Lý do "ông lớn" ngành bất động sản đẩy mạnh dòng vốn đầu tư về Nhơn Trạch

Nhơn Trạch đang hội tụ hàng loạt yếu tố thuận lợi để phát triển, bứt phá.

Quy hoạch chiến lược nâng tầm vị thế

Nhơn Trạch đang nổi lên như một thị trường bất động sản giàu tiềm năng bậc nhất nhờ hội tụ nhiều lợi thế trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Trong mắt nhiều nhà đầu tư, với vị trí giáp ranh TPHCM và liền kề sân bay quốc tế Long Thành, sở hữu hệ thống hạ tầng kết nối đang phát triển mạnh mẽ, Nhơn Trạch không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn giàu tiềm năng đầu tư với quy hoạch rõ ràng kết hợp cùng động lực từ hệ thống hạ tầng liên hoàn gồm sân bay - cảng biển - khu thương mại tự do.

Với việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đang thực thi mô hình phát triển đa cực. Trong đó, Nhơn Trạch được định hướng trở thành đô thị hiện đại, trung tâm logistics và thương mại - dịch vụ với vị thế quốc tế. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040, Nhơn Trạch sẽ tập trung phát triển đô thị, công nghiệp sạch, dịch vụ cao cấp và logistics với quy mô lớn đến hàng chục nghìn héc ta.

Hiện nay phường Nhơn Trạch đang đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa đồng bộ. Khu vực này được quy hoạch tích hợp vào mô hình “Airport City - Thành phố sân bay”, kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, hình thành chuỗi đô thị thông minh, bền vững.

Đô thị này còn mang tính chất là trung tâm kết nối các cực kinh tế động lực gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, đồng thời là nơi đón dòng khách du lịch và doanh nhân quốc tế đặt chân đến phía Nam.

Tính đến năm 2025, dân số đô thị Nhơn Trạch khoảng gần 400.000 người. Giai đoạn sắp tới, dự kiến con số này sẽ tăng nhanh, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ, tạo nền tảng cho bất động sản tăng trưởng bền vững.

Hạ tầng đi trước mở đường cho nhiều lĩnh vực bứt phá

Nhơn Trạch sở hữu lợi thế vị trí hiếm có, cách trung tâm TPHCM 25-30 phút di chuyển, đồng thời kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Long Thành. Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại từ cuối 2026, Nhơn Trạch sẽ hưởng lợi từ hàng chục nghìn người thường xuyên đến làm việc cùng khối lượng lớn hàng hóa.

Theo thiết kế, công suất của sân bay Long Thành lên đến 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. “Airport City” đang hình thành hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhu cầu an cư lẫn kinh doanh tại đây.

Hạ tầng kết nối giúp kéo gần khoảng cách giữa Nhơn Trạch với trung tâm TPHCM, biến Nhơn Trạch thành một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng.

Để đón đầu cơ hội, hệ thống hạ tầng giao thông tại Nhơn Trạch đang đi trước với tốc độ hoàn thiện nhanh, tạo sức hút vượt trội để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 giúp kết nối liên vùng nhanh chóng.

Cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 cùng các tuyến đường tỉnh Tôn Đức Thắng, Nguyễn Ái Quốc, đường liên cảng tạo mạng lưới thông thoáng, giảm ùn tắc và thúc đẩy giao thương. Đó là chưa kể tuyến đường sắt tốc độ cao quốc gia, mạng lưới đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm TPHCM và các đô thị phát triển như Thủ Dầu Một, Biên Hòa… đổ về sân bay Long Thành và Nhơn Trạch cũng đang xúc tiến đầu tư.

Hệ thống giao thông đa phương thức này được kỳ vọng sẽ đưa Nhơn Trạch trở thành trung tâm logistics, qua đó thu hút doanh nghiệp và lao động cao cấp đến làm việc. Đây cũng chính là tiền đề hỗ trợ đẩy nhanh quá trình giãn dân từ TPHCM và tạo đà cho Nhơn Trạch trở thành cầu nối quan trọng giữa trung tâm cũ và các cực phát triển mới của TPHCM, TP Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Nhơn Trạch còn sở hữu Cảng Phước An, một cảng biển lớn của khu vực, kết nối trực tiếp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đón tàu quốc tế trọng tải lớn. Cảng đang trở thành động lực quan trọng cho chuỗi cung ứng của vùng Đông Nam Bộ.

Đề án Khu Thương mại Tự do (FTZ) Long Thành - Nhơn Trạch quy mô 1.000ha được kỳ vọng sẽ sớm thực thi, thu hút FDI, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm: sân bay - cảng biển - logistics - thương mại, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm chất lượng cao.

Cơ hội cho nhu cầu an cư và đầu tư

Trong bối cảnh bất động sản TPHCM neo ở mức giá cao, Nhơn Trạch đang nổi lên như một điểm sáng với mức giá cạnh tranh, dư địa tăng trưởng lớn nhờ bệ phóng hạ tầng và quy hoạch. Thị trường dự báo bất động sản tại đây sẽ bứt phá từ năm 2026.

Theo các chuyên gia, bất động sản Nhơn Trạch đang đáp ứng nhu cầu kép. Đối với những người có nhu cầu ở, Nhơn Trạch là nơi an cư nhờ môi trường sống xanh sạch, quy hoạch hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp gia đình trẻ và chuyên gia, lao động làm việc tại sân bay, cảng biển, khu công nghiệp.

Khách hàng tìm hiểu K-Home Avenue, dự án căn hộ vừa túi tiền tọa lạc trung tâm Nhơn Trạch, kết nối nhanh đến sân bay Long Thành.

Về đầu tư, tiềm năng tăng giá của bất động sản Nhơn Trạch đến từ nhu cầu thực tế, dòng vốn FDI và đô thị hóa. Điều này lý giải vì sao hàng loạt tập đoàn bất động sản lớn đã và đang đổ dòng tiền đầu tư về Nhơn Trạch.