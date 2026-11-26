UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 102 quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố từ ngày 30/11. Ngoài những công trình được miễn giấy phép theo Luật Xây dựng, thành phố bổ sung 3 nhóm công trình được áp dụng chính sách này.

Trong đó, thành phố miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quy mô dưới 7 tầng, tính từ cao độ mặt đất đặt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2. Công trình phải nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Khu vực tập trung nhiều nhà ở riêng lẻ tại trung tâm TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trường hợp hồ sơ quy hoạch, pháp lý được phê duyệt không quy định xây dựng tầng hầm, nhà ở riêng lẻ thuộc diện trên vẫn được xây dựng tối đa một tầng hầm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc xây dựng phải bảo đảm an toàn công trình lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm liên quan.

Chủ đầu tư có nhu cầu vẫn được UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền.

Nhóm thứ hai là công trình tạm không dựa trên quy hoạch theo quy định của Luật Phát triển đô thị. Tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại, việc quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời và hoàn trả mặt bằng đối với loại công trình này do UBND TPHCM quyết định theo thẩm quyền.

Nhóm thứ ba gồm trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp và đất do Nhà nước quản lý, ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan phải bảo đảm việc lắp đặt tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Quyết định cũng nêu rõ, công trình được miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa được miễn các nghĩa vụ quản lý khác. Chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy định mới, trước khi khởi công, chủ đầu tư phải gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi dự kiến xây dựng. Trường hợp công trình thuộc thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thông báo phải được gửi đến cơ quan tương ứng.

Nếu công trình nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp xã, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến cả 2 địa phương để quản lý. Đồng thời, công trình phải đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của đường, hẻm và quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở áp dụng chính sách miễn giấy phép.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn thực hiện, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tiếp nhận thông báo khởi công, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu công trình tại địa phương.