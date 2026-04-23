Người trẻ chọn nơi an cư ưu tiên xu hướng làm việc tại nhà

Giới trẻ ngày nay khi đi mua nhà, đang có xu hướng ưu tiên tìm kiếm những không gian có thể đáp ứng cùng lúc về nhu cầu nơi ở, làm việc và tái tạo năng lượng.

Sự thay đổi này không chỉ tái định hình cách lựa chọn nơi an trú mà còn tác động khiến thị trường nhà ở phải có sự chuyển hướng, tập trung vào không gian sống chất lượng, tiện nghi, lấy con người làm trung tâm vận hành.

Làm việc tại nhà đang tái định nghĩa tiêu chí lựa chọn nơi an cư

Hiện nay, mô hình kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và từ xa đã trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của nhiều doanh nghiệp.

Căn hộ Bcons Center City đáp ứng nhu cầu nhà cho người trẻ (Ảnh: Bcons).

Tại Việt Nam, báo cáo của Microsoft về xu hướng làm việc kết hợp cho thấy, có tới 81% người lao động - trong đó nổi bật là thế hệ Gen Z - mong muốn duy trì mô hình này trong dài hạn. Người trẻ bắt đầu ưu tiên những giá trị gắn với chất lượng sống và tính linh hoạt của không gian.

Người trẻ ngày nay đánh giá cao hơn giá trị sống cân bằng. Một căn nhà giờ đây không chỉ là nơi để trở về sau giờ làm, mà trở thành “trung tâm cuộc sống”, nơi diễn ra gần như toàn bộ hoạt động hàng ngày, từ công việc, nghỉ ngơi đến kết nối xã hội.

Do đó, người trẻ tìm kiếm những không gian có thể thích ứng linh hoạt với nhiều mục đích sử dụng. Đồng thời, hệ tiện ích nội khu cũng được kỳ vọng đóng vai trò thay thế một phần chức năng của đô thị bên ngoài.

Phối cảnh không gian làm việc có xu hướng không còn bó buộc ở văn phòng (Ảnh: Bcons).

Khi không còn bị ràng buộc bởi vị trí văn phòng, người trẻ sẵn sàng tìm đến những khu đô thị có môi trường sống chất lượng hơn, cộng đồng cư dân đồng điệu hơn và chi phí hợp lý hơn. Những khu vực gắn với hệ sinh thái giáo dục - công nghệ, nơi tập trung lực lượng lao động tri thức, đang dần hình thành các “cụm cư trú mới” với sức hấp dẫn riêng.

Tại TPHCM, thị trường nhà ở cũng đang dần bộc lộ rõ xu hướng thích ứng với nhóm khách hàng trẻ. Tiêu biểu cho xu hướng này là khu vực Làng Đại học Quốc gia TPHCM, nơi đang nổi lên như một “điểm đến” của thế hệ làm việc linh hoạt. Với lợi thế về hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, cộng đồng trẻ trung và môi trường sống năng động, khu vực này thu hút lượng cư dân trẻ chất lượng cao.

Bcons Center City và lời giải cho thế hệ trẻ chọn làm việc tại nhà

Tọa lạc ngay mặt tiền đường D11 dự kiến mở rộng lên 17m, liền kề trục Thống Nhất lộ giới 32m, ngay Làng Đại học Quốc gia TPHCM, Bcons Center City sở hữu lợi thế hiếm có tại cửa ngõ phía Đông, nơi đang hình thành cộng đồng cư dân trẻ, tri thức và năng động.

Dự án được quy hoạch theo định hướng “thành phố thu nhỏ”, tích hợp đầy đủ căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc và hệ thống tiện ích, tất cả trong cùng một quần thể. Bcons Center City tạo ra một hệ sinh thái khép kín, đáp ứng nhịp sống đa nhiệm, nơi cư dân có thể giải quyết hầu hết nhu cầu hàng ngày mà không cần di chuyển xa, chính là câu trả lời thực tế cho xu hướng làm việc tại nhà mà người trẻ hướng đến.

Các căn hộ được thiết kế linh hoạt, 100% có ban công rộng, ánh sáng và thông gió tự nhiên, lý tưởng để tạo góc làm việc riêng tại nhà. Đặc biệt, với 2 tháp văn phòng tích hợp 7 tầng thương mại ở khối đế, cư dân chỉ cần nhấn thang máy là có thể đến nơi làm việc mà không cần rời khỏi dự án. Vị trí liền kề ga Metro Bến Thành - Suối Tiên và chỉ tầm 25 phút vào trung tâm TPHCM giúp những ngày cần đến văn phòng trở nên dễ dàng hơn.

Bcons Center City vị trí tiện cho an cư lâu dài (Ảnh: Bcons).

Song song đó, hệ thống tiện ích quy mô lớn đóng vai trò như một “lớp đệm” cân bằng cuộc sống. Từ hồ bơi, khu thể thao, không gian xanh đến các khu sinh hoạt chung, tất cả đều được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu tái tạo năng lượng. Không chỉ dừng lại ở chức năng thư giãn, nhiều không gian còn có thể được tận dụng như những điểm làm việc mở, nơi cư dân thay đổi môi trường để duy trì cảm hứng sáng tạo và hiệu suất công việc.

Ở góc độ người mua ở thực, giá trị mà dự án mang lại không chỉ nằm ở không gian sống, mà còn ở khả năng tối ưu hóa thời gian và chất lượng cuộc sống. Khi quỹ thời gian không còn bị bào mòn bởi việc di chuyển, người trẻ có thêm điều kiện để chăm sóc gia đình, phát triển bản thân và duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Sự thay đổi trong cách làm việc không phải là hiện tượng nhất thời, mà là một xu hướng dài hạn gắn liền với sự phát triển của công nghệ và thay đổi trong tư duy quản trị. Đồng nghĩa thị trường bất động sản cũng sẽ tiếp tục được định hình lại theo hướng đề cao tính linh hoạt, trải nghiệm sống và giá trị thực.

Bcons Center City chính là biểu tượng sống, làm việc, tận hưởng tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, nơi mọi nhu cầu của người trẻ đều được đáp ứng trong một không gian khép kín, hiện đại và đầy cảm hứng.

