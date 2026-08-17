Noble Palace Ha Long - Kiến trúc châu Âu bên bờ Vịnh Cửa Lục

Sự kết hợp giữa vị trí ven vịnh, quy hoạch đồng bộ, ngôn ngữ kiến trúc đặc trưng và định hướng phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ là những yếu tố tạo nên sức hút của dự án trên thị trường.

Cảm hứng từ những đô thị cảng nổi tiếng thế giới

Hạ Long từ lâu được biết đến là trung tâm du lịch biển của Việt Nam, gắn với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Theo định hướng phát triển đến năm 2040, thành phố đang mở rộng không gian đô thị về phía Bắc Vịnh Cửa Lục - khu vực được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng mới với hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quỹ đất phát triển quy mô lớn. Xu hướng này mở ra dư địa hình thành các khu đô thị hiện đại, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị ven vịnh trong tương lai.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, các đô thị cảng như Monaco, Barcelona hay Sydney đã phát triển từ lợi thế cảnh quan ven vịnh, kết hợp quy hoạch đồng bộ với kiến trúc đặc trưng để hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch sôi động. Từ cảm hứng đó, Noble Palace Ha Long định hướng phát triển một khu đô thị mang phong cách châu Âu bên bờ Vịnh Cửa Lục.

Được quy hoạch trên quỹ đất gần 97,36ha, dự án cung cấp khoảng 1.800 sản phẩm thấp tầng, hướng tới mô hình đô thị hiện đại kết hợp không gian sống, thương mại và trải nghiệm. Kiến trúc châu Âu được lựa chọn làm ngôn ngữ thiết kế chủ đạo, cùng hệ thống tiện ích đồng bộ tạo nên dấu ấn riêng cho toàn khu.

Theo các chuyên gia, những khu đô thị có bản sắc kiến trúc và quy hoạch đồng bộ thường có lợi thế trong việc nâng cao giá trị nhận diện, thu hút dòng khách và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Noble Palace Ha Long được quy hoạch trên quỹ đất gần 97,36ha (Ảnh phối cảnh: Vinacominland).

Dấu ấn phân khu Lumira: Định hình tâm điểm giao thương

Điểm khác biệt của Noble Palace Ha Long không nằm ở từng căn shophouse riêng lẻ mà ở tổng thể quy hoạch.

Tại các trục đại lộ trung tâm, những dãy shophouse được lấy cảm hứng từ các đại lộ thương mại châu Âu với “mái Mansard” (mái dốc kép) đặc trưng, ban công lan can sắt nghệ thuật cùng hệ phào chỉ được hoàn thiện tỉ mỉ.

Xen giữa các dãy phố là quảng trường trung tâm, đại lộ cảnh quan, công trình nghệ thuật, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và các tuyến phố đi bộ, tạo nên không gian trải nghiệm, mua sắm và giao lưu cộng đồng.

Trong đó, phân khu Lumira đang từng bước hoàn thiện với các căn shophouse cao 4-5 tầng trên diện tích 100-150 m², mặt tiền rộng 8-12 m. Thiết kế linh hoạt đáp ứng linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ lưu trú, bán lẻ và văn phòng. Bên cạnh đó, dự án sử dụng vật liệu hoàn thiện chất lượng cao góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ và hiệu quả khai thác.

Các căn shophouse sở hữu mặt tiền rộng tại phân khu Lumira (Ảnh phối cảnh: Vinacominland).

Hướng tới "thành phố không ngủ" bên bờ Vịnh Cửa Lục

Một trong những định hướng của Noble Palace Ha Long là phát triển khu đô thị theo mô hình "thành phố không ngủ" với hệ thống quảng trường trung tâm, các tuyến phố thương mại, đại lộ cảnh quan và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được quy hoạch đồng bộ.

Theo đó, chuỗi hoạt động mua sắm, ẩm thực, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật và vui chơi giải trí được kết nối xuyên suốt từ ngày đến đêm, góp phần hình thành nhịp sống sôi động bên bờ Vịnh Cửa Lục.

Với mật độ tiện ích cao cùng lợi thế cảnh quan ven vịnh, Noble Palace Ha Long được kỳ vọng là một trong những điểm đến mới về thương mại, giải trí và trải nghiệm, góp phần hiện thực hóa mô hình "thành phố không ngủ" tại khu vực phía Bắc Hạ Long.

Không gian được quy hoạch đồng bộ nhằm kết nối chuỗi hoạt động mua sắm, ẩm thực, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật và vui chơi giải trí (Ảnh phối cảnh: Vinacominland).

Giá trị đến từ quy hoạch đồng bộ

Bên cạnh vị trí và kiến trúc, yếu tố được khách hàng quan tâm là quy hoạch tổng thể cùng khả năng khai thác đa dạng của dự án.

Ngày 22/5, Sở Xây dựng Quảng Ninh có văn bản xác nhận và thông báo 86 căn nhà ở thấp tầng tại dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị ngành Than (giai đoạn 1) tại phường Hà Khánh, nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh đủ điều kiện được bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị ngành Than - Noble Palace Ha Long đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa sản phẩm vào giao dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, hạ tầng đang được triển khai đồng bộ và kết nối thuận lợi với khu vực Vịnh Cửa Lục - nơi được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của Hạ Long.

Theo các chuyên gia, nguồn cung bất động sản thấp tầng tại khu vực trung tâm Hạ Long ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu an cư, kết hợp khai thác thương mại vẫn duy trì ở mức cao.

Noble Palace Ha Long là điểm sáng nhờ khả năng tạo lập cộng đồng cư dân, thu hút dòng khách và gia tăng giá trị theo thời gian.

Không chỉ hướng tới kiến tạo một khu đô thị mang phong cách châu Âu, Noble Palace Ha Long còn đặt mục tiêu trở thành điểm nhấn mới bên bờ Vịnh Cửa Lục. Với sự kết hợp giữa kiến trúc, quy hoạch, hệ tiện ích và định hướng phát triển dài hạn, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản Hạ Long.