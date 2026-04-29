Mua bán nhà ở xã hội: Yêu cầu thanh tra, kiểm tra quy trình, đối tượng

Bộ Xây dựng vừa có công điện về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026. Chỉ tiêu năm nay phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội.

Sau 4 tháng đầu năm, trên cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn (đạt 144% so với chỉ tiêu được giao); đã hoàn thành 5.426 căn; 25 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch.

Nhà ở xã hội thu hút sự quan tâm lớn của người dân (Ảnh: Văn Hưng).

Một số địa phương đã dành quỹ đất đủ về số lượng, nhưng "chất lượng" còn chưa đảm bảo: quy hoạch, bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thực hiện theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Một số địa phương chưa khởi công đủ chỉ tiêu được giao năm 2026 hoặc đã khởi công nhưng chưa quan tâm đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Trước những tồn tại này, Bộ Xây dựng yêu cầu các dự án đang thi công phải có kế hoạch hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước 31/12.

Bộ cũng nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo trình tự thủ tục, mua - bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.

Đối với các dự án đang thi công, có khả năng hoàn thành hoặc hoàn thành một phần trong năm nay, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương làm việc với chủ đầu tư để xác định rõ chỉ tiêu, khả năng hoàn thành, điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm.

Với các địa phương chưa đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao trong năm, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục rà soát các dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn, có các điều kiện thi công tốt, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm... để đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép, khởi công ngay trong những tháng đầu quý II, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu địa phương chủ động, khẩn trương rà soát, bám sát diễn biến thị trường, kịp thời cập nhật và công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát, đá...), thiết bị công trình, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu và chi phí đầu vào biến động mạnh do các yếu tố kinh tế - địa chính trị. Bảo đảm giá công bố sát thực tế, làm cơ sở để chủ đầu tư quản lý chi phí, kiểm soát trượt giá và nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án.