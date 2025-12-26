Ông lớn địa ốc trúng đấu giá 2 khu đất gần 5ha ở Đồng Nai

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) thông báo nhận 2 quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 khu đất phát triển dự án nhà ở phức hợp cao tầng.

Phát Đạt trúng đấu giá 2 khu đất ở Đồng Nai (Ảnh: PDR).

Khu đất trúng đấu giá đầu tiên thuộc Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông tại phường Trấn Biên với tổng diện tích hơn 1,9ha, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 146.000m2.

Khu đất trúng đấu giá thứ 2 thuộc Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, diện tích hơn 2,7ha với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 212.000m2.

Như vậy, 2 khu đất trúng đấu giá tại Đồng Nai có tổng diện tích gần 4,7ha, tương ứng với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 358.000m2, góp phần bổ sung quỹ đất phát triển các dự án nhà ở cao tầng của doanh nghiệp trong thời gian tới. Điều này cũng củng cố định hướng chiến lược của công ty trong việc tập trung vào 2 thị trường là TPHCM và Đồng Nai như công bố trước đây.

Thời gian gần đây, Phát Đạt liên tục có các động thái mạnh mẽ trong việc gom quỹ đất. Trước đó, công ty chủ trương thâu tóm khu đất khoảng 3.500m2 tại phường Bàn Cờ, TPHCM để làm tổ hợp chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5.500 tỷ đồng.

Việc gia tăng quỹ đất bằng cách tham gia đấu giá không chỉ mới được thực hiện ở Phát Đạt. Gần đây, lãnh đạo Công ty Nam Long cũng chia sẻ chiến lược này, tìm kiếm cơ hội trong các cuộc đấu giá đất để có được quỹ đất sạch.

Cũng theo vị đại diện, giá đất tăng nhanh trên thị trường thời gian qua gây ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc mua gom quỹ đất giữa các doanh nghiệp. Với các quy định cởi mở hơn về thủ tục, Nam Long sẽ tăng tốc để đấu thầu, có thể tính tới phương án huy động vốn để mở rộng quỹ đất quyết liệt hơn.