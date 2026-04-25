Một vị trí trong bếp mà phần lớn gia đình bỏ qua khi lau dọn

Nhiều gia đình vẫn tự tin gian bếp của mình luôn gọn gàng: mặt bàn được lau mỗi ngày, sàn nhà sáng bóng, bếp nấu không tì vết. Nhưng có một câu hỏi đơn giản là lần cuối bạn nhìn lên nóc tủ lạnh là khi nào?

Nóc tủ lạnh là khu vực nằm ngoài tầm mắt, nên rất dễ bị “bỏ quên”. Thậm chí, không ít người chỉ phát hiện ra khi dọn nhà cuối năm hoặc khi có khách cao hơn vô tình nhìn thấy và nhắc khéo.

Với thói quen nấu ăn nhiều dầu mỡ của người Việt, hơi dầu bốc lên mỗi ngày sẽ bám dính vào bề mặt phía trên tủ lạnh. Theo thời gian, lớp dầu này kết hợp với bụi tạo thành một lớp cáu bẩn dày, dính, khó lau và có thể gây mùi khó chịu.

Nóc tủ lạnh - nơi bụi bẩn lại âm thầm tích tụ mà bạn ít ngờ tới và thường hay bỏ qua khi lau dọn bếp (Ảnh: Tom's Guide).

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể xử lý nhanh gọn nếu biết cách.

Kéo tủ lạnh ra để lộ diện được góc bẩn

Trong nhiều căn hộ hiện đại, tủ lạnh thường đặt sát hoặc âm vào hệ tủ bếp. Muốn vệ sinh kỹ, bạn cần kéo tủ ra ngoài.

Nên có thêm một người hỗ trợ, mỗi người đứng một bên để kéo đều lực. Cách này giúp tủ di chuyển thẳng, tránh va vào tủ bếp hoặc làm xước sàn.

Đánh bay lớp dầu mỡ bám dính

Khác với bụi thông thường, lớp bẩn trên nóc tủ lạnh là hỗn hợp dầu mỡ “cứng đầu”, lau sơ bằng khăn ẩm gần như không hiệu quả.

Bạn có thể bắt đầu bằng nước ấm pha với nước rửa chén để làm mềm lớp bám. Nếu vết bẩn dày, hãy dùng dung dịch tẩy dầu mỡ chuyên dụng hoặc hỗn hợp baking soda + giấm trắng.

Dùng miếng bọt biển mềm, chà nhẹ nhàng để tránh làm xước bề mặt nhưng vẫn đủ lực để loại bỏ lớp cáu bẩn.

Đừng quên gầm và phía sau tủ

Khi đã kéo tủ ra, đây là “thời điểm vàng” để dọn sạch toàn bộ khu vực bị che khuất.

Hãy quét và lau kỹ phần sàn dưới gầm tủ - nơi thường tích tụ rất nhiều bụi. Quan trọng hơn, bạn nên vệ sinh các cuộn dây tản nhiệt phía sau hoặc dưới đáy tủ lạnh bằng chổi mềm hoặc máy hút bụi mini.

Bụi bẩn bám lâu ngày ở đây sẽ khiến tủ tản nhiệt kém, hoạt động nặng hơn và tiêu tốn điện năng nhiều hơn.

Một thao tác nhỏ, nhưng giúp không gian sạch hơn, tủ chạy bền hơn và hóa đơn tiền điện cũng “dễ chịu” hơn mỗi tháng. Tất nhiên, hãy luôn nhớ rút phích cắm điện trước khi bắt tay vào dọn dẹp để đảm bảo an toàn tuyệt đối.