Mua nhà 2026: Chọn nhà nhỏ ở vùng lõi hay nhà đủ tiện ích ở đô thị vệ tinh?

Hạ tầng kết nối là “chìa khóa” lựa chọn nhà ở đô thị vệ tinh

Tại tọa đàm “Đô thị đa trung tâm và cơ hội vàng cho giấc mơ an cư” do báo Dân trí tổ chức vừa qua, một trong những vấn đề được nhiều độc giả quan tâm là nên chọn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố hay nhà lớn hơn, đầy đủ tiện ích ở đô thị vệ tinh?

Bởi hiện nay, khu vực trung tâm TPHCM đối mặt với bài toán giá nhà leo thang, vượt thu nhập và khả năng chi trả của phần lớn người lao động. Chưa kể, tình trạng ngập nước, ô nhiễm không khí, áp lực giao thông, áp lực giáo dục, y tế đè nặng lên một không gian nhỏ, chật chội nội đô.

Trong khi đó, ở đô thị vệ tinh, hạ tầng kết nối ngày càng được hoàn thiện, việc di chuyển vào khu vực lõi của thành phố thuận tiện hơn nhiều nhờ sự hình thành thần tốc của Vành đai 3, Vành đai 4 và Metro cùng nhiều công trình kết nối khác.

Ngoài ra, không gian sống cũng được đầu tư, khi nhiều doanh nghiệp xây dựng những hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một) để người dân sống, làm việc và giải trí ngay tại các cực đô thị mới này mà không cần đi vào vùng lõi cũ. Đặc biệt, giá nhà khu vực vệ tinh được cho là thấp hơn 50-60% so với khu vực lõi.

TS Châu Đình Linh (Ảnh: Nam Anh).

TS Châu Đình Linh, Chuyên gia kinh tế - tài chính, Đại học Ngân hàng TPHCM, nói rằng một ngày có 24 giờ thì 8 giờ dành cho công việc, 16 giờ còn lại dành cho gia đình và cá nhân. Và trong 16 giờ đó, mỗi người sẽ thuộc về một tổ ấm.

Vậy cho nên, việc chọn nhà nhỏ ở trung tâm hay nhà ở vùng đô thị vệ tinh cần được cân nhắc, đặc biệt ở khả năng kết nối với nơi làm việc. Đồng thời ưu tiên ngôi nhà đảm bảo tiện nghi, tiện ích xung quanh và hệ thống trường học, y tế, công viên vui chơi, kết nối hạ tầng.

Với ông Linh, cuộc sống phát triển bền vững phải có sự phát triển của sự nghiệp, có sự trọn vẹn của tổ ấm, giúp mình tái tạo năng lượng và đảm bảo an toàn tài chính để cuộc sống tương lai dễ dàng hơn. Ở góc độ bản thân, chuyên gia sẽ lựa chọn nơi có tiện ích, giúp mọi thứ kết nối dễ dàng hơn và có khả năng tăng giá trong tương lai.

Dưới góc độ của một đơn vị nghiên cứu thị trường, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam - nói sau một giai đoạn phát triển, việc sở hữu bất động sản ở khu vực lõi trung tâm gần như là bất khả thi đối với hầu hết gia đình trẻ.

Mô hình dịch chuyển và sinh sống ở các khu đô thị cận trung tâm giống như một xu hướng sẽ diễn ra đối với các đô thị lớn. Đặc biệt những người trẻ học tập, sinh sống và làm việc ở TPHCM cũng muốn gắn bó với lõi trung tâm về cơ hội việc làm, tiện ích… Nhưng một khi đã cởi bỏ được ràng buộc tâm lý về "danh xưng hộ khẩu" nhờ việc mở rộng địa giới hành chính TPHCM thì đã có lựa chọn phong phú và đa dạng hơn.

Hiện nay mô hình kết nối và hệ thống hạ tầng khu vực phía Nam đang được đầu tư rất mạnh. "Tôi nghĩ trong khoảng 5-10 năm tới, khu vực phía Nam sẽ có thay đổi rất lớn về phân bổ các cụm đô thị đa trung tâm. Chính yếu tố này sẽ giúp việc lựa chọn sinh sống ở đâu dễ dàng và đa dạng hơn. Khi đó, việc sống xa trung tâm hơn, đánh đổi khoảng 15-20 phút đi xe sẽ trở nên bình thường", ông Kiệt khẳng định.

Chuyên gia nhấn mạnh người dân có thể sống ở khu vực xa hơn nhưng đổi lại cuộc sống dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và khả năng tái tạo năng lượng của bản thân cũng tốt hơn.

Sự hình thành của hệ thống giao thông giúp mở ra cơ hội sở hữu nhà ở khu đô thị vệ tinh (Ảnh: Nam Anh).

Cần tận dụng cơ hội “vàng”

TS Nguyễn Ngọc Duy Khoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing kiêm Phát triển Dự án - KINERA (thành viên Kim Oanh Group), đưa ra lời khuyên cho các gia đình trẻ, người trẻ đang có nhu cầu ở thực hãy cân nhắc kỹ lựa chọn của mình để có thể đưa ra quyết định kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội an cư bền vững hơn cho chính bản thân và gia đình.

Bởi theo ông, thị trường đang đứng trước "cửa sổ cơ hội" mà 10 năm nữa khó có thể nắm bắt. Đặc biệt, nếu chần chừ cho đến khi hạ tầng hoàn thiện, mặt bằng giá mới được thiết lập sau sáp nhập thì giấc mơ sở hữu và tận hưởng một tổ ấm đúng nghĩa sẽ khó hơn rất nhiều.

Điển hình như tuyến metro hình thành từ năm 2019 thì giá trị tài sản tại các khu vực xung quanh đã tăng khoảng 30-40%. Và khi metro đi vào vận hành, mức tăng đã có thể lên tới 90%.

Hay như Vành đai 3, thời điểm mới có chủ trương thì giá đất chỉ khoảng 17 triệu đồng/m2, nhưng hiện nay, khi chuẩn bị thông xe, đã lên tới khoảng 75 triệu đồng/m2. Điều đó cho thấy khi hạ tầng hoàn thành thì mặt bằng giá sẽ rất khác.