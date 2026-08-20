Người dân hưởng lợi gì khi mỗi thửa đất có mã định danh điện tử?

Theo Nghị định 326 về định danh địa điểm, có hiệu lực từ ngày 1/9, thửa đất là một trong 71 loại đối tượng cụ thể thuộc danh mục định danh địa điểm, với mã loại đối tượng LA01.

Mỗi địa điểm cụ thể sẽ được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập một mã riêng gồm 12 chữ số, bảo đảm duy nhất, không trùng lặp và ổn định lâu dài.

Vậy việc định danh này mang lại những thay đổi gì đối với người dân?

Trước hết, Nghị định cho phép tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID. Cá nhân cũng được khai thác thông tin của chính mình trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua ứng dụng này.

Mã định danh sẽ liên kết địa chỉ, tọa độ, mã bưu chính, trạng thái, thông tin giấy chứng nhận nếu có... của thửa đất (Ảnh: Toàn Vũ).

Thông tin một địa điểm trong cơ sở dữ liệu có thể gồm mã định danh, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, tọa độ, tên và trạng thái hoạt động của địa điểm. Tùy từng đối tượng, hệ thống còn có thể chứa thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết cấu, dữ liệu không gian ba chiều và thông tin về tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng địa điểm.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ những dữ liệu này đều được công khai trên VNeID.

Nghị định xếp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin kết cấu, dữ liệu không gian ba chiều và thông tin về tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm vào nhóm dữ liệu không công khai. Việc khai thác, chia sẻ phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật Nhà nước.

Một quy định tác động trực tiếp hơn đến người dân nằm ở việc giải quyết thủ tục hành chính. Theo Nghị định, cơ quan chức năng (hoặc cán bộ tiếp nhận) không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ nếu những thông tin trong thành phần hồ sơ đó đã có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Cơ sở dữ liệu này được xây dựng theo hướng tập trung, thống nhất trên toàn quốc. Dữ liệu về địa chỉ, đất đai, công trình xây dựng, nền địa lý và các thông tin phục vụ định danh được thu thập từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành và địa phương, sau đó tổng hợp về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Khi thông tin địa điểm có biến động, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu gốc phải cập nhật và đồng bộ. Trường hợp phát hiện dữ liệu sai, người dân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan Nhà nước. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm chuyển thông tin tới đơn vị quản lý dữ liệu gốc để kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.