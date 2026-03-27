Lý do căn hộ hàng hiệu Marriott tại Ba Son hút giới tinh hoa

Tại TPHCM, Grand Marina, Saigon đang là dự án "branded residences" nổi bật với bộ sưu tập căn hộ thương hiệu Marriott & JW Marriott giữa lòng phường Sài Gòn, với những chuẩn mực sống tinh hoa đã hiện hữu.

Sống tại địa chỉ quốc tế, định danh vị thế chủ nhân

Theo báo cáo Branded Residences của Knight Frank, vị trí là yếu tố tiên quyết định hình giá trị bất động sản hàng hiệu. Là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực này, Marriott International chỉ chọn các vị trí đắt giá và mang tính biểu tượng để kiến tạo các dự án.

Khu vực Ba Son, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) với định hướng trở thành quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế (Ảnh: MH).

Tại TPHCM, Grand Marina, Saigon là lựa chọn duy nhất của Marriott International để phát triển khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc trên mảnh đất ven sông gắn liền với mạch nguồn di sản Ba Son - trái tim tài chính và dịch vụ cao cấp của TPHCM - sự xuất hiện của Grand Marina, Saigon không chỉ phản ánh tiềm năng vượt trội của thị trường nội địa, mà còn định vị khu vực Ba Son như một tọa độ quan trọng trên bản đồ phát triển toàn cầu của Marriott.

Sống trọn phong cách Marriott mỗi ngày

Giá trị của một căn hộ mang thương hiệu Marriott hay JW Marriott không chỉ nằm ở thương hiệu, mà đến từ hệ tiêu chuẩn toàn cầu được đúc kết qua gần một thế kỷ hình thành của tập đoàn Marriott International: đơn vị hiện vận hành hơn 9.000 khách sạn và dẫn đầu thế giới với danh mục hơn 230 dự án branded residences trên toàn cầu.

Chính bề dày kinh nghiệm này là nền tảng để Marriott thiết lập hệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho mỗi dự án, từ vật liệu hoàn thiện, hệ tiện ích, đơn vị tư vấn đến các công nghệ được áp dụng. Nhờ đó, mỗi căn hộ Marriott Residences và JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon khi bàn giao đều đạt sự đồng bộ tối ưu về thẩm mỹ và chất lượng với các khách sạn Marriott trên toàn thế giới - thỏa mãn những "khẩu vị" khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Sảnh chờ sang trọng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với đội ngũ concierge luôn túc trực hỗ trợ (Ảnh: MH).

Vượt trên khái niệm một căn hộ hoàn mỹ, mỗi căn hộ tại Grand Marina, Saigon được kiến tạo như một không gian thấu hiểu nhịp sống riêng của chủ nhân - nơi mỗi trải nghiệm thường nhật được nâng niu bằng chuẩn mực sống cao cấp và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu cá nhân.

Mỗi căn hộ tại Grand Marina, Saigon đều tinh tế trong từng chi tiết, trang nhã trong từng góc nhỏ (Ảnh: MH).

Nếu như các căn hộ JW Marriott Residences mang đậm tinh thần “mindfulness” (tỉnh thức) đặc trưng của thương hiệu, thì bộ sưu tập căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tiếp tục mở rộng trải nghiệm ấy bằng hệ tiện ích nội thất chú trọng wellness (nghỉ dưỡng) tại gia, mỗi chi tiết đều góp phần nuôi dưỡng một phong cách sống cân bằng, riêng tư và giàu cảm xúc giữa lòng trung tâm đô thị.

Hoàn thiện phong cách sống đó là đội ngũ quản gia - một chức danh thể hiện vai trò bao quát và chủ động trong việc quản lý toàn diện khu căn hộ, chăm sóc đời sống cư dân trong mọi khía cạnh (Ảnh: MH).

Mỗi quản gia đều trải qua hơn 250 giờ đào tạo hằng năm của tập đoàn Marriott, không ngừng nâng cao kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về nghệ thuật hiếu khách, nhằm mang đến trải nghiệm sống tinh tế chuẩn "hotel-living" (sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao) và tiện nghi nhất cho cư dân bằng dịch vụ đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam.

Sống trong cộng đồng tinh hoa Marriott toàn cầu

Nơi bạn sống khẳng định bạn là ai. Trở thành cư dân tại Grand Marina, Saigon còn là tấm vé thông hành bước vào mạng lưới tinh hoa thế giới - điểm hội tụ của những cá nhân kiệt xuất có đủ tiềm lực tài chính để lựa chọn sinh sống tại bất kỳ kinh đô nào trên thế giới.

Sự kiện chào đón năm mới của cộng đồng cư dân Grand Marina Saigon (Ảnh: MH).

Sự lựa chọn an trú tại Grand Marina, Saigon không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ Marriott đã được kiểm chứng qua hàng thập kỷ, mà còn tạo nên một vòng tròn khép kín của những cá nhân ưu tú, đồng điệu về tư duy và lối sống: từ doanh nhân thành đạt, những nghệ sĩ hạng A của làng giải trí, đến những người Việt trở về nước sau nhiều năm học tập làm việc tại nước ngoài.

Thông qua các sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại Grand Marina, Saigon, các cư dân có cơ hội kết nối tự nhiên, mở rộng quan hệ, và kiến tạo những cơ hội hợp tác đắt giá giữa những người cùng vị thế.

Giá trị khác biệt tại Grand Marina, Saigon ngày càng thu hút giới tinh hoa như một sự lựa chọn xứng tầm vị thế (Ảnh: MH).

Bên cạnh đó, chủ nhân Marriott Residences còn được kết nối với mạng lưới đặc quyền toàn cầu thông qua ONVIA - nền tảng được xây dựng riêng cho chủ sở hữu bất động sản hàng hiệu Marriott trên thế giới. Chủ nhân cũng được tự động được nâng cấp lên hạng Plantinum hoặc Gold Elite trong chương trình Marriott Bonvoy - mở ra hàng loạt đặc quyền tại hơn 9.000 khách sạn, resort Marriott trên toàn cầu.

Bộ 3 giá trị sống khác biệt tại Grand Marina Saigon xuất phát từ những giá trị kế thừa từ vị trí của dự án và từ di sản gần 100 năm lịch sử của Marriott International, ngày càng thu hút giới tinh hoa lựa chọn như một tài sản cốt lõi trong danh mục sở hữu và truyền đời.