên, tổ hợp thể thao, cảnh quan, sân chơi trẻ em của The Link City đã xây dựng hoàn thiện đang thu hút rất đông cư dân trong khu vực Dầu Giây đến vui chơi giải trí (Ảnh: CĐT).

The Link City đang cung cấp cho thị trường các sản phẩm nhà phố, biệt thự xây sẵn và đất nền. Bà Kim Oanh Land cho biết, đối với dòng sản phẩm nhà xây sẵn, khách hàng có thể nhận bàn giao vào quý II/2026. Đối với sản phẩm đất nền, khách hàng có thể nhận bàn giao và xây dựng nhà theo mẫu sẵn có. Đây là dự án có sản phẩm đất nền hiếm hoi trên thị trường Đồng Nai.

Mỗi tuần có hàng trăm khách hàng đến tìm hiểu thông tin và đặt chỗ dự án The Link City (Ảnh: CĐT).

“Chúng tôi đặt mục tiêu hạ tầng phải hoàn chỉnh trước khi bàn giao để khách hàng an tâm khi lựa chọn an cư hoặc đầu tư. Mỗi sản phẩm The Link City đưa ra thị trường đều gắn liền với giá trị sử dụng và giá trị thương mại”, bà Kim Oanh nhấn mạnh.

Nhân dịp giới thiệu dự án ra thị trường, Kim Oanh Land triển khai chương trình “Tri ân người đồng hành” với tổng giá trị lên đến 68 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng sẽ nhận thẻ cào trị giá 1-6 chỉ vàng và tham gia rút thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị cao như ô tô, xe máy cùng các thiết bị gia dụng cao cấp.

