Móng Cái: Hạ tầng và giao thương mở ra kỳ vọng cho thị trường bất động sản

Bước nhảy vọt của hạ tầng, giao thương Móng Cái

Ngày 11/2, cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được khởi động xây dựng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong mô hình hợp tác kinh tế xuyên biên giới Việt - Trung.

Dự án được định hướng theo mô hình cửa khẩu số, ứng dụng các công nghệ như AI, Big Data, IoT và nhận diện sinh trắc học nhằm hỗ trợ tối ưu quy trình thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả vận hành. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, lưu chuyển hàng hóa và hành khách tại khu vực cửa khẩu.

Song song với cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng cùng hệ thống logistics quy mô lên tới 1.300ha đang được đẩy nhanh triển khai, từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng xuyên biên giới khép kín.

Trên trục kết nối cửa khẩu, dự án vòng xoay quy mô 4,8ha với tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng tại tuyến dẫn ra cửa khẩu Bắc Luân II đang được gấp rút hoàn thiện. Khi vận hành trong quý I/2026, đây sẽ là vòng xoay lớn nhất Móng Cái, đóng vai trò “ngã tư chiến lược” kết nối đồng thời 3 cửa khẩu Bắc Luân I - II - III với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, gia tăng mạnh năng lực lưu chuyển hàng hóa và hành khách.

Ở hướng biển, cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn I, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng) đang tăng tốc thi công. Tuyến đường dài 9,4km kết nối trực tiếp từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào cảng đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, tạo trục logistics liền mạch từ cửa khẩu quốc tế ra biển.

Dự án đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cũng được rút ngắn lộ trình đầu tư, dự kiến triển khai trước năm 2030. Khi hoàn thiện, tuyến đường sắt này sẽ hình thành hành lang vận tải liên hoàn, kết nối cửa khẩu quốc tế - cảng biển - đường sắt, đưa Móng Cái trở thành đô thị cửa khẩu hiếm hoi hội tụ đầy đủ cả 4 loại hình giao thông.

Toàn bộ bức tranh cho thấy, hạ tầng Móng Cái đang chuyển động theo hiệu ứng dây chuyền, từng mảnh ghép được lắp ráp để hoàn thiện hệ sinh thái giao thương - logistics quy mô lớn, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai, tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của kinh tế Móng Cái (Ảnh: Vinhomes).

Thị trường bất động sản vùng biên bước vào pha tăng tốc

Sự đột phá của hạ tầng góp phần thay đổi diện mạo đô thị, đồng thời tạo động lực cho bất động sản Móng Cái.

Trước đây, thị trường chủ yếu tập trung vào sản phẩm phân lô bán nền; thời gian gần đây ghi nhận xu hướng phát triển các khu đô thị tích hợp chức năng ở, thương mại, du lịch và giải trí, hướng tới nhu cầu khai thác đa dạng. Trong bối cảnh hoạt động giao thương mở rộng, bất động sản tại khu vực được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng và gia tăng giá trị theo diễn biến chung của thị trường.

“Hạ tầng đang tạo động lực phát triển lớn cho Móng Cái. Nhờ thông thương, Móng Cái thu hút đông đảo dân cư và lao động, nhờ đó bất động sản có sức hút, có thanh khoản cao và khả năng tăng giá rất tốt”, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhìn nhận.

Tại khu vực trung tâm mới của Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue là một trong những dự án đang được triển khai và thu hút sự quan tâm trên thị trường bất động sản địa phương.

Hội tụ các giá trị, Vinhomes Golden Avenue là dự án sở hữu khả năng tăng trưởng giá ở thị trường Móng Cái (Ảnh: Vinhomes).

Nhờ nằm sát cửa khẩu thông minh quy mô 16ha và khu vực mở rộng cửa khẩu Bắc Luân II, dự án hưởng trọn dòng hàng hoá và hành khách xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh.

Điều này càng được khuếch đại nhờ hệ tiện ích cao cấp và mô hình thương phố hiện đại tại Vinhomes Golden Avenue, cho phép triển khai đa dạng mô hình kinh doanh, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Từ đó, tạo lợi thế cho thương nhân và chủ sở hữu trong việc kinh doanh.

Với lợi thế là khu đô thị đã đi vào vận hành, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng khu vực đang từng bước hoàn thiện, Vinhomes Golden Avenue được đánh giá có thêm yếu tố hỗ trợ về khả năng khai thác trong thời gian tới. Hoạt động giao thương, du lịch và logistics tại địa phương cũng được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu sử dụng thực tế.

Hiện dự án được giới thiệu với mức giá từ khoảng 1,2 tỷ đồng cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, qua đó tạo thêm lựa chọn tài chính cho khách hàng tùy theo nhu cầu và kế hoạch đầu tư.

“Với tài chính khoảng 4-5 tỷ đồng, mua chung cư tại Hà Nội hiện nay đã khó. Trong khi đó, cùng số vốn này, tôi có thể sở hữu nhà phố trong khu đô thị Vinhomes, xét về khả năng khai thác và lợi suất đầu tư thì hấp dẫn hơn”, anh Xuân Thanh, nhà đầu tư từ Hà Nội, nói.

2026 được xem là giai đoạn nhiều dự án hạ tầng và giao thương dự kiến hoàn thiện hoặc triển khai, thị trường Móng Cái đang thu hút sự quan tâm của một bộ phận nhà đầu tư. Quyết định tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại phụ thuộc vào đánh giá riêng của từng nhà đầu tư về tiềm năng khu vực và diễn biến cung - cầu trong thời gian tới.