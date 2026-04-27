Nhà luôn sạch đẹp mỗi ngày nhờ 5 thói quen đơn giản ít người biết

Bước vào một căn nhà ngăn nắp không có quần áo vắt trên sofa, không đồ chơi vương vãi hay những món đồ “đi lạc” khắp nơi luôn khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Nhưng chỉ cần lịch trình bận rộn quay lại, mọi thứ nhanh chóng rơi vào vòng lặp quen thuộc: bừa bộn, dọn dẹp, rồi lại bừa bộn.

Theo các chuyên gia tổ chức không gian, phần lớn sự lộn xộn xuất phát từ những quyết định bị trì hoãn. Đồ đạc cứ chất đống vì bạn chưa quyết định giữ hay bỏ, hoặc đơn giản là chưa biết cất vào đâu.

Một không gian sống ngăn nắp không đến từ sự ngẫu hứng, mà là kết quả của những thói quen lặp lại mỗi ngày (Ảnh: Lothandco).

Dưới đây là 5 thói quen nhỏ giúp bạn “lột xác” toàn bộ ngôi nhà.

Hạn chế mua sắm “vô thức”

Mua sắm online tiện lợi, nhưng cũng là thủ phạm khiến nhà cửa nhanh chóng quá tải. Tâm lý mua cho tiện hay mua để dành khiến đồ đạc tăng lên mà không kiểm soát.

Cách tốt nhất để chặn đứng sự lộn xộn là kiểm soát ngay từ đầu vào.

Bạn nên thử giới hạn việc đặt hàng trực tuyến xuống còn 1-2 lần mỗi tháng. Khoảng thời gian chờ đợi này đủ để bạn cân nhắc xem bản thân có thực sự cần món đồ đó không, từ đó chủ động hơn trong việc mang thêm đồ vật mới vào tổ ấm của mình.

Sắp xếp theo thói quen sinh hoạt

Nguyên nhân sâu xa của việc đồ đạc vương vãi khắp nơi thường là do thiếu một hệ thống lưu trữ hợp lý. Thay vì gồng mình theo đuổi lối sống tối giản tuyệt đối, bạn hãy quan sát dòng chảy sinh hoạt trong nhà để bố trí không gian.

Chẳng hạn, ở khu vực cửa ra vào - nơi dễ tích tụ đồ đạc nhất, bạn có thể đặt một chiếc giỏ mây nhỏ để chứa đồ lặt vặt, kèm theo cây kéo nhỏ để bóc hàng và vứt bỏ vỏ hộp carton ngay lập tức. Với phòng giặt, hãy phân loại rổ đựng đồ bẩn cho từng thành viên và tạo quy tắc chỉ giặt mẻ mới khi quần áo cũ đã được gấp gọn vào tủ.

Nguyên tắc cốt lõi ở đây là đừng đặt đồ xuống bừa bãi mà hãy đặt chúng về đúng chỗ ngay khi còn cầm trên tay.

Bắt đầu dọn từ những góc nhỏ

Nhìn cả căn phòng bừa bộn dễ khiến bạn nản và muốn bỏ cuộc. Lời khuyên từ các chuyên gia dọn dẹp là hãy bắt đầu bằng việc gom nhóm các món đồ tương tự nhau, mạnh dạn loại bỏ những thứ không còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, hãy đặt đồng hồ đếm ngược khoảng 15 phút cho một góc nhỏ để giúp bạn duy trì sự tập trung. Khi nhìn thấy một ngăn kéo hay một mặt bàn trở nên gọn gàng, bạn sẽ có thêm động lực để hoàn thành phần còn lại.

Dành thời gian làm mới không gian mỗi ngày

Nhà gọn không phải vì bạn dọn giỏi, mà vì bạn duy trì đều đặn.

Hãy tập thói quen cất giày vào tủ ngay khi tháo ra, gấp quần áo ngay khi phơi khô và dọn sạch bồn rửa ngay sau bữa ăn. Người sống gọn gàng có một điểm chung là họ hoàn thành việc trước khi chuyển sang việc khác.

Áp dụng “giỏ đi lạc” siêu tiện lợi

Đây là mẹo cực kỳ hiệu quả nhưng ít người biết.

Thay vì chạy khắp nhà để cất từng món đồ, bạn hãy chuẩn bị một chiếc "giỏ đi lạc". Bất cứ khi nào thấy một món đồ nằm sai vị trí, bạn chỉ cần thả chúng vào giỏ. Đến cuối ngày hoặc vào dịp dọn dẹp cuối tuần, bạn xách chiếc giỏ này đi quanh nhà và trả mọi thứ về đúng vị trí nguyên bản.

Thói quen này cực kỳ nhàn hạ nhưng lại mang đến hiệu quả làm sạch không gian không ngờ.