Mẹo san sẻ việc nhà cực khéo giúp chị em nhẹ đầu, thảnh thơi tận hưởng

Bếp sạch bong, quần áo thơm tho, sàn nhà không một hạt bụi. Một không gian ngăn nắp luôn mang lại cảm giác chữa lành. Nhưng đằng sau sự gọn gàng ấy thường là vô số công việc không tên.

Dù xã hội hiện đại, phần lớn gánh nặng vun vén tổ ấm vẫn rơi vào vai phụ nữ. Khảo sát cho thấy hơn nửa phái đẹp thừa nhận họ làm việc nhà nhiều hơn bạn đời, trong khi nam giới lại lầm tưởng mọi thứ đang được chia đều.

Gánh nặng vô hình sau cánh cửa

Giữ nhà sạch không chỉ là cầm cây chổi mà bao gồm cả một khối lượng "công việc tinh thần" khổng lồ. Đó là việc bạn nhớ mua nước giặt trước khi hết, tính xem cuối tuần dọn khu vực nào, hay luôn là người đầu tiên nhận thấy nhà bừa bộn.

Các chuyên gia phong cách sống chỉ ra, người "chăm nhà chính" thường kiêm luôn vai trò quản lý. Họ gánh cả phần tay chân lẫn tư duy. Sự kỳ vọng vô hình này dần biến thành một trách nhiệm nặng nề, vắt kiệt năng lượng mỗi ngày.

Vì sao nhờ vả đôi khi lại rước thêm bực?

Nhiều chị em nghĩ san sẻ bớt việc cho bạn đời là nhàn. Thực tế, "giao việc" chưa chắc đã trút được gánh nặng.

Nhờ đối phương lau nhà, bạn vẫn phải nhắc nhở, canh chừng, rồi lẳng lặng dọn lại bãi chiến trường. Kết quả là bạn vẫn phải quản lý toàn bộ quy trình.

Thậm chí, nhiều người hay có tâm lý "giả vờ vụng về". Giặt đồ lem màu, rửa bát dính mỡ, dọn dẹp qua loa. Cuối cùng, bạn chép miệng tặc lưỡi thà tự làm cho nhanh. Và vòng lặp ôm đồm lại tiếp diễn.

Mẹo thiết lập lại nhịp sống gia đình

Để giải phóng bản thân, giải pháp không nằm ở việc tị nạnh xem ai làm nhiều hơn. Chìa khóa là tạo ra thói quen sinh hoạt công bằng.

Thống nhất định nghĩa về sự sạch sẽ

Nhiều cặp đôi cãi vã vì chưa từng thống nhất thế nào là nhà sạch. Hãy cởi mở chia sẻ khu vực nào cần ưu tiên, việc nào quan trọng nhất. Sự thấu hiểu này giúp xóa bỏ cảm giác một người luôn phải tự đoán ý người kia.

Hiện thực hóa những việc không tên

Đừng cố nhồi nhét mọi thứ vào đầu. Hãy viết ra giấy toàn bộ đầu việc cần làm. Từ đi chợ, cọ toilet đến chăm thú cưng. Nhìn danh sách dài dằng dặc, cả nhà sẽ tự khắc nhận ra khối lượng công việc thực tế khổng lồ đến mức nào.

Giao quyền làm chủ thay vì nhờ vả

Đừng chỉ nhờ phơi quần áo. Hãy giao quyền "làm chủ" toàn bộ khâu giặt giũ từ A đến Z. Khi mỗi người tự chịu trách nhiệm trọn gói cho một hạng mục, bạn sẽ không còn bận tâm nhắc nhở hay đi kiểm tra chéo.

Học cách buông bỏ sự hoàn hảo

Không phải góc nào cũng cần lung linh như trên tạp chí. Quần áo chưa kịp ủi hay đồ đạc hơi lộn xộn một chút cũng không sao. Giảm bớt tiêu chuẩn khắt khe chính là cách nhanh nhất để bạn thảnh thơi tận hưởng tổ ấm.

Một không gian sống đẹp không nên được xây bằng sự kiệt sức của bất kỳ ai. Suy cho cùng, dọn dẹp không phải để tạo ra ngôi nhà hoàn hảo không tì vết. Đó đơn giản là việc giữ cho tổ ấm luôn bình yên, để ai cũng thấy dễ thở khi bước qua cánh cửa trở về.