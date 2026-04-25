Masterise Homes mang tới đặc quyền lãi suất cho khách hàng

Đây là chính sách linh hoạt, giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.

Chính sách đồng thời phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes, như một sự tri ân dành cho những khách hàng đã tin chọn thương hiệu.

Masteri Grand Coast - khu căn hộ cao cấp nằm trực diện công viên Wave Park, “trái tim” Ocean Park 2 (Ảnh: Masterise Homes).

Thêm đặc quyền, thêm giá trị cho khách hàng của Masterise Homes

Thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sở hữu bất động sản, Masterise Homes công bố một chính sách đặc quyền: áp dụng mức lãi suất trần 7,5%/năm và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành.

Chính sách được áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án đang phát triển của Masterise Homes trên cả nước. Chương trình mang đến thêm lựa chọn cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tương lai, hỗ trợ cân đối dòng tiền và nâng cao khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.

Lumière Midtown tọa lạc giữa tâm điểm The Global City, trung tâm TPHCM (Ảnh: Masterise Homes).

Việc triển khai các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, trong khi các dự án vẫn duy trì tính toàn vẹn của giá trị, đảm bảo mỗi bất động sản phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.

Bước đi này thể hiện định hướng dài hạn và năng lực triển khai nhất quán của Masterise Homes trong việc đồng hành cùng khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Chính sách áp dụng có điều kiện và thời hạn, tìm hiểu chi tiết tại hotline (+84) 2839 159 159.​