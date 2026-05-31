Nhà phố 4 tầng Vinhomes Sài Gòn Park giá từ 4 tỷ đồng

Nhà thấp tầng Tây Bắc TPHCM giá cạnh tranh

Sáng ngày 31/5, lễ khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn dự án Vinhomes Sài Gòn Park - Saigon’s New Chapter thu hút nhiều khách hàng đến tìm hiểu dự án.

Không dừng lại ở việc phác họa trọn vẹn bức tranh quy hoạch của đô thị 1.080ha lớn bậc nhất Tây Bắc TPHCM, Vinhomes mang đến gói tài chính hấp dẫn: công bố mức giá chỉ từ 4 tỷ đồng (giá đất và giá trị thương mại dòng sản phẩm giãn xây) cùng chính sách hỗ trợ lãi suất độc quyền cho phân khu thấp tầng đầu tiên Global Park.

Trong khi đó, dòng sản phẩm bàn giao thô khách tự hoàn thiện và sản phẩm chủ đầu tư hoàn thiện có giá lần lượt từ 5,4 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng.

Hàng nghìn khách hàng dự sự kiện khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn Vinhomes Sài Gòn Park, sáng 31/5 (Ảnh: CĐT).

Cùng vợ đến tham dự sự kiện, ông Nguyễn Văn Vọng, sinh sống gần khu vực dự án, cho biết nhiều người dân Hóc Môn từ lâu đã mong mỏi được sống trong một khu đô thị đầy đủ tiện ích. Chứng kiến tiến độ thi công thần tốc của Vinhomes Sài Gòn Park, ông vui mừng vì mong ước cả cuộc đời sắp thành hiện thực.

“Vợ chồng tôi dự định chọn một căn xây thô để tự tay thiết kế không gian sống cho gia đình. Giá bán chỉ từ 5,4 tỷ đồng cho dòng sản phẩm này là hợp lý”, ông Vọng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vọng (thứ 2 từ phải qua) lựa chọn dòng sản phẩm xây thô để tự tay thiết kế không gian sống theo nhu cầu riêng của gia đình (Ảnh: CĐT).

Anh Nguyễn Văn Linh, đại diện AlphaReal, nhận định mức giá từ 4 tỷ đồng cho một căn thấp tầng mang thương hiệu Vinhomes (gồm giá đất và thương mại dòng giãn xây) sẽ hút người mua.

“Tôi bất ngờ với mức giá này. Chi phí chưa bằng một nửa so với căn chung cư ở trung tâm đã có thể sở hữu thấp tầng Vinhomes. Đây là cơ hội đối với cả khách mua ở cũng như các nhà đầu tư đang tìm kiếm dư địa tăng trưởng dài hạn”, anh Linh nhận định.

Hỗ trợ lãi suất không cộng giá: Đặc quyền tại Vinhomes Sài Gòn Park

Vinhomes Sài Gòn Park là dự án đầu tiên và duy nhất trong hệ sinh thái Vinhomes hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng mà không phải cộng thêm chi phí. Trong khi đó, những khách hàng có sẵn tài chính có thể chọn phương án thanh toán sớm để tiết kiệm tiền tỷ với ưu đãi tới 22,5%.

Mức giá hấp dẫn tại Vinhomes Sài Gòn Park cộng hưởng cùng đặc quyền tài chính thu hút nhiều người sớm “chốt đơn”.

Chị Mỹ Tâm (Củ Chi) cho biết sẽ tranh thủ chính sách hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư sở hữu 2-3 căn để đầu tư dài hạn. Với chính sách này, nhà đầu tư vừa được nắm giữ tài sản chất lượng, vừa yên tâm trước biến động thị trường trong 3 năm.

“Khi hạ tầng khu vực và hệ thống tiện ích hoàn thiện và cư dân về ở đông đúc, mức giá như hiện tại sẽ khó tìm", chị Tâm dự báo.

Chị Thanh Nhài (TPHCM), một khách hàng tham dự sự kiện từ rất sớm, sau khi nghe công bố giá bán và chính sách bán hàng đã quyết định lựa chọn một sản phẩm giãn xây.

“Gia đình tôi chưa có nhu cầu ở ngay nên dòng sản phẩm này, tôi có thể chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn mà không bị áp lực thanh toán trong thời gian đầu”, chị Nhài nói.

Nhà phố trong hệ sinh thái Vinhomes Sài Gòn Park có giá gây chú ý trên thị trường (Ảnh: CĐT).

Từ góc độ thị trường, anh Trần Bá Thùy - Tổng giám đốc SouthernHomes Việt Nam cho rằng sự xuất hiện của dòng sản phẩm nhà phố tại Vinhomes Sài Gòn Park, đi kèm hệ sinh thái tiện ích toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu sống.

Đồng thời, chính sách hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư tạo cơ hội để các khách hàng có tích lũy vừa phải vẫn có thể sở hữu nhà liền thổ. Thời gian hỗ trợ lãi suất 3 năm đủ dài để người mua thu xếp tài chính.