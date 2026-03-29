Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tái xuất ở Gia Lai

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện ở sự kiện tại Gia Lai

Ngày 27/3, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” tại Quy Nhơn. Ông Quyết được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Phát biểu tại sự kiện, ông Quyết cho rằng hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải “quấn quýt như đôi tình nhân”, phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển bền vững. Theo ông, bài toán cốt lõi của nhà đầu tư là đưa khách đến nhanh, thuận tiện và giữ chân du khách lâu hơn, qua đó gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại một sự kiện ở Gia Lai (Ảnh: Văn Hưng).

Từ kinh nghiệm đầu tư tại Quy Nhơn, ông Quyết cho biết việc phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng là yếu tố then chốt, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên biển. Các tổ hợp vui chơi giải trí, sân golf, trung tâm hội nghị quy mô lớn… giúp kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng tệp khách. Đối với Pleiku, doanh nghiệp đang nghiên cứu các dòng sản phẩm phù hợp với đặc trưng cao nguyên.

Một dự án của Vingroup có giá chưa đến 1 tỷ đồng/căn

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, trong đợt mở bán lần 2 tại các lô NOXH-02 và NOXH-04, có tổng cộng 37 căn hộ được đưa ra thị trường, gồm 22 căn để bán và 15 căn cho thuê. Diện tích các căn hộ dao động 45-69m2.

Giá bán bình quân tối đa được công bố khoảng 20,6-20,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ diện tích 45m2 có giá khoảng 931 triệu đồng, trong khi căn lớn 69m2 có giá khoảng 1,42 tỷ đồng.

Đối với hình thức cho thuê, giá thuê dao động 79.000-80.000 đồng/m2/tháng, tương đương khoảng 3,6-5,5 triệu đồng/tháng tùy diện tích căn hộ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ ngày 8/4 đến 11/5, tại Khu đô thị Vinhomes Star City.

Dự án nhà ở xã hội này nằm trong tổng thể Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Vingroup phát triển, với quy mô khoảng 147,5ha, bao gồm khoảng 1.500 căn biệt thự, liền kề, shophouse. Theo quy hoạch, dự án dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại các lô từ NOXH-01 đến NOXH-06.

Siêu dự án sông Hồng: Đề xuất làm đường 6 làn xe, vận tốc 80km/h

Liên danh tư vấn dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa hoàn thiện đề xuất phương án tuyến. Theo đó, tuyến đường chạy dọc hai bên sông Hồng, gồm hai trục chính.

Tuyến tả dài khoảng 35km, từ khu vực cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến xã Bát Tràng (giáp Hưng Yên). Tuyến hữu dài khoảng 45,34km, từ cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) đến khu vực cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân).

Phương án tuyến mà đơn vị tư vấn đề xuất (Ảnh: HN).

Dự án được đề xuất quy mô đồng bộ: trục chính 6 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80km/h; đường gom 4 làn, tốc độ 60km/h, đáp ứng tiêu chuẩn đường đô thị và nhu cầu lưu thông dự báo.

Hướng tuyến được nghiên cứu theo nguyên tắc không làm thay đổi dòng chảy, hạn chế tác động đến khu dân cư, di tích và hoạt động sản xuất ven sông, đồng thời đảm bảo yếu tố cảnh quan.

Tuyến đường cũng được tính toán kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, đặc biệt các cầu qua sông Hồng, góp phần hình thành mạng lưới liên hoàn và khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông.

Sắp có khu đô thị 180ha nằm sát Vinhomes Ocean Park 2 của Vingroup

UBND xã Văn Giang (Hưng Yên) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh và các địa phương liên quan vừa công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị tại xã Văn Giang và xã Hoàn Long.

Theo phương án quy hoạch, khu đô thị có quy mô khoảng 179ha, dân số dự kiến hơn 22.500 người. Dự án nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên, cách trung tâm khoảng 40km, giữ vị trí kết nối các hành lang kinh tế - đô thị quan trọng của vùng Thủ đô, đồng thời liên thông với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Vành đai 4.

Khu đô thị có vị trí đáng chú ý khi phía bắc giáp Khu đô thị sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), phía nam giáp Vành đai 4, phía tây giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, còn phía đông tiếp giáp đất nông nghiệp.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, hình thành không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích như nhà ở, y tế, giáo dục, thể thao, cây xanh và hệ thống hạ tầng phục vụ dân cư.

Lộ diện quy hoạch công viên đầu tiên tại siêu dự án sông Hồng

UBND phường Phú Thượng (Hà Nội) vừa phối hợp các sở, ngành công bố hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên công cộng Phú Thượng, đồng thời làm việc với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thông tin tiến độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án từng là hạng mục thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nay được tách thành dự án độc lập do UBND phường Phú Thượng làm chủ đầu tư.

Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của dự án (Ảnh: CTV).

Công viên được định hướng là không gian công cộng sinh thái - văn hóa - lịch sử, ưu tiên cây xanh, mặt nước và hoạt động cộng đồng. Quy mô nghiên cứu khoảng 19,99ha, nằm ven sông Hồng, tiếp giáp đường Vành đai 3 (đoạn chân cầu Thăng Long) và trục An Dương Vương.

Với vị trí này, dự án được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa đô thị hiện hữu và hệ sinh thái ven sông, đồng thời góp phần điều hòa không khí khu vực phía bắc Thủ đô. Không gian công viên được tổ chức thành nhiều phân khu chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Lộ diện khu nhà ở xã hội đắt nhất Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin giá bán, giá thuê mua dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an) tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà. Đại diện nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà và Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest. Dự án được triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2027.

Khu đất tại số 275 đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Công trình là nhà ở xã hội cao tầng gồm 27 tầng, 1 tầng tum thang và 3 tầng hầm kép (tương đương 5 tầng để xe). Từ tầng 4 đến tầng 27 bố trí khoảng 39.214m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 408 căn hộ dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Tầng tum bố trí khu vực kỹ thuật. Quy mô dân số dự kiến là khoảng 1.200 người.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 408 căn, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70m2/căn.

Theo công bố, giá bán trung bình các căn hộ thuộc dự án ở mức 32,2 triệu đồng/m2, có điều chỉnh tùy theo vị trí từng căn. So với các dự án trước đó, mức giá này là mức cao nhất được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Trước đó, dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề từng được công bố với giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).

Hà Nội giao gần 10.000m2 đất làm khu nhà ở xã hội ở phường Định Công

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 1299 về việc giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà 9.861m2 đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

UBND TP giao cho chủ đầu tư dự án liên hệ với UBND phường Định Công, Thuế thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng.

Dự án Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang (thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I) gồm các ô đất CT6, CT7, CT8 có diện tích khoảng 49.704m2 với tổng mức đầu tư gần 3.478 tỷ đồng.