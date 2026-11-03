Trước phiên giao dịch hôm nay (3/11), VN-Index dừng ở mức 1.710 điểm, mất hơn 30 điểm so với cuối tuần và đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chỉ số HNX và Upcom cũng đi xuống khi đóng cửa lần lượt ở mức 250,5 điểm và 121,9 điểm.

Tâm điểm của thị trường không chỉ nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo, mà còn loạt cổ phiếu bất động sản tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Mã chứng khoán NVL của Novaland còn 10.350 đồng/cổ phiếu; NLG của Nam Long mất 3,86% xuống 21.150 đồng; QCG của Quốc Cường Gia Lai còn 10.050 đồng. KDH của Nhà Khang Điền giảm hơn 4%, xuống 13.300 đồng/cổ phiếu. HDG của Tập đoàn Hà Đô cũng lùi sâu về 14.600 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, DXG của Bluemarq Group và AGG của Bất động sản An Gia đã rơi xuống dưới mệnh giá, lần lượt còn 9.860 đồng và 8.700 đồng/cổ phiếu. Trong khi một số cổ phiếu khác giá không bằng ly trà đá như ASM, SCR, LDG, HDC, C4G dưới mốc 5.000 đồng/cổ phiếu.

So với vùng đỉnh lịch sử, nhiều mã đã mất hơn 60% giá trị. NVL giảm khoảng 88%, DXG mất gần 70%, NLG giảm hơn 60%. KDH đang ở vùng giá thấp nhất khoảng 12 năm, còn AGG từng lập đáy lịch sử mới trong tháng 9.

Với diễn biến hiện tại, cổ phiếu DIG, PDR, HDG, SCR đều đang vùng đáy của 3-4 năm; hay C4G ở mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Giá một số cổ phiếu bất động sản thấp hơn ly trà đá (Ảnh chụp màn hình).

Đà lao dốc diễn ra ngay cả khi một số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực. Novaland ghi nhận doanh thu quý III hơn 5.120 tỷ đồng, tăng 204%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 1.150 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nam Long đạt doanh thu 9 tháng hơn 2.022 tỷ đồng, doanh số bán hàng vượt 5.700 tỷ đồng, tăng 14%.

Ở chiều ngược lại, Bluemarq Group chỉ lãi 3,2 tỷ đồng trong quý III, giảm 98%. An Gia ghi nhận doanh thu thuần gần 24 tỷ đồng, giảm 86%, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết năm 2020. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 86%, còn 15,4 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh quý III gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) của Nhà Khang Điền cho thấy lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt 175 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một số chuyên gia, cổ phiếu bất động sản đang chịu sức ép từ nhiều phía. Trước hết là chi phí vốn cao. Lãi suất vay mua nhà dù đã ưu đãi vẫn phổ biến 8-10,5% nhưng thường chỉ cố định trong 6-24 tháng khiến người mua thận trọng và sức cầu suy yếu.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý III của S&I Rating, trong quý cuối năm, nhóm bất động sản tiếp tục là khu vực chịu áp lực lớn nhất với giá trị đáo hạn trái phiếu khoảng 46,9 nghìn tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường.

Một vấn đề khác là chất lượng lợi nhuận toàn ngành chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp ghi nhận kết quả tốt nhờ bán buôn hoặc thu nhập tài chính, trong khi nhiều chủ đầu tư vẫn gặp khó ở khâu bàn giao dự án và tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Kỳ vọng tháo gỡ pháp lý cũng chưa thể chuyển hóa ngay thành doanh thu và lợi nhuận. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tỷ lệ sử dụng margin cao và giá bất động sản thực tế chưa giảm tương ứng với đà lao dốc của cổ phiếu.

Theo chuyên gia, để xác nhận một nhịp hồi phục bền vững, thị trường cần thêm những tín hiệu rõ ràng: lãi suất vay mua nhà trở lại quanh mốc 9%, doanh nghiệp xử lý được áp lực trái phiếu, doanh số và tiền khách hàng trả trước cải thiện, đồng thời thanh khoản toàn ngành ổn định trở lại.