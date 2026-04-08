“Những người bạn đại dương”: Lan tỏa thông điệp kiến tạo cộng đồng bền vững từ HAUS

Sự kiện diễn ra lúc 16h-19h30 ngày 12/4 (Ảnh: CĐT).

Lúc 16h-19h30 ngày 12/4, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi, sự kiện “Những người bạn đại dương” sẽ chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động xây dựng, gắn kết cộng đồng của chủ đầu tư khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương trong lành và hệ sinh thái đa dạng, chương trình được thiết kế như một sân chơi sinh động, gần gũi với trẻ em. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động roadshow (biểu diễn lưu động) tặng túi cá thân thiện môi trường và sách tô màu đại dương và các chương trình vui chơi khám phá cho học sinh trên địa bàn TP Quảng Ngãi (cũ).

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi vui chơi lành mạnh mà còn giúp các em tiếp cận với thông điệp bảo vệ thiên nhiên theo cách sinh động, vui tươi, dễ hiểu.

Các bé sẽ nhận được quà tặng là túi hình cá và sách tô màu (Ảnh: CĐT).

Tham gia sự kiện, các em được hòa mình vào không khí vui nhộn của các trò chơi như: Đưa bạn về Coastal - nơi các bé sẽ đưa những người bạn đại dương trở về đúng ngôi nhà của mình. Qua mỗi lựa chọn, các bé không chỉ tìm đường mà còn khám phá các hệ sinh thái tiêu biểu tại Coastal Quảng Ngãi như biển xanh, rừng ngập mặn hay cảnh quan thiên nhiên phong phú.

Với trò chơi kho báu Coastal, các bé sẽ cùng bạn bè tìm kiếm những viên trân châu đặc biệt nhất của vùng duyên hải. Đó không chỉ là phần quà, mà còn là niềm vui khi các bé tin vào cảm nhận của mình và mạnh dạn khám phá thế giới theo cách riêng. Trong không gian ngập tràn âm nhạc trẻ thơ, các bé cũng sẽ bước vào một thế giới đầy màu sắc, thỏa trí tưởng tượng và gặp gỡ bạn bè mới.

Các bạn nhỏ sẽ được vui chơi bên Mascot của dự án Coastal Quảng Ngãi (Ảnh: CĐT).

Sau sự kiện tại quảng trường Phạm Văn Đồng, ngày 13-17/4 trong khung giờ 16h-20h mỗi ngày, hành trình của “Những người bạn đại dương” dự kiến còn lan tỏa đến nhiều trường học trên địa bàn Quảng Ngãi và sẽ đi tới Quảng Nam (cũ), Đà Nẵng.

Thông qua hình ảnh các nhân vật đại dương đáng yêu, HAUS mong muốn khơi dậy trí tưởng tượng và tình yêu môi trường trong mỗi em nhỏ, từ đó hình thành ý thức gìn giữ hệ sinh thái biển ngay từ sớm. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển bền vững mà chủ đầu tư theo đuổi, nơi mỗi dự án không chỉ kiến tạo không gian sống mà còn đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương.

Dự án Coastal Quảng Ngãi sẽ được khởi công vào ngày 12/4 (Ảnh: CĐT).

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động lễ khởi công dự án sẽ diễn ra vào sáng 12/4, là lời khẳng định về một hành trình phát triển có trách nhiệm - bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lâu dài.

Dự án Coastal Quảng Ngãi rộng 94ha, gồm khu nhà ở, khu chức năng thương mại và không gian cộng đồng. Dựa trên các phân tích chuyên sâu, đội ngũ chuyên gia quy hoạch bền vững hàng đầu châu Âu, Sweco xây dựng quy hoạch tổng thể cho Coastal Quảng Ngãi, bảo tồn tài nguyên tự nhiên đồng thời tối ưu về hiệu quả sử dụng không gian nhà ở, hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.