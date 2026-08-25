Mitsubishi Corporation công bố ưu đãi mùa Vu lan dành cho khách hàng Monrei Saigon

Sở hữu nhà tại Đông Bắc TPHCM với giải pháp tài chính linh hoạt

Theo chính sách “The Golden Flow” vừa công bố, chủ nhân Monrei Saigon (dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1) chỉ cần chuẩn bị 15% vốn tự có, hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 80%.

Giải pháp tài chính kèm ưu đãi mùa Vu lan của Monrei Saigon (Ảnh: CĐT).

Theo chủ đầu tư, đây là giải pháp giúp người mua giảm tải áp lực tài chính ban đầu, linh hoạt và chủ động trong việc sở hữu hoặc đầu tư căn hộ. Cụ thể, với căn hộ 2 phòng ngủ có giá khoảng 2,8 tỷ đồng, số vốn ban đầu cần chuẩn bị chỉ khoảng 420 triệu đồng. Khách hàng sở hữu căn hộ Monrei Saigon trong tháng Ngâu sẽ được tặng nửa cây vàng.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết: “The Golden Flow không đơn thuần là một chương trình ưu đãi mùa Vu lan mà được chúng tôi thiết kế để đáp ứng nhu cầu tài chính thực tế của người mua hiện nay là làm thế nào sở hữu một tài sản giá trị mà không làm gián đoạn dòng tiền sẵn có. Bởi dù mua để ở hay đầu tư, khách hàng vẫn có thể duy trì nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và tích lũy, thay vì phải dồn phần lớn nguồn lực vào một thời điểm".

Chất lượng sống được đầu tư, góp phần tạo dòng tiền cho chủ nhân

Nếu giải pháp tài chính đã được giải quyết trước khi nhận nhà, thì chất lượng sống của cư dân cũng là mục tiêu của chủ đầu tư Mitsubishi Corporation. Tháng 5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Monrei Saigon là dự án nhà ở phức hợp cao tầng được thiết kế và quy hoạch theo mô hình “Urban Hydrotherapy City” (Thành phố Nước - Thủy liệu) đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, sau khi bàn giao, điều cư dân quan tâm nhất là họ có thực sự muốn sống tại đây hay không? Vì vậy, dự án hướng tới mô hình “Luxury Compound Resort” (mô hình nghĩ dưỡng khép kín), đưa trải nghiệm của những khu đô thị cao cấp Nhật Bản vào đời sống thường nhật: riêng tư nhưng không tách biệt, cảnh quan thiên nhiên góp phần giúp tái tạo năng lượng và phục hồi sức khỏe cho cư dân.

Ý tưởng chủ đạo “nước” tạo điểm nhấn khác biệt cho Monrei Saigon tại Đông Bắc TPHCM (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Theo đó, cảnh quan tại Monrei Saigon được phát triển như một “Water Resort in Home” (nghỉ dưỡng tại gia) với phần lớn diện tích được dành cho cây xanh và tổ hợp mặt nước mà cư dân có thể đắm mình ngay dưới hiên nhà, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo giữa lòng đô thị.

Hệ thống phun sương tự động góp phần giảm bụi mịn và hạ nhiệt độ khoảng 2-3°C, cư dân thư thái tận hưởng các không gian xanh được bao quanh bởi mặt nước như chèo thuyền kayak trên dòng sông lười dài 88m, cùng gia đình dạo bộ trên cầu lửng lơ, cho trẻ nô đùa tại thác nước và khu vui chơi nước Kodomo, hay chỉ đơn giản là những giây phút nghỉ ngơi thư giãn bên hồ cá.

Hồ bơi aquatonic tại Monrei Saigon (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Hệ tiện ích dự án cũng tập trung vào chăm sóc sức khỏe với các hạng mục như onsen, jacuzzi, steam, sauna, cùng các không gian vận động dưới nước như aqua gym hay hồ aquatonic. Các tiện ích này được bố trí trong mạng lưới cảnh quan gắn với yếu tố nước, nhằm tạo trải nghiệm sinh hoạt thường nhật kết hợp thư giãn. Thay vì phải dành cuối tuần để tìm đến một resort, Monrei Saigon mang trải nghiệm nghỉ dưỡng trở thành một phần của mỗi ngày sống dành cho cư dân.

Song hành cùng cảnh quan, hệ tiện ích chăm sóc thể chất và tinh thần, Monrei Saigon còn được trang bị hệ thống an ninh nhiều lớp với bảo vệ, camera nội khu 24/7, an ninh riêng biệt từng toà nhà, phân tầng từng thang máy và camera từng tầng. Đây là một trong những yếu tố ngày càng được nhóm khách hàng gia đình, chuyên gia nước ngoài và quản lý cấp cao quan tâm khi lựa chọn nơi ở dài hạn.

Sảnh đón cao cấp như khách sạn tại Monrei Saigon (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Theo giới chuyên gia, sự đầu tư cho trải nghiệm cư trú không chỉ phục vụ người mua để ở. Trên thị trường cho thuê, với nhóm chuyên gia nước ngoài, quản lý và gia đình có thu nhập cao, quyết định thuê ngày càng ít phụ thuộc vào diện tích đơn thuần. Chất lượng dự án, mức độ riêng tư, môi trường cảnh quan, tiện ích, an ninh và trải nghiệm sống trở thành những yếu tố trực tiếp tác động đến mức độ sẵn sàng chi trả. Một căn hộ nằm trong môi trường sống được đầu tư bài bản có khả năng tiếp cận nhóm khách thuê chất lượng tốt hơn, từ đó tạo nền tảng cho mức giá thuê và khả năng duy trì công suất khai thác.

Monrei Saigon nằm tại khu vực Đông Bắc TPHCM, nơi tập trung hệ thống doanh nghiệp FDI trọng điểm phía Nam, quy tụ nhiều chuyên gia, quản lý cấp cao đang sinh sống và làm việc.

“Với chúng tôi, giá trị của một dự án cao cấp không chỉ được đo bằng tiện ích, không gian hay cảnh quan, mà còn ở khả năng kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, khiến mỗi chủ nhân luôn tự hào về tổ ấm mình sở hữu. Chính chất lượng sống và chất lượng cộng đồng ấy sẽ trở thành nền tảng duy trì giá trị cho tài sản: dù hàng chục năm sau, căn hộ vẫn đáp ứng nhu cầu ở thực và duy trì sức hút cho thuê”, đại diện chủ đầu tư Mitsubishi Corporation nhấn mạnh.