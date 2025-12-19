Luxora Vĩnh Yên kiến tạo chuẩn sống cao cấp tại Đầm Vạc

Dự án được định vị là tổ hợp căn hộ cao cấp, nơi hội tụ hài hòa giữa kiến trúc hiện đại, không gian sinh thái và triết lý sống đề cao sự cân bằng nội tại.

Dự án Luxora Vĩnh Yên ra mắt giới đầu tư (Ảnh: CĐT).

Biểu tượng mới tại giao lộ kết nối

Luxora Vĩnh Yên tọa lạc tại Khu đô thị Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ - khu vực được định hướng trở thành trung tâm phát triển mới của tỉnh. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng một giờ di chuyển đến Hà Nội, đồng thời dễ dàng tiếp cận các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2A và quốc lộ 2B, tạo lợi thế liên kết vùng rõ nét.

Khả năng kết nối của dự án (Ảnh: CĐT).

Thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ, Luxora Vĩnh Yên giúp cư dân tiếp cận nhanh chóng các tiện ích trọng điểm: chỉ 3 phút đến trường học, 5 phút đến chợ Vĩnh Yên, công viên, sân golf, trung tâm hành chính công, 7 phút đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Co.opmart Vĩnh Phúc và 35 phút đến sân bay Nội Bài.

Sở hữu vị trí ven hồ Đầm Vạc - không gian sinh thái được ví như “lá phổi xanh”, dự án được phát triển trên quỹ đất hơn 5.211m², hai tòa tháp L01 và L02 gồm 25 tầng nổi cùng 2 tầng hầm, được định hình theo mô hình tổ hợp đa chức năng gồm shophouse, thương mại - dịch vụ mở, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư cao cấp. Trong giai đoạn hiện tại, Luxora Vĩnh Yên giới thiệu ra thị trường tòa L02, trong khi tòa L01 dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu trong thời gian tới.

Luxora Vĩnh Yên hiện đáp ứng thị trường với 290 căn hộ, trong đó có 284 căn hộ thương mại với cơ cấu từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích 43-123 m² và 6 căn penthouse diện tích lớn từ 191,5-388,4 m². Các căn hộ được bố trí công năng hiện đại tối ưu hóa diện tích sử dụng và được bàn giao nội thất tiêu chuẩn cao cấp.

Chuẩn sống cân bằng ven hồ Đầm Vạc

Kế thừa những giá trị cốt lõi từ dự án Luxora Bắc Giang, Luxora Vĩnh Yên tiếp tục kiến tạo giá trị sống quốc tế của thế hệ mới tại phía Bắc Đầm Vạc. Dự án nổi bật với kiến trúc pha lê hướng hồ, một lối kiến trúc đặc trưng dung hòa giữa thiên nhiên và không gian sống.

Với mật độ kính được sử dụng nhiều, thiết kế chú trọng khả năng đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo hiệu ứng thẩm mỹ nổi bật khi công trình vận hành về đêm. Hệ ban công kính toàn khối được ứng dụng đồng bộ, mở rộng tầm nhìn hướng hồ và nâng cao trải nghiệm không gian sống, góp phần tạo nên một điểm nhấn kiến trúc mới cho khu vực trung tâm.

Phối cảnh Sky Lounge trên mái (Ảnh: CĐT).

Lấy cảm hứng từ triết lý “tĩnh trong động”, Luxora Vĩnh Yên mở ra một không gian sống giao hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống sôi động của đô thị. “Tĩnh” được hình thành từ không gian sinh thái ven hồ Đầm Vạc, hệ thống cảnh quan xanh và môi trường sống trong lành, tạo nền tảng thư giãn, tái tạo năng lượng cho cư dân.

Trên nền tĩnh tại đó, “động” được tổ chức thông qua hệ thống tiện ích nội khu như không gian làm việc và coworking (không gian làm việc chung), thương mại - ẩm thực, khu thể thao, vui chơi đa thế hệ và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Hệ thống 57 tiện ích được quy hoạch đồng bộ và phân tầng chức năng rõ nét giữa hai tòa nhà. Tòa L01 tập trung nhóm tiện ích “tĩnh” với công viên trên mái đầu tiên tại Vĩnh Yên, các không gian thư giãn như Dạo Âm Viên, Vườn Cờ Vây, khu Onsen trong nhà.

Trong khi đó, tòa L02 mang sắc thái năng động hơn với bể bơi, pickleball, sân golf 3D cùng các không gian kết nối cộng đồng như Sky Lounge, vườn BBQ. Sự đan cài có chủ đích giữa các lớp không gian giúp Luxora Vĩnh Yên trở thành nơi cư dân trải nghiệm trọn vẹn đời sống bằng cả năm giác quan, hướng đến sự cân bằng sâu sắc từ bên trong.

Với định hướng phát triển bài bản, kiến trúc khác biệt và triết lý sống lấy con người làm trung tâm, Luxora Vĩnh Yên bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp cho khu vực, góp phần định hình một chuẩn mực sống mới bên hồ Đầm Vạc. Sự kết hợp hài hòa giữa vị trí chiến lược, không gian sinh thái và hệ tiện ích được tổ chức khoa học giúp dự án trở thành điểm đến an cư - đầu tư giàu giá trị, đồng thời tạo dấu ấn trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại của Vĩnh Yên.

Luxora Vĩnh Yên

