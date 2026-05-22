Một công ty cao su sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng tiền đền bù

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) công bố nhận được quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, dự kiến khởi công trong tháng 5 này. Theo đó, doanh nghiệp sẽ nhận khoản bồi thường, hỗ trợ thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng khi thanh lý sớm vườn cây cao su để thực hiện dự án.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã đàm phán thành công với liên doanh Việt Nam - Singapore (VSIP) để điều chỉnh khoản hỗ trợ đền bù tại dự án VSIP III, số tiền 3.260 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, công ty đã nhận 1.157 tỷ đồng, phần còn lại 2.103 tỷ đồng dự kiến thu trong giai đoạn 2026-2027.

Với kết quả này, lợi nhuận trước thuế năm nay của công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam dự kiến đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên Cao su Phước Hòa nhận được tiền bồi thường thực hiện dự án khu công nghiệp từ việc chuyển đổi vườn cao su. Năm 2020, doanh nghiệp nhận 860 tỷ đồng tiền đền bù đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 từ chủ đầu tư là Công ty Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Hay năm 2022, công ty cũng nhận tiền bồi thường hơn 698 tỷ đồng từ dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập).

Không chỉ hưởng lợi từ làn sóng chuyển đổi đất cao su sang làm khu công nghiệp tại Bình Dương (trước sáp nhập), bản thân Cao su Phước Hòa cũng xác định chiến lược dịch chuyển cơ cấu. Theo đó, công ty sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào ngành cao su, tập trung nghiên cứu và chuẩn bị triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Năm nay, ban lãnh đạo trình cổ đông kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu 779 tỷ đồng.