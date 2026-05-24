Người Hà Nội tìm chốn an cư tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Tìm chốn an cư bảo vệ sức khỏe gia đình

Là một nhà đầu tư nhưng tiêu chí tiên quyết khi ông Song Toàn (Hà Nội) tìm mua nhà luôn là “đây là nơi mình sẽ ở”. Giống như nhiều gia đình tại Hà Nội, quyết định “Nam tiến” của ông Toàn xuất phát từ một nhu cầu rất thiết thực: tìm kiếm một không gian sống tốt cho sức khỏe.

Tại buổi giới thiệu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ở Hà Nội hôm 23/5, ông Toàn chia sẻ: “Miền Bắc rất tuyệt vời, nhưng mùa đông khắc nghiệt, với người lớn tuổi thường gây ra những vấn đề không có lợi cho sức khỏe”.

Để giải quyết vấn đề này, đến mùa đông, gia đình ông vẫn phải bay vào miền Nam để tránh rét. Do đó, việc sở hữu một ngôi nhà tại vùng đất quanh năm mát mẻ như Cần Giờ mang lại lợi ích lớn, giúp hạn chế các bệnh dị ứng hay cúm vào mùa lạnh.

Ông Song Toàn, một doanh nhân Hà Nội, đang tìm nơi an cư mới cho gia đình tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (Ảnh: Vinhomes).

Từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Dự án MICC Group, xác nhận một “nỗi khổ” với nhiều người miền Bắc là cái rét cắt da cắt thịt trong 3 - 4 tháng mùa đông. Điều mà họ khao khát chính là “cái nắng phương Nam” và “bầu không khí sạch sẽ” - những yếu tố mà môi trường biển và rừng sinh quyển tại Cần Giờ đáp ứng trọn vẹn.

Sự kiện “Nối mạch tự hào - Kiến tạo phồn vinh” giới thiệu Vinhomes Green Paradise tại Hà Nội, ngày 23/5, thu hút đông đảo khách hàng tham gia (Ảnh: Vinhomes).

Trước đây, một trong những rào cản tâm lý lớn nhất khi mua nhà ở thực tại phương Nam là khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, với một doanh nhân luôn đổi mới như ông Song Toàn, khúc mắc này đã được giải tỏa triệt để.

Theo ông, với tốc độ phát triển hạ tầng trên khắp cả nước hiện nay, khoảng cách sống không còn là vấn đề. Phương tiện giao thông ngày càng phổ dụng như đường sắt tốc độ cao, cao tốc, hàng không, đường biển… đang giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng.

Từ quan sát thực tế, bà Hồng Nhung, CEO Hưng Phúc Logistics, cho biết hạ tầng kết nối được đầu tư đồng bộ chính là điểm cộng giúp Vinhomes Green Paradise được lòng nhiều khách hàng miền Bắc.

Khi đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành từ quý IV/2028, Cần Giờ sẽ giống như trung tâm mở rộng của TPHCM. Thời gian di chuyển chỉ còn 13 phút biến giấc mơ sống nghỉ dưỡng bên biển nhưng vẫn bám sát nhịp đập công việc tại trung tâm trở thành hiện thực.

“Buổi sáng tôi có thể cà phê ở Hà Nội và vài tiếng sau tôi đã có thể cùng bạn bè gặp nhau rôm rả ở nội thành TPHCM, chiều đã có mặt tại Cần Giờ”, ông Song Toàn nói.

Mua nhà 5 năm không lo lãi suất: Bệ phóng an tâm cho giấc mơ an cư

Bên cạnh môi trường trong lành và hạ tầng được đầu tư, giá trị cốt lõi thuyết phục những người mua nhà ở thực chính là sự an toàn và chất lượng cộng đồng cư dân.

Ông Toàn cho biết luôn dành sự tin tưởng đặc biệt cho các khu đô thị do Vinhomes phát triển bởi quy hoạch bài bản, môi trường sống văn minh cùng hệ thống an ninh đa lớp. Với quan niệm “gần người giỏi để học hỏi và phát triển”, ông cho rằng việc được sống trong cộng đồng quy tụ những cư dân thành đạt, có cùng chuẩn mực sống sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực cho cả gia đình.

Sự kỳ vọng này hoàn toàn đồng nhất với định hướng kiến tạo của chủ đầu tư. Bà Đỗ Thị Ngọc Châu, Chủ tịch HĐQT HDHome, nhận định Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là một “dự án để đời”. Chủ đầu tư không chỉ xây nhà mà còn kiến tạo những tiện ích cùng chuẩn sống toàn cầu để thu hút cộng đồng tinh hoa cả trong nước và quốc tế.

Bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác với Cleveland Clinic vận hành theo chuẩn y tế hàng đầu thế giới (Ảnh: Vinmec).

Để mong muốn an cư của những khách hàng như ông Toàn dễ dàng trở thành hiện thực, các giải pháp tài chính đang áp dụng tại Vinhomes Green Paradise đóng vai trò như một bệ phóng.

Trong đó, bà Vũ Hà Thu từ Victory Holdings đánh giá cao chính sách cố định lãi suất 6%/năm kéo dài lên tới 5 năm. Khoảng thời gian ưu đãi này quý giá khi bao trùm toàn bộ tiến độ hoàn thiện của các hạ tầng trọng điểm trong khu vực, từ đường sắt tốc độ cao, cầu Cần Giờ đến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cũng như các tiện ích và mốc bàn giao nhà của dự án.

Nhờ đó, khách hàng không chỉ giảm áp lực tài chính ban đầu, an toàn trước biến động vĩ mô mà còn có đủ thời gian để hoạch định cuộc sống tương lai sau khi nhận nhà.

Biệt thự Vịnh Ngọc sở hữu biển riêng sau nhà, mang đến chuẩn sống nghỉ dưỡng 365 ngày/năm (Ảnh: Vinhomes).

Đồng quan điểm, ông Phạm Vũ Trường Sơn, Giám đốc Smart Property, nhấn mạnh: “Với chính sách hỗ trợ của Vinhomes, khách hàng được sử dụng đòn bẩy tài chính với chi phí vay hấp dẫn và linh hoạt. Đây là điểm tựa tài chính giúp những người mua nhà ở thực quẳng gánh lo về biến động lãi suất, tự tin vun đắp cho chốn an cư của gia đình”.