Nằm giữa bốn tuyến đường sầm uất Lý Thường Kiệt, Tân Phước, Hòa Hảo và Nguyễn Kim, cư xá Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TPHCM) vẫn giữ nguyên nhịp sống riêng biệt sau hơn nửa thế kỷ tồn tại, như một "ốc đảo" bình yên giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Tại đây, buổi sáng của nhiều cư dân bắt đầu ngay trước cửa nhà. Thay vì phải xuống đường tìm hàng quán, họ chỉ cần mở cửa, bước ra hành lang là có thể thưởng thức bữa sáng, mua sắm đồ tạp hóa hay chọn lựa thực phẩm tươi sống cho bữa cơm gia đình.

Ngay tại tầng 2 của chung cư, từ 7h, "tiểu thương" đã bày bán thịt cá tươi ngon từ chợ đầu mối. Không khí mua bán tấp nập biến hành lang chung cư thành một góc chợ nhỏ quen thuộc, duy trì suốt hàng chục năm qua.

Những hành lang rộng rãi nối liền các căn hộ, cùng những bậc cầu thang bê tông đã mòn theo năm tháng, không chỉ là lối đi mà còn là không gian chung để người dân gặp gỡ, trao đổi chuyện trò và mua bán.

Trên tầng 3, quán ăn sáng của bà Thắm (51 tuổi) là điểm hẹn quen thuộc mỗi ngày. Bà Thắm chia sẻ, gia đình chồng bà đã sinh sống tại cư xá từ những ngày đầu, còn bản thân bà đã gắn bó với khu nhà này suốt 30 năm.

"Khoảng hai năm trước, hành lang vắng vẻ lắm, hàng xóm ít có dịp gặp nhau. Từ hồi có quán ăn, mọi người lại ghé qua mỗi sáng, vừa ăn lót dạ vừa trò chuyện rôm rả", bà Thắm kể.

Một nét sinh hoạt độc đáo khác tại cư xá là việc để xe máy ngay trên các tầng cao. Nhiều chiếc xe được dắt lên tầng 2, tầng 3, nằm dọc hành lang trước cửa căn hộ. Mỗi lần ra ngoài, cư dân lại dắt xe qua hành lang rồi men theo lối cầu thang để xuống tầng trệt, và lặp lại hành trình ấy khi trở về.

Ông Nguyễn Văn Hùng (64 tuổi) cho biết, với người mới đến, việc di chuyển xe qua các tầng có thể khá bất tiện.

"Nhưng với cư dân lâu năm như tui thì đã quen rồi, mình đem xe lên nhà cho đỡ tốn tiền gửi. Còn ai ở tầng cao quá hay không dám chạy xuống cầu thang vẫn có chỗ gửi xe bên dưới", ông Hùng nói.

Khu vực hành lang còn được người dân trồng cây kiểng, tạo nên không gian xanh mát, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cư xá.

Trong cư xá vẫn còn những người thợ sửa điện tử từ trước năm 2000, chuyên "cứu" lại những chiếc tivi, bếp điện cũ. Tuy nhiên, với các thiết bị hiện đại, họ không đủ phụ tùng để thay thế.

Giữa những căn hộ san sát còn có những lối đi chỉ vừa khít một người qua. Tất cả những điều nhỏ nhặt này đã góp phần tạo nên nét riêng biệt, độc đáo của cư xá Lý Thường Kiệt, một chứng nhân của thời gian giữa lòng Sài Gòn xưa và nay.