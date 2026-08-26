Mẹo giữ kính và gạch phòng tắm luôn sáng bóng, ít bám cặn xà phòng

Bạn vừa được lau dọn phòng tắm hôm trước nhưng chỉ sau vài lần tắm, kính và gạch lại xuất hiện những vệt trắng, mảng cặn khó chịu. Càng để lâu, lớp cặn càng bám chắc và việc vệ sinh cũng trở nên mất thời gian hơn. Dù bạn dùng đủ loại hóa chất tẩy rửa mạnh và tốn nhiều công sức chà xát, tình trạng này vẫn tái diễn chỉ sau vài ngày.

Trên thực tế, để giữ cho không gian thư giãn này luôn sạch và trong như khách sạn, bạn chỉ cần áp dụng những bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả dưới đây.

Chỉ cần dành thêm khoảng một phút sau mỗi lần tắm để xử lý nước, những công việc kỳ cọ nặng nhọc về sau có thể giảm đi đáng kể (Ảnh: IH).

Tạo thói quen gạt và lau khô sau mỗi lần tắm

Sai lầm phổ biến nhất của các gia đình là để nước tự khô trên bề mặt kính và gạch. Khi nước bay hơi, các khoáng chất như canxi và magie sẽ đọng lại, kết hợp với bọt xà phòng tạo thành lớp cặn cứng đầu rất khó làm sạch.

Để hạn chế tình trạng này, bạn chỉ cần dành khoảng một phút sau khi tắm để dùng cây gạt nước chuyên dụng vuốt sạch bề mặt, sau đó dùng khăn sợi nhỏ lau lại một lượt. Sợi khăn mềm hút ẩm cực tốt, giúp kính sáng trong tức thì mà không lo trầy xước. Khi nước không còn cơ hội đọng lại, cặn bẩn sẽ hoàn toàn không thể hình thành.

Thay đổi sản phẩm tắm hàng ngày

Ít người biết rằng loại xà phòng bạn dùng có ảnh hưởng trực tiếp đến độ sạch của phòng tắm. Xà phòng bánh truyền thống chứa các axit béo rất dễ phản ứng với khoáng chất trong nguồn nước, tạo nên lớp màng bám nhờn dính trên sàn và vách kính.

Một mẹo nhỏ khác bạn có thể áp dụng là chuyển sang dùng sữa tắm dạng lỏng hoặc gel tắm. Các sản phẩm này sở hữu công thức cải tiến, hạn chế tối đa việc tạo cặn và rất dễ bị dòng nước cuốn trôi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp dùng thêm chai xịt vệ sinh phòng tắm loại nhẹ để xịt nhanh sau khi dùng, giúp bề mặt luôn sạch thơm.

Muốn xử lý tận gốc, hãy chú ý nguồn nước

Nếu tình trạng cặn xảy ra thường xuyên trên nhiều thiết bị sử dụng nước trong nhà, nguyên nhân có thể nằm ở nguồn nước. Khi đó, hệ thống làm mềm nước cho toàn bộ ngôi nhà là giải pháp toàn diện hơn.

Thiết bị này giúp loại bỏ một phần khoáng chất khỏi nguồn nước trước khi nước đến vòi sen và các thiết bị khác. Nước mềm hơn cũng giúp xà phòng tạo bọt dễ dàng hơn và giảm khả năng hình thành cặn.

Bên cạnh đó, với kính phòng tắm, bạn có thể phủ thêm lớp nano bảo vệ chống thấm nước chuyên dụng lên bề mặt vách kính. Lớp phủ này giúp nước tụ lại thành giọt tròn và tự trượt trôi đi nhanh chóng thay vì bám dính lại, giữ cho góc phòng tắm luôn thoáng sạch suốt cả ngày dài.