Nghệ An chuyển đổi khu đất từng quy hoạch xây Trung tâm hành chính tỉnh

Ngày 9/5, Sở Xây dựng Nghệ An đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có khu đất từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh. Việc lấy ý kiến sẽ thực hiện đến hết ngày 25/5.

Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An được phê duyệt vào năm 2015, tại khu vực đắc địa thuộc phường Hưng Phúc, thành phố Vinh cũ, nay thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khu đất được quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An từ năm 2015 hiện cây cối mọc um tùm (Ảnh: Thịnh Sơn).

Thời điểm đó, tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh gồm 2 tòa tháp cao 27 tầng trên tổng diện tích đất 52.000m2. Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho 1.700 người, tổng kinh phí xây dựng 2.178 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2015, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An tạm dừng triển khai xây dựng Trung tâm hành chính tại khu đất đã được quy hoạch nói trên. Từ đó đến nay, khu đất này bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm.

Hiện nay, theo chủ trương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua, dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh sẽ được triển khai tại vị trí khác.

Khi triển khai dự án này sẽ thực hiện di dời 9 cơ quan, đơn vị do nhà nước quản lý lân cận khu đất đã được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh trước đây. Nếu đồng thời di dời một doanh nghiệp hiện có trong khu vực này sẽ hình thành 1 lô đất có 4 tuyến đường xung quanh, thuận lợi giao thông, có diện tích đủ lớn để xây dựng tổ hợp các công trình có giá trị sinh lợi lớn.

Việc điều chỉnh quy hoạch đất công cộng thành đất hỗn hợp là giải pháp có tính chiến lược nhằm tối ưu hóa giá trị kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của đô thị, tăng thu ngân sách địa phương và phù hợp với chủ trương chung của tỉnh.