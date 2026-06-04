MEYGROUP vào "Top 10 Doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam"

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình kiên định theo đuổi triết lý “Bất động sản Tinh khiết” của MEYGROUP, đồng thời khẳng định vị thế và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để MEYGROUP tiếp tục kiến tạo những không gian ưu việt, góp phần nâng tầm chất lượng các khu đô thị, điểm đến nghỉ dưỡng và khu công nghiệp tại Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững

Được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu tiêu biểu của thị trường. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026, sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

Hơn cả một dấu mốc ghi nhận năng lực phát triển, giải thưởng là minh chứng cho sự nhất quán của MEYGROUP trong việc theo đuổi những giá trị tốt lành. Đây cũng là hướng đi ngày càng được thị trường đánh giá cao khi chất lượng sống, trải nghiệm cư dân và giá trị khai thác lâu dài trở thành những tiêu chí quan trọng của bất động sản hiện đại.

Đại diện MEYGROUP nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam 2026 (Ảnh: MEYGROUP).

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Bùi Quang Tập - Giám đốc Khối Kinh doanh - Marketing và R&D MEYGROUP cũng góp mặt với vai trò khách mời tại tọa đàm “Từ phát triển dự án tới kiến tạo hệ sinh thái đô thị và không gian sống chất lượng”.

Theo đại diện MEYGROUP, thị trường bất động sản đang chuyển dịch từ việc đề cao giá trị tài sản sang ưu tiên giá trị sống. Khi đó, giá trị của một dự án không chỉ được đo bằng quy mô hay quyền sở hữu, mà còn ở khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống cân bằng giữa thiên nhiên, công nghệ và các kết nối xã hội, góp phần hình thành cộng đồng cư dân gắn kết lâu dài.

“Chúng tôi có thể xây dựng một công trình trong vài năm, nhưng để hình thành một cộng đồng đáng sống cần nhiều năm và để tạo dựng một đô thị chất lượng cần cả một hành trình dài. Giá trị lớn nhất của bất động sản trong tương lai chính là khả năng tạo lập môi trường sống bền vững cho con người”, ông Bùi Quang Tập nhấn mạnh.

Khẳng định vị thế bằng triết lý “Bất động sản Tinh khiết”

Kế thừa nền tảng hơn 30 năm phát triển của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, MEYGROUP theo đuổi triết lý “Bất động sản Tinh khiết”, lấy con người làm trung tâm trong hành trình kiến tạo các đô thị hiện đại và giàu giá trị sống.

Khởi nguồn từ những giá trị căn bản của cuộc sống, đặc biệt là nguồn nước, MEYGROUP thấu hiểu bất động sản không chỉ là nơi an cư mà còn là nền tảng cho một hệ sinh thái sống nguyên lành và cân bằng. Vì vậy, “Tinh khiết” không chỉ hiện diện ở cảnh quan hay mật độ cây xanh, mà còn được thể hiện trong tư duy quy hoạch dài hạn, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên cùng tính bền vững theo thời gian.

Một góc xanh hiện hữu tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP đầu tư phát triển (Ảnh: MEYGROUP).

Triết lý này được hiện thực hóa xuyên suốt trong quá trình phát triển các dự án của doanh nghiệp, từ định hướng, thiết kế kiến trúc, cảnh quan, hệ thống tiện ích đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành.

Những năm qua, MEYGROUP đã từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường thông qua nhiều dự án quy mô lớn tại các địa phương giàu tiềm năng. Nổi bật trong số đó là đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc được quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích toàn diện tại Nam Phú Quốc, Galia Hanoi - tòa căn hộ xanh tại khu Nam Hà Nội đạt chứng chỉ EDGE, Rivea Hanoi - khu phức hợp hạng sang lõi trung tâm Thủ đô hay Mey Retreat Bãi Lữ - biểu tượng sống mới bên vịnh biển nguyên sơ, nơi giao hòa giữa bản sắc xứ Nghệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Mey Retreat Bãi Lữ sở hữu 98 biệt thự mặt biển sang trọng và tinh tế (Ảnh: MEYGROUP).

Bên cạnh các dự án đang triển khai, doanh nghiệp cũng tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, mở rộng quỹ dự án ở cả ba lĩnh vực đô thị - nghỉ dưỡng - công nghiệp, hướng tới xây dựng những cộng đồng văn minh, gắn bó, nâng cấp diện mạo đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Danh hiệu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín và định hướng phát triển nhất quán của MEYGROUP. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp kiên định với triết lý đã lựa chọn, không ngừng kiến tạo những không gian sống trong lành, cân bằng và giàu tính kết nối, nơi chất lượng sống, giá trị cộng đồng và phát triển dài hạn được đặt làm ưu tiên hàng đầu.