Một công ty bất động sản bị phạt và truy thu thuế gần 315 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán: HAR) thông báo nhận được quyết định của Thuế Cơ sở 1 TPHCM về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Cụ thể, công ty đã thực hiện hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Vì vậy, An Dương Thảo Điền bị xử phạt hành chính hơn 55 triệu đồng, bao gồm bị phạt hành vi khai sai thuế GTGT hơn 42 triệu đồng và phạt hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp 13 triệu đồng.

Doanh nghiệp bị phạt và truy thu thuế (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm truy thu thuế với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng, toàn bộ là thuế GTGT. Công ty cũng phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 49 triệu đồng, được tính đến hết ngày 31/12/2025.

Tổng số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước, bao gồm tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp gần 315 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế đề nghị công ty khai điều chỉnh giảm số lỗ chuyển kỳ sau hơn 1,5 tỷ đồng theo đúng quy định.

An Dương Thảo Điền hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở chính tại phường Sài Gòn, TPHCM. Trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt doanh thu gần 13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 16 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ) nhờ ghi nhận đột biến từ doanh thu hoạt động tài chính.

Doanh nghiệp không có nợ vay tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2025 đạt hơn 103 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu hơn 1.092 tỷ đồng.