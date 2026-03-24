Nhà đất sau Tết: Giá rao bán giảm nhẹ, nhu cầu tìm kiếm tăng

Dữ liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy thị trường vận động theo quy luật quen thuộc: Nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó bật tăng trở lại ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Đến cuối tháng 2, mức độ quan tâm đã tiệm cận ngưỡng giữa tháng 12/2025.

Tuy nhiên, từ tuần thứ hai sau Tết, đà phục hồi có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua trước các biến động vĩ mô, đặc biệt là áp lực vì lãi suất vay đang có xu hướng tăng. Điều này khiến quá trình ra quyết định kéo dài hơn, nhất là với những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Đáng chú ý, dữ liệu ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ ở một số loại hình bất động sản. Tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền trong quý I giảm 4% so với cuối năm 2025. Tại TPHCM cũ, giá nhà riêng giảm 2%.

Theo đơn vị thống kê, diễn biến này cho thấy những sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực ít biến động hơn và giữ được sự quan tâm ổn định.

Dù chịu tác động từ chi phí vốn và tâm lý thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn hiện hữu, nhưng đã chuyển sang trạng thái chọn lọc rõ ràng hơn.

Tại TPHCM cũ, việc giá nhà riêng giảm nhẹ khoảng 2% đã kích thích nhu cầu quay trở lại, với lượng tìm kiếm tăng 23% ngay sau Tết, lượng tìm kiếm căn hộ cũng tăng 36%. Trong khi đó, tại Hà Nội, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng khi lượng quan tâm tăng khoảng 30%.

Ông Nguyễn Quốc Anh, chuyên gia bất động sản, đánh giá những dữ liệu này phản ánh một thực tế: Nhu cầu sở hữu bất động sản của người Việt vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, từ nhu cầu đến quyết định giao dịch là một khoảng cách cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Khi thị trường bước vào giai đoạn thanh khoản khó khăn, người mua ngày càng khắt khe hơn với thông tin. Thay vì tiếp cận đại trà, họ có xu hướng ưu tiên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và đã được kiểm chứng.