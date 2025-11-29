MT Eastmark City: Hoàn thiện tiện ích, sẵn sàng đón cư dân cuối năm

Giữa nhịp sống thị thành sôi động, mỗi thành viên trong gia đình lại có một nhu cầu riêng: người trẻ cần nơi tái tạo năng lượng, bố mẹ theo đuổi sự tiện lợi, trẻ nhỏ mong có một không gian an toàn để vui chơi và khám phá. MT Eastmark City được kiến tạo từ chính những nhu cầu thực tế ấy.

Trên tổng diện tích 15ha, MT Eastmark City được phát triển theo mô hình đô thị khép kín chuẩn mực. Trong đó, phân khu cao tầng Eastmark 1 rộng hơn 23.000m2, với mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 31% cùng 5 tòa tháp, mang đến 1.384 căn hộ đa dạng chủng loại, cùng 99 căn thương mại - dịch vụ (shop) và 95 văn phòng.

MT Eastmark City tọa lạc trên ba mặt tiền trục lộ huyết mạch của khu Đông là Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu (Ảnh: Gamuda Land).

Nhờ vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh chóng đến trung tâm TPHCM, Thủ Thiêm, và các vùng đô thị vệ tinh trọng điểm. Trong bán kính 15-20 phút, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại và khu vui chơi - giải trí đã hiện hữu.

Dòng chảy tự nhiên và cảnh quan xanh bao quanh mang đến môi trường sống gần gũi thiên nhiên (Ảnh: Gamuda Land).

Nếu ngoại khu mang đến sự tiện nghi liền mạch, thì nội khu MT Eastmark City lại tạo nên một nhịp sống khác biệt. Giữa bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, đa số các dự án đều tận dụng tối đa quỹ đất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm nhất có thể, thì nơi đây ưu tiên mảng xanh và mặt nước, dành diện tích lớn cho không gian mở.

Ôm trọn khuôn viên khu căn hộ là công viên ven sông rộng 4.500m², tích hợp đường chạy bộ, sân thể thao, sân cầu lông và các điểm thư giãn ngoài trời (Ảnh: Gamuda Land).

Không chỉ điều hòa khí hậu, công viên ven sông còn là nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng sau ngày dài, là điểm hẹn của những buổi sáng vận động nhẹ nhàng hay những chiều cuối tuần thong thả dạo bộ.

Thiết kế hồ bơi uốn cong mềm mại, ghế tắm nắng và hồ ngâm thư giãn mang đến một không gian nghỉ dưỡng thực thụ (Ảnh: Gamuda Land).

Chỉ cần bước xuống khỏi tòa nhà, cư dân đã có thể tận hưởng “kỳ nghỉ ngắn” mỗi cuối tuần, hòa mình trong làn nước trong mát hoặc tổ chức những bữa tiệc BBQ ngoài trời - những khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhưng góp phần gắn kết đa thế hệ.

Phòng gym trang bị máy móc, thiết bị hiện đại tại MT Eastmark City (Ảnh: Gamuda Land).

Bên cạnh tiện ích ngoài trời, Eastmark 1 còn dành hơn 1.000m² cho các tiện ích trong nhà như phòng gym, phòng giải trí, thư viện và không gian làm việc chung… khuyến khích lối sống “work-life balance” - cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Những không gian này cũng là nơi cư dân gặp gỡ giao lưu, hình thành những kết nối xã hội cùng những người đồng điệu (Ảnh: Gamuda Land).

Thế hệ tương lai cũng được lưu tâm chăm chút bằng sân chơi ngoài trời ngập nắng và khu sáng tạo trong nhà đầy màu sắc, giúp bố mẹ an tâm vì con có không gian an toàn để vui chơi mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án.

Không gian phù hợp để trẻ vận động, phát triển thể chất, tư duy và trí tưởng tượng (Ảnh: Gamuda Land).

Không chỉ tiện ích, mỗi tổ ấm tại MT Eastmark City cũng được thiết kế tỉ mỉ nhằm đảm bảo sự riêng tư mà vẫn kết nối linh hoạt.

Vật liệu bàn giao đến từ Hansgrohe, Duravit, Ferroli; riêng tháp D được nâng cấp với thiết bị từ Hafele, Ao Smith và FPT Smart Home 4.0, tiêu chuẩn vượt trội so với mặt bằng cùng phân khúc.

Từ căn hộ 1PN (phòng ngủ) +1 đến 3PN hay duplex, không gian sống đều được tối ưu công năng, đón sáng tự nhiên và mang đến cảm giác ấm cúng cho gia đình (Ảnh: Gamuda Land).

Toàn bộ tiện ích và không gian sống tại MT Eastmark City đều đã hoàn thiện, cho phép khách hàng “mắt thấy - tay chạm” chất lượng dự án. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Điền Phúc Thành và điều phối kinh doanh bởi Gamuda Land. Người mua có thể nhận sổ hồng chỉ sau 1-3 tháng nhận nhà.

Trong quý cuối năm, khoảng 600 sản phẩm sẽ được giới thiệu ra thị trường. MT Eastmark City thu hút đông đảo khách hàng quan tâm nhờ mức giá dự kiến chỉ từ 50 triệu đồng/m² và hội đủ giá trị “nhà thật - tiện ích thật - giá trị thật”.