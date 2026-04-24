Nhà sáng lập Hà Đô tuyên bố làm bất động sản không chạy theo lợi nhuận

Ngày 24/4, CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội.

Sự xuất hiện của nhà sáng lập Nguyễn Trọng Thông

Đại hội năm nay bất ngờ có sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Thông, nhà sáng lập Hà Đô và là chủ tịch HĐQT cũ của tập đoàn (từ nhiệm vào năm 2024 và tham gia dưới vai trò chủ tịch sáng lập).

Tại đại hội, ông Thông chia sẻ chiến lược phát triển bất động sản phải đặt yếu tố an toàn và bền vững lên hàng đầu, không chạy theo lợi nhuận. Theo ông, bất động sản là lĩnh vực có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách, do đó doanh nghiệp cần kiểm soát tốt rủi ro. Nếu xảy ra đổ vỡ tài chính, hậu quả sẽ rất lớn, vì vậy việc giữ được nền tảng an toàn trong quản trị là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hà Đô diễn ra sáng 24/4 (Ảnh: BTC).

Về định hướng, nhà sáng lập Hà Đô đề nghị tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đã được đưa vào Nghị quyết 171. Hiện doanh nghiệp có 3 dự án trong danh mục này gồm dự án 62 Phan Đình Giót (Hà Nội), Tăng Nhơn Phú (TPHCM) và Linh Trung (TPHCM). Doanh nghiệp đang nghiên cứu bổ sung thêm các dự án mới như dự án tại Quận 8 cũ (TPHCM).

Ngoài việc phát triển các dự án sẵn có, Hà Đô cũng cần đẩy mạnh tìm kiếm và mua lại những dự án tốt, phù hợp với chiến lược của tập đoàn. Nhà sáng lập Hà Đô cho biết doanh nghiệp hiện vẫn duy trì lượng tiền mặt ở mức hợp lý để nắm bắt các cơ hội đầu tư mới, dù nguồn lực tài chính không quá dồi dào.

Tập đoàn cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các dự án mới thông qua việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp để triển khai trong tương lai.

Đối với lĩnh vực năng lượng, ông Thông cho biết thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, doanh nghiệp cần nhận diện rõ những rủi ro về cơ chế và chính sách. Tại nhiều quốc gia, hoạt động truyền tải và mua bán điện được thực hiện bởi hàng trăm doanh nghiệp khác nhau, tạo ra thị trường cạnh tranh.

Trong khi đó tại Việt Nam, lĩnh vực này hiện gần như chỉ có một đơn vị đảm nhiệm, mang tính bao cấp và độc quyền. Do vậy, những cơ chế như quy hoạch điện hay cơ chế giá đều tiềm ẩn rủi ro đối với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, yếu tố chính sách cũng có thể thay đổi theo từng giai đoạn, vì vậy doanh nghiệp cần tiếp cận lĩnh vực này một cách thận trọng và từng bước.

Tập trung xử lý các dự án hiện hữu, đặt mục tiêu thu hơn 3.000 tỷ đồng

Năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của Hà Đô đạt 2.875 tỷ đồng và lợi nhuận 993 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu đến từ mảng năng lượng, doanh thu dịch vụ bất động sản duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã đẩy mạnh phát triển các dự án bất động sản, các dịch vụ khách sạn văn phòng, song thị trường 6 tháng cuối năm 2025 trầm lắng khiến việc ghi nhận doanh thu chậm hơn dự kiến.

Trong năm, Hà Đô đã tập trung hoàn tất pháp lý các dự án hiện hữu. Dự án Linh Trung đã chính thức được đưa vào danh sách các dự án thí điểm phát triển nhà ở thương mại. Còn dự án 62 Phan Đình Giót tại Hà Nội đã hoàn tất đánh giá các phương án đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một dự án của Tập đoàn Hà Đô (Ảnh: CĐT).

Năm 2026, ban lãnh đạo Hà Đô trình cổ đông mục tiêu doanh thu 3.242 tỷ đồng, tăng khoảng 13% và lãi sau thuế 1.151 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 15%.

Hà Đô năm nay đặt trọng tâm chiến lược tiếp tục xoay quanh hai lĩnh vực cốt lõi là bất động sản và năng lượng.

Doanh nghiệp sẽ tập trung bán hàng thu vốn dứt điểm tại các dự án sẵn có tạo nguồn lực tìm kiếm, phát triển các dự án mới; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại pháp lý để đầu tư thi công ít nhất một dự án trong năm 2026; hoàn thành các công tác pháp lý để có thể ổn định sản xuất vào năm 2027, đặc biệt tại các dự án 62 Phan Đình Giót, Linh Trung, F367.

Bên cạnh đó là tìm kiếm, phát triển thêm các dự án nhà ở mới tại các địa phương, tạo việc làm và doanh thu trong ngắn hạn, ưu tiên giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, phát triển các dự án với mô hình sản phẩm mới như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, sân golf, khoáng sản.