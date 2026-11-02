Định hướng này còn được Nam Long thể hiện qua tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường, đồng thời tạo nền tảng để Nam Long xây dựng giá trị dài hạn và đáp ứng nhu cầu thực của xã hội.

Một góc khu đô thị tích hợp Izumi City (Ảnh: Nam Long).

Phát triển đô thị xanh, thuận tự nhiên

Nam Long định hướng quản lý môi trường theo hướng tích hợp xuyên suốt từ quy hoạch đến vận hành, chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao khả năng chống chịu của các khu đô thị. Các dự án hướng đến tiêu chí công trình xanh với thiết kế bền vững, tiết kiệm năng lượng, nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Khối Quản lý Thiết kế dự án Tập đoàn Nam Long, cho biết: “Nam Long luôn tuân thủ triết lý phát triển ‘thuận tự nhiên’, bắt đầu từ việc nghiên cứu địa hình, dòng chảy, thổ nhưỡng và những giá trị bản địa sẵn có để thiết kế thích nghi với mảnh đất, thay vì buộc mảnh đất phải thay đổi theo thiết kế. Theo đó, chúng tôi cố gắng giữ lại sông rạch, phát triển mặt nước, cây xanh và cảnh quan như một phần của đô thị, không xem đó chỉ là những tiện ích bổ sung”.

Tại các khu đô thị như Mizuki Park, Izumi City, Elyse Island hay Nam Long II Central Lake, hệ thống sông rạch, mặt nước và hành lang sinh thái được đưa vào cấu trúc quy hoạch. Kênh đào nội khu, hồ điều hòa, bề mặt thấm nước và cây xanh ven sông góp phần điều tiết dòng chảy, giảm áp lực hệ thống thoát nước, cải thiện vi khí hậu và duy trì đặc điểm tự nhiên của khu vực.

Chẳng hạn, khu đô thị Waterpoint duy trì hành lang thực vật ven sông rộng 50m, hệ thống kênh đào dài 8km và dành tới 62,17ha cho công viên, thảm thực vật. Mizuki Park bảo tồn hệ thống rạch Lào, rạch Ngang và bố trí khoảng 10,3ha công viên, mảng xanh. Những giải pháp này tạo thêm không gian đi bộ, vận động và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân, đồng thời giúp khu đô thị thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Khu đô thị Waterpoint bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị và gìn giữ không gian tự nhiên (Ảnh: Nam Long).

Nam Long tiếp tục phủ xanh các khu đô thị với hơn 10.000 cây và duy trì 8,85 ha vườn ươm.

Các giải pháp tiết kiệm tài nguyên cũng được đưa vào thiết kế công trình, như tận dụng thông gió và ánh sáng tự nhiên, bố trí cây xanh, hệ thống tưới theo độ ẩm...

Solaria Rise thuộc khu đô thị Waterpoint đạt chứng nhận công trình xanh EDGE, với mức tiết kiệm khoảng 23% năng lượng, 27-31% lượng nước tiêu thụ và giảm tới 33% lượng carbon tích lũy trong vật liệu xây dựng so với mức tham chiếu.

Dự án Solaria Rise thuộc khu đô thị Waterpoint đạt chứng nhận công trình xanh EDGE (Ảnh: Nam Long).

Đáp ứng nhu cầu ở thực, kết nối cộng đồng

Hơn 3 thập kỷ qua, tập đoàn Nam Long kiên định với chiến lược phát triển bất động sản giá trị thực gắn với các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Theo đó, tập đoàn tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở, cải thiện chất lượng sống của cư dân, an toàn lao động, và các hoạt động cộng đồng.

Việc duy trì các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người có thu nhập trung bình, gia đình trẻ, người mua nhà lần đầu và người lao động đô thị. Đây là cách Nam Long gắn mục tiêu kinh doanh với một nhu cầu xã hội cụ thể - tạo ra những nơi ở phù hợp với khả năng chi trả và đảm bảo chất lượng sống lâu dài.

Năm nay, chương trình Nam Long Fresh - Trạm xanh Nam Long đã tổ chức 3 đợt, thu hút hàng nghìn người tham gia, thu gom hơn 4 tấn vật liệu tái chế gồm quần áo cũ, giấy, carton, túi nylon, bao bì nhựa và hơn 23.000 viên pin qua sử dụng.

Nam Long Fresh là một trong những hoạt động thể hiện cam kết “Chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng” mà Nam Long theo đuổi trong hơn 30 năm (Ảnh: Phương Lâm).

Kinh doanh có trách nhiệm

Trong hoạt động kinh doanh, Nam Long chú trọng tính minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật và tôn trọng quyền lợi các bên liên quan. Theo bà Nguyễn Thanh Hương - Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển dịch sang một giai đoạn chọn lọc hơn, người mua nhìn vào giá trị sử dụng thực và áp lực chi trả hàng tháng.

“Với mong muốn đồng hành với người mua, Nam Long hợp tác với các ngân hàng lớn để đưa ra những giải pháp tài chính thiết thực và linh hoạt, như chính sách ‘Mua nhà bằng lương tháng’ tại phân khu căn hộ Solaria Rise, hay ‘Nhận nhà trước, trả sau’ tại Izumi City - thanh toán 60% là có thể nhận nhà ở hay khai thác kinh doanh ngay, phần còn lại được thanh toán giãn lên đến 24 tháng với lãi suất 0%. Điều này thể hiện chữ ‘tín’ của Nam Long, chỉ bán những sản phẩm phù hợp với năng lực tài chính của khách hàng”, bà Nguyễn Thanh Hương chia sẻ.

Những tháng cuối năm 2026, Nam Long tiếp tục củng cố nền tảng, nâng cao năng lực thực thi, kiến tạo bất động sản giá trị thực và các khu đô thị đáng sống, bền vững.