Những điểm dẫn dắt phân khúc bất động sản thượng lưu tại Hà Nội và TPHCM

Hà Nội có Tây Hồ Tây, TPHCM có Thủ Thiêm

Theo khảo sát, mặt bằng nhà phố tại một số khu vực ven Hồ Tây (Hà Nội) đang được rao bán với giá 1-2 tỷ đồng/m2. Điều này tiếp tục đưa Tây Hồ Tây vào một trong hai khu vực đắt đỏ bậc nhất Hà Nội, ngang ngửa phố cổ.

Không còn là cơn sốt ngắn hạn, điều này đang trở thành "hệ quy chiếu mới" của phân khúc thượng lưu tại Thủ đô. Theo chuyên gia, khu vực Tây Hồ Tây có quy hoạch bài bản, vị trí đẹp nằm giữa tuyến đường Vành đai 2 và Vành đai 3, giao thông kết nối vô cùng thuận tiện thông qua trục Võ Chí Công, Lạc Long Quân và đi sân bay Nội Bài nhanh chóng.

Tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội tái thiết với trục cảnh quan sông Hồng là trục sinh thái chủ đạo. Lúc này, Tây Hồ Tây, với vị trí ngay bên trục đại lộ này sẽ trở thành "trái tim" của cực tăng trưởng phía Bắc, đóng vai trò hạt nhân trong một trung tâm kinh tế - tài chính - đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực.

Theo Kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hồ Tây luôn là một không gian cảnh quan đặc biệt, là trung tâm hội tụ các trục phát triển lớn từ thời các kiến trúc sư Liên Xô trước đây cho đến nay.

Trong cấu trúc đó, Hồ Tây đóng vai trò là “túi điều hòa” khổng lồ, kết nối mạch nguồn sinh thái từ dòng sông vào trong lòng phố cổ và các khu đô thị mới như Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Trong khi đó, ở TPHCM, Thủ Thiêm là biểu tượng của sự năng động mới. Nếu giá bán sơ cấp trung bình tại TPHCM hiện đạt mức 92 triệu đồng/m2 thì cá biệt khu vực Thủ Thiêm ghi nhận mức giá đỉnh điểm lên tới 590 triệu đồng/m2 tại những dự án hạng sang ven sông.

Theo DKRA Group, sự phân hóa diễn ra rõ rệt khi TPHCM là sân chơi độc tôn của căn hộ hạng A (cao cấp) và hạng sang, còn nguồn cung hạng B (trung cấp), C (bình dân) đã bị đẩy dạt hoàn toàn về khu vực Bình Dương cũ (TPHCM) và Tây Ninh.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở tại CBRE Việt Nam, nhận định năm 2026 là năm sàng lọc "cực mạnh" khi các nghị định và luật mới được áp dụng đồng bộ, giúp bóc tách triệt để mọi giá trị ảo và nhường chỗ cho những tài sản có tính bền vững cao.

Làn sóng bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với những chuẩn mực ngày càng khắt khe về vị trí, tiện ích hay vận hành. Trong bối cảnh đó, một tổ hợp hàng hiệu quy mô lớn được Sunshine Group khởi công tại Ciputra đang nổi lên như ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua dẫn dắt phân khúc này tại Việt Nam.

Noble West Lake Ha Noi xuất hiện đúng lúc thị trường cần một chuẩn mực mới. Phân khúc siêu cao cấp tại lõi đô thị Hà Nội vẫn còn khoảng trống nguồn cung, trong khi quỹ đất để lấp đầy khoảng trống đó đang dần cạn kiệt. Khu đất “vàng” cuối cùng tại khu Tây Hồ Tây là điều không thể tái tạo, và trong bất động sản, đó luôn là nền tảng vững chắc nhất cho một giá trị khó có thể đo đếm.

Sản phẩm của Noble West Lake Ha Noi hiện diện với bộ sưu tập dinh thự trên không quy mô chưa từng có. Mỗi dinh thự được ví như một kiệt tác nghệ thuật được cá nhân hóa đến từng chi tiết với nội thất may đo từ các thương hiệu Haute Couture danh tiếng và siêu xe hàng đầu thế giới.

Không gian sống được hoàn thiện như một resort trên không với hồ bơi, sân vườn tư gia, vườn nướng BBQ...(Ảnh: Sunshine).

Tại đây, sẽ xuất hiện những siêu căn hộ thông tầng với diện tích lớn nhất lên tới gần 1.600m2 - những "ốc đảo" riêng tư tuyệt đối với thang máy VIP độc quyền 100%, chỉ phục vụ duy nhất một chủ nhân từ tầng hầm lên thẳng sảnh nhà mà không cần phải chia sẻ luồng giao thông với bất cứ ai khác.

Không gian sống được hoàn thiện như một resort trên không với hồ bơi, sân vườn tư gia, vườn nướng BBQ, cùng hàng loạt không gian thư giãn trải nghiệm kết hợp tầm view panorama ngoạn mục bao quát sông Hồng và Hồ Tây.

“Với vị trí đối diện Lotte Mall West Lake - trung tâm của cộng đồng quốc tế tại Ciputra, “kinh đô thời trang” của phong cách sống mới, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo với tầm nhìn trở thành biểu tượng hàng hiệu số 1 Việt Nam, tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu mới, một tác phẩm nghệ thuật mang tính di sản”, ông Christopher John Brisbin, Phó ban Phát triển BĐS hàng hiệu Tập đoàn Sunshine, nhấn mạnh.

Mỗi căn hộ tại đây được xem như một kiệt tác độc bản, từ thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng bên Hồ Tây, đến không gian sảnh được chăm chút như sàn diễn thời trang, hay hệ tiện ích được lựa chọn theo tinh thần của những thương hiệu xa xỉ trong thế giới luxury. Đây sẽ là một “gallery sống”, nơi kiến trúc giao thoa với thời trang, nơi nội thất được thiết kế như một bộ sưu tập haute couture, nơi từng đường nét, từng mảng kính, từng chi tiết kim loại đều được chế tác như một món trang sức quý.

Theo ông Christopher John Brisbin, giới tinh hoa không tìm kiếm sự đủ đầy, mà tìm kiếm sự độc bản. Vì vậy, Noble West Lake Ha Noi không hướng đến số đông, mà hướng đến những chủ nhân biết trân trọng giá trị nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn sở hữu một tài sản không chỉ tăng giá theo thời gian mà còn thăng hạng về giá trị biểu tượng.

Đại diện Sunshine Group đồng thời khẳng định dự án được phát triển trên tinh thần không thỏa hiệp - không thỏa hiệp về thiết kế, vật liệu hay tiêu chuẩn vận hành - bởi với hàng hiệu, sự khác biệt phải đạt tới cấp độ độc bản và chuẩn mực cao nhất. Cũng từ định hướng đó, Noble West Lake Ha Noi ngay từ đầu đã được phát triển với khát vọng trở thành tổ hợp hàng hiệu số 1 Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm là một chuẩn mực vượt thời gian.