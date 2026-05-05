Những thiết bị tuyệt đối tránh cắm vào ổ điện kéo dài kẻo rước họa

Trong không gian sống hiện đại, ổ cắm kéo dài được xem là vật dụng cứu cánh cho những ngôi nhà thiếu hụt ổ cắm âm tường.

Dù tiện dụng và giúp góc nhà gọn gàng hơn, các chuyên gia điện dân dụng cảnh báo rằng không phải thiết bị nào cũng có thể cắm chung vào món đồ này.

Việc sử dụng sai cách không chỉ làm giảm tuổi thọ đồ gia dụng mà còn phá hỏng sự an toàn của tổ ấm.

Ổ điện kéo dài đúng là “cứu tinh” khi cần cấp điện cho nhiều thiết bị cùng lúc, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được (Ảnh: Monoprice).

Tủ lạnh và các thiết bị bếp sinh nhiệt

Không gian bếp thường khá chật hẹp, dẫn đến thói quen cắm chung tủ lạnh, lò vi sóng, nồi cơm điện hay nồi chiên không dầu vào cùng một ổ kéo dài. Đây là một sai lầm tai hại.

Tủ lạnh hoạt động liên tục và đòi hỏi nguồn điện cực kỳ ổn định. Trong khi đó, các thiết bị bếp như lò vi sóng hay máy pha cà phê dù nhỏ nhưng lại ngốn một lượng điện khổng lồ trong thời gian ngắn để sinh nhiệt.

Khi cắm chung, dòng điện quá tải sẽ làm nóng dây dẫn, dễ gây chập cháy và làm hỏng lốc máy của tủ lạnh. Quy tắc vàng cho không gian bếp là hãy ưu tiên cắm trực tiếp các thiết bị tiêu thụ trên 1.000W vào ổ điện âm tường để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thiết bị sưởi ấm và làm mát công suất cao

Vào mùa đông, quạt sưởi hay máy sưởi dầu là vật dụng không thể thiếu. Tương tự như điều hòa, máy sưởi là những cỗ máy tiêu thụ điện năng hàng đầu.

Việc cắm máy sưởi vào ổ điện kéo dài mỏng manh có thể khiến lớp nhựa cách điện bị quá nhiệt, tan chảy và bốc cháy chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Nếu bắt buộc phải dùng dây nối cho góc phòng khách hay phòng ngủ, bạn phải đầu tư loại ổ cắm lõi đồng to, chịu tải cao và đạt chuẩn an toàn phòng cháy.

Máy sấy tóc và thiết bị làm đẹp

Phòng tắm của nhiều gia đình thường không có sự phân tách rõ ràng giữa khu vực khô và ướt. Việc kéo một ổ cắm dài vào phòng tắm để dùng máy sấy, máy uốn tóc là cực kỳ nguy hiểm.

Những thiết bị này cần dòng điện lớn để tạo nhiệt nhanh. Thay vì dùng ổ kéo dài vướng víu và dễ nhiễm ẩm, xu hướng nội thất hiện nay là bố trí sẵn các ổ cắm có nắp đậy chống nước ngay gần gương soi, vừa thẩm mỹ lại vừa an toàn cho người sử dụng.

Dàn máy tính và thiết bị giải trí đắt tiền

Góc làm việc hay phòng khách thường là nơi quy tụ dàn PC, tivi thông minh và hệ thống âm thanh đắt giá. Nhiều người có thói quen cắm tất cả vào một ổ kéo dài thông thường.

Tuy nhiên, những thiết bị điện tử nhạy cảm này rất dễ bị hỏng hóc nếu nguồn điện chập chờn hoặc xảy ra hiện tượng sốc điện. Thay vì dùng ổ cắm rẻ tiền, bạn nên nâng cấp không gian giải trí của mình bằng các loại ổ cắm chống sốc điện chuyên dụng để bảo vệ tài sản.

Nối tiếp nhiều ổ cắm với nhau

Khi dây điện không đủ dài để vươn tới góc phòng, nhiều gia đình chọn cách cắm nối tiếp ổ này vào ổ kia. Thói quen tưởng chừng vô hại này lại là nguyên nhân hàng đầu gây quá tải hệ thống điện.

Để không gian sống luôn tinh tế và an toàn, ngay từ khâu thiết kế hoặc cải tạo nhà cửa, bạn nên tính toán kỹ số lượng thiết bị điện để bố trí đủ ổ cắm âm tường, giấu dây điện gọn gàng sau các hệ tủ kệ nhằm giữ trọn vẹn vẻ đẹp tối giản cho ngôi nhà.