Nghệ An cho thuê trụ sở dôi dư, giá cao nhất hơn nửa tỷ đồng/năm

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An ban hành thông báo về danh mục các khu đất, thửa đất cho thuê ngắn hạn trên địa bàn tỉnh.

Đợt này, tỉnh Nghệ An sẽ cho thuê 8 khu đất, thửa đất, gồm trụ sở cũ của Nhà Hạt quản lý đường bộ Thanh Chương (xã Kim Bảng); Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc (xã Nghi Lộc); Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (phường Thành Vinh); Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Anh Sơn (xã Anh Sơn) và các cơ sở nhà đất thuộc ngành giáo dục như Trường Mầm non Hùng Sơn (xã Nhân Hòa); Trường Tiểu học Cao Sơn (xã Yên Xuân); Trường Mầm non Cao Sơn (xã Yên Xuân) và Trường Tiểu học Châu Bình 1 (xã Châu Bình).

Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An được cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong đó, trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (diện tích hơn 2.110m2, có nhà ở trên đất) giá khởi điểm cho thuê cao nhất, hơn 528 triệu đồng/năm, thời hạn thuê 5 năm.

Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, là tuyến phố trung tâm của thành phố Vinh cũ. Theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 12/12/2025, giá đất đường Nguyễn Thị Minh Khai là 135 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá thị trường ở khu vực này được ghi nhận 140-160 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Khi trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An được dời đến địa điểm mới, cơ sở nhà đất này được bàn giao cho Tòa án nhân dân thành phố Vinh (cũ). Năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Vinh cũ được di dời đến vị trí đối diện, cơ sở nhà đất này bị bỏ không, gây lãng phí.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê đất từ ngày 22/8 đến 17h ngày 19/9, tại Phòng Quản lý, Khai thác quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, số 71 đường V.I. Lê Nin, phường Vinh Phú. Việc mở hồ sơ và công bố công khai để xác định người thuê đất dự kiến được thực hiện vào 9h ngày 21/9.

Giá khởi điểm cho thuê thấp nhất là Trường tiểu học Châu Bình (diện tích gần 1.320m2, không có nhà trên đất), với mức giá gần 660.000 đồng/năm đối với mục đích phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế ngoài nông nghiệp và gần 825.000 đồng/năm cho mục đích sử dụng làm thương mại, dịch vụ.

Tại thông báo đấu giá cho thuê nói trên, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An cũng đưa ra các tiêu chí, quy định về hồ sơ, nguyên tắc xác định người thuê đất được lựa chọn...

Người thuê đất không được xây dựng công trình kiên cố trên khu đất thuê và phải cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình khi được tổ chức phát triển quỹ đất thông báo chấm dứt hợp đồng. Tổ chức, cá nhân thuê đất phải nộp khoản tiền đặt cọc để bảo đảm trách nhiệm tháo dỡ công trình, với mức 15% giá trị hợp đồng thuê đất.

Trụ sở cũ của Sở Văn hóa tỉnh Nghệ An đang bỏ không (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo thống kê, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà, đất (bao gồm 109 cơ sở tiếp nhận từ các bộ, ngành Trung ương).

Có 3.670 cơ sở nhà đất được địa phương giữ lại tiếp tục sử dụng; 86 cơ sở điều chuyển nội bộ phục vụ giáo dục, y tế, sự nghiệp; 108 cơ sở điều chuyển cho các cơ quan Trung ương trên địa bàn (công an, tòa án, viện kiểm sát); 40 cơ sở chuyển đổi công năng thành thiết chế văn hóa, công cộng.

474 cơ sở nhà đất được thu hồi, chuyển giao về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường quản lý, xử lý. Theo phương án khai thác, quản lý đã được phê duyệt, có 68 cơ sở đã giao/chuyển đổi cho ngành y tế - giáo dục, 33 cơ sở chuyển đổi công năng, 18 cơ sở bố trí sử dụng tạm thời và 10 cơ sở cho thuê.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An còn 345 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý dứt điểm.