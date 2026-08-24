Nhà máy Bia Việt Hà sắp phải di dời: Doanh nghiệp làm ăn ra sao?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành danh mục các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đô thị trung tâm và khu vực khác thuộc diện di dời do không phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Danh mục gồm 58 cơ sở, trong đó 57 trường hợp đã được HĐND TP Hà Nội đưa vào danh mục từ tháng 11/2025 và một cơ sở được bổ sung trong đợt đầu năm 2026.

Trong danh sách này, Công ty Bia Việt Hà tại 254 Minh Khai với khu đất "vàng" diện tích khoảng 5.000m2 tại trung tâm thành phố, là một trong những doanh nghiệp có cơ sở sản xuất thuộc diện di dời.

Còn theo tài liệu thoái vốn của UBND TP Hà Nội hồi tháng 4, khu đất số 254 Minh Khai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) được Công ty Việt Hà sử dụng có tổng diện tích 2.399m2, là đất thuê trả tiền hằng năm của Nhà nước trong thời hạn 50 năm (tính từ ngày 18/10/2012) để làm văn phòng làm việc và giới thiệu sản phẩm.

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tiền thân là Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà, được thành lập năm 1966. Từ một nhà máy nhỏ chuyên sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân Thủ đô, doanh nghiệp trải qua nhiều giai đoạn phát triển và chuyển đổi mô hình hoạt động.

Ngày 1/7/2017, Việt Hà chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần theo chủ trương cổ phần hóa của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Việt Hà hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồ uống và đầu tư đa ngành với 11 công ty thành viên, liên doanh và liên kết.

Doanh nghiệp sở hữu hoặc gắn với nhiều thương hiệu như Bia Việt Hà, Bánh kẹo Tràng An, Bánh mứt kẹo Hà Nội, Giày Ngọc Hà, đồng thời triển khai một số dự án bất động sản như Khu hỗn hợp nhà ở và thương mại Việt Hà, Trung tâm thương mại, dịch vụ Lĩnh Nam.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2023-2025, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà ghi nhận sự tăng trưởng ổn định về mặt lợi nhuận dù doanh thu thuần có xu hướng sụt giảm.

Năm 2025, mặc dù doanh thu thuần công ty mẹ giảm 8,09% xuống còn hơn 169 tỷ đồng (đạt 82,1% kế hoạch), lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 46,15 tỷ đồng (tăng 23,2%).

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ đạt 45,98 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu thuần, bán hàng hóa và thành phẩm đóng vai trò nòng cốt với 137,49 tỷ đồng (chiếm 81,04%), tiếp đến là cung cấp dịch vụ (chiếm 17,08%) và cho thuê sàn thương mại (chiếm 1,88%).

Về sản lượng tiêu thụ, các mảng sản phẩm cốt lõi của công ty gặp không ít thách thức do áp lực cạnh tranh thị trường nên chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ sản phẩm bia năm 2025 đạt 13,7 triệu lít, chỉ bằng 79,7% kế hoạch. Mảng sản phẩm rượu đạt 793 lít, bằng 93% kế hoạch và 98,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản lượng nước uống tinh khiết Opal đạt 0,98 triệu lít, tương đương 71,7% kế hoạch.

Điểm sáng giúp bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận của Việt Hà đến từ doanh thu hoạt động tài chính. Năm 2025, mảng này đạt 73,17 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ và đạt 106,7% kế hoạch. Trong đó, nguồn thu đóng góp chủ yếu đến từ lãi tiền gửi đạt 28,94 tỷ đồng, cùng khoản cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên doanh liên kết đạt 43,84 tỷ đồng.

Bia Việt Hà hiện sở hữu hai bất động sản đầu tư. Thứ nhất là 2.038m2 diện tích sàn tại tòa HH01 thuộc Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (nay là phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).

Thứ hai là phần diện tích 500m2 gồm hai sàn thương mại tại tòa Tràng An Complex số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (nay là phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), thông qua Công ty cổ phần Tràng An.

Về tình hình sử dụng đất, "ông chủ" Bia Việt Hà hiện quản lý nhiều khu đất lớn chẳng hạn như khu đất số 254 Minh Khai (phường Tương Mai, Hà Nội), khu đất số 11-13 Nguyễn Chí Thanh (phường Giảng Võ, Hà Nội) và khu đất số 300 Trường Chinh (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình)...

Trước đó, ngày 19/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả đấu giá hơn 39,2 triệu cổ phần Việt Hà do UBND TP Hà Nội sở hữu. Có 13 nhà đầu tư tham gia, đăng ký mua hơn 86,3 triệu cổ phần, gấp 2,2 lần lượng chào bán. Kết quả, 9 nhà đầu tư trúng giá, với tổng giá trị cổ phần bán được hơn 852 tỷ đồng.