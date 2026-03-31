Những giá trị định hình chuẩn mực quốc tế tại khu Đông

Thị trường bất động sản, 5 năm nhiều biến động

Giai đoạn 2020-2023, thị trường bất động sản đối diện với áp lực lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ. Dòng tiền trở nên thận trọng, thanh khoản sụt giảm rõ rệt. Bước sang 2024-2025, việc vận hành hàng loạt quy định mới trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) tạo nền tảng pháp lý rõ ràng. Thị trường phục hồi ổn định và có chọn lọc.

Từ cuối 2025 đến nay, bất động sản tiếp tục chịu tác động của các biến số vĩ mô: lãi suất biến động, áp lực lạm phát toàn cầu và bất ổn địa chính trị. Quyết định của người mua không còn dựa trên kỳ vọng ngắn hạn, mà ưu tiên sự an toàn và giá trị bền vững.

Khu Đông - Tâm điểm của giá trị bền vững

Khu Đông đang trở thành hạt nhân chiến lược của TPHCM, được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GRDP của thành phố vào năm 2030. Trong các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GRDP, lợi thế của khu vực dựa vào các lực quy hoạch và phát triển đô thị, bao gồm hạ tầng trọng điểm, phát triển TOD, kiến trúc đa cực tích hợp kết nối.

Đầu năm 2026, khu Đông ghi nhận bước chuyển rõ rệt khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đi vào vận hành, như tuyến Liên Phường, hầm chui nút giao An Phú (HC1-01, HC1-02) kết nối trực tiếp cao tốc với đại lộ Mai Chí Thọ.

Cung đường Liên Phường dẫn lối về khu Đông (Ảnh: CĐT).

Song song đó, các dự án mở rộng và nâng cấp những trục huyết mạch như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3 TPHCM và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đẩy nhanh tiến độ. Những chuyển động hỗ trợ giảm tải áp lực giao thông, tái cấu trúc khả năng kết nối toàn khu, mở rộng không gian phát triển liên vùng.

Vành đai 3 dự kiến thông xe vào ngày 30/6 (Ảnh: CĐT).

Khu Đông cũng là địa bàn tập trung nhiều tuyến đường sắt đô thị. Bên cạnh tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, nơi đây còn đón thêm hàng loạt tuyến khác gồm Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu… Trong đó, tuyến metro số 7 kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được điều chỉnh hướng đi và vị trí một số nhà ga nhằm tiếp cận trực tiếp khu trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM.

Các tuyến metro đường sắt hiện tập trung vào khu Đông (Ảnh: CĐT).

Việc hạ tầng đồng loạt hình thành sẽ góp phần tái phân bổ dân cư, dòng vốn và hoạt động kinh tế. Đến năm 2030, nơi đây dự kiến đón hơn 20.000 lao động trí thức cao, nâng quy mô dân cư lên 1,5-1,8 triệu người.

Các dự án điển hình nâng tầm chuẩn mực khu Đông

Trải dài từ phân khúc hạng sang đến siêu sang, các dự án của Masterise Homes không chỉ được bảo chứng bởi chuẩn mực quốc tế, mà còn bởi chiến lược lựa chọn vị trí, tập trung vào những “tọa độ vàng” tại khu Đông.

Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú hay LUMIÈRE Riverside cùng hiện diện trên trục Võ Nguyên Giáp - hành lang phát triển chiến lược của thành phố, có tuyến Metro số 1 đi qua. Kết hợp cùng tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, các dự án hiện hữu tiên phong nâng tầm trải nghiệm sống, thu hút cộng đồng đa quốc tịch.

Các dự án hiện hữu của Masterise Homes trở thành nơi an cư của cộng đồng quốc tế (Ảnh: CĐT).

Tiếp nối trục phát triển, The Global City xuất hiện như một bước chuyển mạnh mẽ. Dự án liền kề cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Liên Phường, tạo nên khả năng kết nối đến vùng kinh tế trọng điểm, liên thông với các mạng lưới giao thương quốc tế.

Điểm nhấn của The Global City chính là quy hoạch theo triết lý đô thị vị nhân sinh nguyên tắc 15 phút đi bộ, nhằm đảm bảo các tiện ích thiết yếu từ thương mại, ẩm thực đến không gian văn hóa, giáo dục và y tế đều được bố trí trong bán kính tiếp cận thuận tiện.

Vị trí đắc địa cùng hệ tiện ích tích hợp quy chuẩn quốc tế đã giúp The Global City trở thành tâm điểm của các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn: Concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Sketch a Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn, chương trình Countdown đón mừng năm mới hay các giải chạy cộng đồng.

Khi toàn bộ các phân khu và hệ tiện ích hoàn thiện, The Global City dự kiến đón khoảng 150.000 người đến sinh sống, làm việc và học tập.

The Global City - khu đô thị quốc tế tại khu Đông TPHCM (Ảnh: CĐT).

Nép mình bên vành đai xanh của sông Đồng Nai, The Rivus hiện diện với một vị thế trầm lặng, nơi địa thế và tính độc bản định hình giá trị.

The Rivus - dinh thự hàng hiệu bên sông (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, những dự án của Masterise Homes cho thấy một hướng đi nhất quán và khác biệt: giá trị bền vững luôn bắt đầu từ quy hoạch, vị trí, và tiêu chuẩn quốc tế. Từ Masteri Thảo Điền, LUMIÈRE Riverside đến The Global City và The Rivus, một trục giá trị đang dần hình thành tại khu Đông.