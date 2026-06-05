Nhà phố ven sông Van Phuc City: Khi giá trị không chỉ đo bằng tiền

Nhà phố Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Vị thế “3 mặt sông - 1 mặt tiền” hiếm có

Sở hữu lợi thế “3 mặt sông - 1 mặt tiền” ngay Quốc lộ 13, Van Phuc City mang đến một chuẩn sống khác biệt giữa đô thị đông đúc. Đó là cảm giác mỗi sáng thức dậy cùng ánh nắng phản chiếu trên mặt sông, tận hưởng làn gió mát tự nhiên thay cho tiếng còi xe hay khói bụi thành phố. Chiều xuống ngắm hoàng hôn trải dài trên sông Sài Gòn ngay từ ban công nhà mình.

Những dãy nhà phố hướng ra hồ Đại Nhật 16ha (Ảnh: CĐT).

Không chỉ sở hữu vị trí ven sông đắt giá, Van Phuc City còn kiến tạo hệ sinh thái sống xanh hiếm có với hơn 100ha mặt nước gồm sông Sài Gòn trải dài 3,4km, hồ Đại Nhật rộng 16ha và kênh Sông Trăng 2km. Chính hệ sinh thái này tạo nên môi trường sống trong lành, điều hòa nhiệt độ tự nhiên và không gian sống thư thái quanh năm - yếu tố đang trở thành tài sản xa xỉ của đô thị hiện đại.

Các căn nhà phố ven sông tại Van Phuc City được thiết kế theo triết lý đề cao sự kết nối với thiên nhiên. Ban công rộng hướng sông, hệ cửa kính lớn đón gió và ánh sáng tự nhiên, sân vườn riêng cùng các tuyến đường dạo bộ ven sông giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn nhịp sống cân bằng mỗi ngày.

Yếu tố riêng tư trong không gian sống của nhà phố Van Phuc City cũng được chú trọng trong quy hoạch. Khoảng lùi hợp lý, hệ cây xanh và cảnh quan nội khu được bố trí khoa học giúp mỗi căn nhà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết nhưng không tách rời khỏi nhịp sống đô thị.

“Thị trường riêng” của bất động sản ven sông

Trên thế giới, bất động sản ven sông được định giá và vận hành theo một “thị trường riêng”.

Điểm chung của bất động sản ven sông không dành cho tư duy đầu tư ngắn hạn. Người mua thường là những người hiểu rõ giá trị sống, giá trị tài sản và giá trị kế thừa lâu dài. Trong khi đó, người bán cũng hiếm khi rời bỏ những tài sản có giá trị như vậy nếu không có thay đổi lớn về cuộc sống.

Kiến trúc châu Âu của nhà phố Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Quỹ đất ven sông tại trung tâm là hữu hạn. Khi đô thị phát triển nhanh, mật độ dân số ngày càng cao và quỹ đất đẹp dần cạn kiệt, những khu vực vừa sở hữu môi trường sống trong lành, vừa kết nối thuận tiện với trung tâm, vừa thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh như tại Van Phuc City sẽ trở thành dòng tài sản được săn đón.

Cơ hội nắm giữ một tài sản truyền đời

Với nhà phố ven sông tại Van Phuc City, giá trị không chỉ dừng lại ở bất động sản mà còn là sở hữu một tài sản mang tính kế thừa truyền đời.

Nhiều năm nữa có thể xuất hiện thêm nhiều dự án mới, nhưng sẽ không còn nhiều quỹ đất ven sông đẹp để phát triển đô thị đáng sống như Van Phuc City. Đó cũng là lý do nhà phố ven sông tại Van Phuc City lại tạo nên giá trị riêng.

Nhà phố Van Phuc City có thể ở, kinh doanh và cho thuê (Ảnh: CĐT).

Song song với giá trị sống, Van Phuc City cũng đang hưởng lợi từ hạ tầng khu Đông TPHCM ngày càng hoàn thiện. Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m được đẩy nhanh tiến độ, kết hợp cùng quy hoạch Metro 3B có điểm dừng trước cổng Van Phuc City giúp khả năng kết nối khu vực ngày càng gia tăng. Đây không còn là câu chuyện của tương lai mà là giá trị đang dần hình thành từng ngày.

Quan trọng hơn, Van Phuc City không phải một đại đô thị “trên bản vẽ”. Nhiều tiện ích trọng điểm đã hiện hữu và vận hành thực tế như trường học, bệnh viện quốc tế, công viên ven sông dài 3,4km, bến du thuyền 5 sao, quảng trường nhạc nước, tuyến phố thương mại cho đến cộng đồng cư dân đông đúc. Điều đó đồng nghĩa với việc người mua không cần chờ đợi nhiều năm để thấy giá trị mà giá trị có thể trải nghiệm ngay từ hôm nay.

Tháng 6 còn là cơ hội để khách hàng nắm giữ nhà phố Van Phuc City với mức chiết khấu lên đến 15%. Theo đó, 10 khách hàng giao dịch đầu tiên trong tháng 6 sẽ được trao tặng bộ đặc quyền trải nghiệm đẳng cấp gồm chuyến du thuyền 5 sao ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn trị giá 100 triệu đồng, thưởng thức chương trình nhạc nước Van Phuc Water Show dành cho nhóm tối đa 10 người, 4 vé VIP xem biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Van Phuc City cùng buổi tiệc tại nhà hàng Mâm Vị dành cho 10 thực khách.

Đây không đơn thuần là những ưu đãi giá trị mà còn là cơ hội để chủ nhân tương lai cảm nhận trọn vẹn phong cách sống thượng lưu mà Van Phuc City đang kiến tạo mỗi ngày.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/