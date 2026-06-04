Mangala Complex - đô thị tích hợp theo xu hướng Industrial Hub Living

Phối cảnh tổng thể dự án Mangala Complex (Ảnh: Abey Holdings).

Mô hình Industrial Hub Living bù đắp khoảng trống thiếu hụt

Trong nhiều năm qua, quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam diễn ra với tốc độ nhanh, nhưng hạ tầng sống dành cho đội ngũ chuyên gia và lao động chất lượng cao vẫn chưa theo kịp.

Phần lớn các khu công nghiệp mới chỉ đáp ứng bài toán sản xuất, trong khi nhu cầu về một môi trường sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể làm việc, nghỉ ngơi, kết nối và tận hưởng các tiện ích thiết yếu ngay trong cùng một không gian, vẫn còn là khoảng trống lớn. Mangala Complex được phát triển để lấp đầy khoảng trống đó.

Dự án tiên phong theo mô hình Industrial Hub Living, xu hướng đô thị đang phát triển mạnh tại nhiều trung tâm công nghiệp quốc tế, nơi không gian sống, thương mại, dịch vụ và giải trí được tích hợp đồng bộ ngay liền kề khu sản xuất.

Được quy hoạch trên khu đất rộng khoảng 2,12ha với tổng quy mô 727 sản phẩm, bao gồm 667 căn hộ cao tầng và 60 căn shophouse thương mại hai mặt tiền, Mangala Complex sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với khu công nghiệp và các trục giao thông huyết mạch của địa phương.

Không chỉ dừng ở khái niệm nhà ở gần khu công nghiệp, Mangala Complex được định vị như một tổ hợp đô thị phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống của cộng đồng cư dân tri thức thế hệ mới, từ lưu trú, thương mại, chăm sóc sức khỏe, giải trí đến vận hành kinh doanh dịch vụ.

Mangala Complex còn được định hướng phát triển theo mô hình đô thị vận hành 24/7, nơi các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực và giải trí có thể diễn ra liên tục, đáp ứng nhịp sống đặc thù của cộng đồng chuyên gia và lao động quốc tế tại các khu công nghiệp.

Tiện ích Mangala Shopbuilding (Ảnh: Abey Holdings).

Lý do chọn Bắc Ninh để phát triển dự án

Lựa chọn Bắc Ninh là điểm đặt nền móng đầu tiên, Mangala Complex hưởng lợi từ vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nơi hội tụ các cực tăng trưởng lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Không chỉ là thủ phủ công nghiệp điện tử và công nghệ cao, Bắc Ninh còn đang trở thành điểm đến của cộng đồng chuyên gia quốc tế ngày càng gia tăng cùng làn sóng FDI liên tục mở rộng.

Bối cảnh này kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, dịch vụ lưu trú và hệ sinh thái thương mại phục vụ cộng đồng cư dân làm việc trong các khu công nghiệp.

Từ Mangala Complex, cư dân có thể kết nối nhanh tới các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và Vành đai 4 vùng Thủ đô. Dự án đồng thời hưởng lợi từ hệ thống logistics đường thủy kết nối qua sông Đuống, sông Cầu và các cảng nội địa trong khu vực, cùng khả năng tiếp cận sân bay Nội Bài chỉ trong khoảng 30-45 phút di chuyển.

Đại lộ nhìn về dự án Mangala Complex (Ảnh: Abey Holdings).

Đại diện Mangala cho biết: “Chúng tôi không phát triển Mangala Complex như một dự án nhà ở đơn thuần cạnh khu công nghiệp. Mục tiêu của dự án là kiến tạo một cộng đồng sống hiện đại dành cho lực lượng chuyên gia và lao động tri thức".

Cư dân có thể làm việc, sinh sống và tận hưởng đầy đủ các tiện ích trong cùng một hệ sinh thái. Industrial Hub Living không chỉ là một mô hình phát triển đô thị mới, mà còn là lời giải cho nhu cầu đang ngày càng rõ nét tại các trung tâm công nghiệp của Việt Nam.

Sự xuất hiện của Mangala Complex được xem là bước đi mở đầu cho xu hướng phát triển đô thị gắn với công nghiệp thế hệ mới. Xu hướng này cho thấy bài toán tăng trưởng kinh tế không chỉ dừng ở hạ tầng sản xuất, mà còn mở rộng sang chất lượng sống và khả năng hình thành cộng đồng cư dân bền vững quanh các trung tâm công nghiệp.

Trực diện toà căn hộ Mangala Tower (Ảnh: Abey Holdings).

Với quy mô giới hạn chỉ 727 sản phẩm trên quỹ đất hơn 2ha, Mangala Complex được kỳ vọng sẽ đón đầu nhu cầu gia tăng của cộng đồng chuyên gia và lao động chất lượng cao tại Bắc Ninh trong giai đoạn tới khi các khu công nghiệp quanh khu vực tiếp tục mở rộng quy mô và thu hút thêm dòng vốn đầu tư quốc tế.