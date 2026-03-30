Nhà sạch như khách sạn nhờ 6 thói quen dọn dẹp trước giờ đi làm

Một ngôi nhà đẹp không chỉ nhờ thiết kế, mà còn nhờ sự chăm chút thường xuyên. Buổi sáng, khi đầu óc còn minh mẫn và ngôi nhà chưa bị xáo trộn bởi nhịp sống hối hả, là thời điểm vàng để thực hiện những công việc "bảo trì" không gian sống. Thay vì hướng đến sự hoàn hảo tuyệt đối, bạn hãy chọn sự hiệu quả nhanh chóng để tối ưu hóa quỹ thời gian eo hẹp trước giờ đi làm.

Dưới đây là 6 việc nhỏ bạn hoàn toàn có thể hoàn tất trước 9 giờ sáng để biến ngôi nhà trở nên đáng sống hơn.

Một ngôi nhà luôn sạch sẽ không thể thiếu sự chăm chút mỗi ngày (Ảnh: Ideal Home).

Đánh thức không gian bằng ánh sáng tự nhiên

Ngay khi rời khỏi giường, hành động đầu tiên nên là kéo rèm cửa. Thói quen này tác động mạnh mẽ đến thị giác và cảm xúc. Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng không chỉ giúp không gian trông rộng rãi, sáng sủa hơn mà còn là tín hiệu báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Nếu điều kiện cho phép, bạn nên mở cửa sổ khoảng 10-15 phút để đối lưu không khí. Việc đẩy luồng khí tù đọng sau một đêm ra ngoài là cực kỳ quan trọng để tránh ẩm mốc. Dù là mùa đông hay mùa hè, luồng gió tươi mới sẽ đóng vai trò như một nút "reset", xua tan mùi ẩm thấp và mang lại cảm giác thư thái ngay lập tức.

Chỉnh trang lại giường ngủ

Rất nhiều người bỏ qua bước này vì nghĩ đằng nào tối cũng ngủ lại. Tuy nhiên, chiếc giường chiếm diện tích lớn nhất trong phòng ngủ, nên một chiếc giường bừa bộn sẽ khiến cả căn phòng trông lộn xộn.

Không cần phải xếp chăn vuông vức như trong quân đội, bạn chỉ cần vuốt phẳng ga trải, xếp lại gối và kéo chăn ngay ngắn. Chiếc giường phẳng phiu tạo ra hiệu ứng thị giác về sự ngăn nắp, giúp bạn cảm thấy bình yên và hoàn thành công việc hiệu quả hơn trong ngày.

Giải phóng bồn rửa và mặt bếp

Trong lúc chờ ấm nước sôi hay máy pha cà phê hoạt động, hãy tranh thủ xử lý khu vực bếp. Nếu tối qua bạn lỡ để lại vài chiếc bát hay cốc nước, hãy rửa chúng ngay lập tức hoặc xếp gọn vào máy rửa bát.

Một bồn rửa trống trơn và mặt bàn bếp sạch sẽ tạo ra "tông màu" tích cực cho cả ngày. Việc lau sơ mặt bếp chỉ mất chưa đến 30 giây nhưng đủ để loại bỏ vụn bánh mì hay vết cà phê loang lổ.

Cảm giác trở về nhà sau một ngày làm việc và bước vào căn bếp gọn gàng sẽ tạo cảm hứng nấu nướng hơn hẳn so với việc phải đối mặt với đống bát đĩa bẩn từ hôm trước.

Quy tắc dọn dẹp 5 phút

Sau bữa sáng, hãy đặt hẹn giờ 5 phút cho một đợt "tổng kiểm soát" nhanh. Bạn có thể cầm một chiếc giỏ nhỏ đi quanh phòng khách và nhặt tất cả những món đồ đang nằm sai vị trí như đồ chơi của con, sách báo, hay sạc điện thoại.

Đồ đạc vương vãi trên sàn nhà hay mặt bàn tạo ra sự "nhiễu loạn thị giác", khiến não bộ căng thẳng. Gom những món đồ lẻ tẻ lại và trả chúng về đúng nơi quy định, hoặc tạm thời cất gọn vào giỏ để xử lý sau là cách thông minh để nhà cửa trông có gu hơn.

Lưu ý rằng đây là lúc dọn nhanh, không phải lúc để bạn sa đà vào việc lau chùi kỹ lưỡng từng ngóc ngách.

Giữ bếp sạch vào buổi sáng giúp bạn thảnh thơi hơn khi chuẩn bị bữa tối (Ảnh: Ideal Home).

Duy trì guồng quay giặt giũ

Việc tận dụng nắng sớm để phơi đồ là thói quen tốt. Để tránh tình trạng núi quần áo đè bẹp bạn vào cuối tuần, bạn hãy chia nhỏ việc giặt giũ mỗi ngày. Một mẻ giặt nhỏ vào buổi sáng giúp duy trì sự trôi chảy của việc nhà.

Bạn có thể cắm máy giặt ngay khi thức dậy và phơi chúng trước khi đi làm. Nếu sử dụng máy sấy, bạn có thể tranh thủ gấp một ít quần áo khô từ hôm trước. Việc này giúp giảm tải áp lực việc nhà và đảm bảo tủ quần áo luôn sẵn sàng trang phục sạch sẽ.

Ướp hương cho tổ ấm

Bước cuối cùng để hoàn thiện quy trình buổi sáng là mùi hương. Sau khi đã dọn dẹp sơ bộ, một chút hương thơm sẽ là điểm cộng tuyệt đối. Thay vì dùng các loại xịt phòng công nghiệp, bạn có thể ưu tiên các mùi hương tự nhiên như tinh dầu sả chanh, vỏ bưởi hoặc đun một nồi nước thảo mộc nhỏ.

Mùi hương dễ chịu không chỉ lấn át những mùi hôi còn sót lại mà còn gửi tín hiệu đến não bộ rằng không gian này đang sạch sẽ và an toàn. Đó là lớp trang điểm cuối cùng giúp ngôi nhà trở nên tinh tế, giúp bạn bước ra đường với tâm thế thoải mái và trở về nhà với cảm giác được vỗ về.