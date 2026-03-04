Lợi thế kinh doanh của nhà phố hai mặt tiền trên đảo Vũ Yên

Tâm điểm hội tụ của dòng người và dòng tiền

“Với bất động sản dòng tiền, mọi con số đều bắt đầu từ lưu lượng khách thực. Ở đâu kiểm có dòng người, ở đó có dòng tiền”, ông Hoàng Vũ, một nhà đầu tư lâu năm tại Hải Phòng, chia sẻ về quyết định xuống tiền vào dòng nhà phố song diện trên đảo Vũ Yên.

Theo ông Vũ, yếu tố then chốt nằm ở vị trí. Các căn nhà phố song diện tọa lạc trên Đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc, trục xương sống xuyên suốt toàn đảo, liên kết 11 khu nhà ở, đồng thời kết nối trực tiếp nội đô Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. Đây cũng là tuyến giao thông đón trọn lưu lượng khách từ các cây cầu huyết mạch đổ về đảo.

Shophouse song diện được giới đầu tư đánh giá cao (Ảnh: Vinhomes).

Trong bán kính khoảng 15 phút di chuyển là cộng đồng hơn 60.000 cư dân đang chuyển về sinh sống, phần lớn là chuyên gia, doanh nhân và quản lý cấp cao - tệp khách có mức chi tiêu cao và tần suất sử dụng dịch vụ thường xuyên, tạo nguồn doanh thu nền tảng cho các mô hình ẩm thực, mua sắm, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe…

Kết nối ngoại khu mở rộng thêm biên độ khai thác. Từ Thủy Nguyên hay các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng (cũ), dòng khách chỉ mất vài phút qua cầu Vũ Yên 1 và cầu Hoàng Gia. Khách từ Quảng Ninh tiếp cận thuận tiện qua cầu Bạch Đằng, Lại Xuân; từ Hà Nội và Hưng Yên kết nối trực tiếp bằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Khi cầu Ngô Quyền 8 làn xe hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Thủ đô sẽ tiếp tục rút ngắn, thúc đẩy lưu lượng khách suốt cả tuần. Bến du thuyền Royal Marina bổ sung thêm hướng tiếp cận bằng đường thủy, gia tăng nguồn khách chất lượng cao.

Điểm cộng quan trọng nằm ở hệ sinh thái tiện ích đã đi vào vận hành dọc theo đại lộ: từ Vinpearl Golf Hải Phòng, Vinpearl Horse Academy đến Vincom Mega Mall Royal Island và tổ hợp giải trí VinWonders, Safari… Tất cả tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch, vừa thu hút và kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, không gian dọc đại lộ cũng được quy hoạch như một “sân khấu mở” của thành phố đảo, với quảng trường trung tâm và tuyến phố đi bộ ven sông. Đây là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội quy mô lớn và hoạt động cộng đồng sôi động, thu hút lượng khách đáng kể từ nội đô Hải Phòng cũng như các tỉnh lân cận.

Lợi nhuận song hành trên trục thịnh vượng

Sở hữu một căn shophouse song diện tại Vinhomes Royal Island, chị Hồng Hạnh cho biết, chỉ riêng dịp Tết vừa qua, hiệu suất khai thác đã vượt kỳ vọng. Quán cà phê ở tầng trệt hoạt động hết công suất, còn không gian lưu trú phía trên gần như kín phòng liên tục, tạo nên hai dòng doanh thu vận hành song song và ổn định.

Dòng người đổ về thành phố đảo Hoàng Gia dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Vinhomes).

Theo chị Hạnh, một trong những điểm hấp dẫn của dòng sản phẩm này nằm ở triết lý “Dual style living” - nơi một tài sản đồng thời phục vụ hai chuẩn mực sống và hai mục tiêu khai thác.

Mặt trước của shophouse là đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc rộng 24 - 42m, vỉa hè kinh doanh 3m thông thoáng và không gian đỗ xe rộng rãi.

“Tại khu trung tâm cũ Hải Phòng, khách muốn ghé cửa hàng đôi khi phải gửi xe rất xa, trải nghiệm bị gián đoạn nên tỷ lệ quay lại không cao. Còn ở đây, họ có thể dừng lại dễ dàng. Khả năng tiếp cận thuận tiện tác động rất lớn đến quyết định dừng chân của khách hàng và hiệu suất kinh doanh mỗi ngày”, chị Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, mặt sau lại mở ra một thế giới khác: tầm nhìn rộng mở hướng về sân golf 36 hố hoặc không gian mặt nước khoáng đạt. Sự tách biệt giữa nhịp thương mại sôi động phía trước và không gian thư thái phía sau, kết hợp với thiết kế 4 tầng linh hoạt giúp chủ sở hữu phân tầng khai thác rõ ràng: tầng thấp tập trung kinh doanh; tầng cao dành cho ở, nghỉ dưỡng hoặc lưu trú ngắn ngày.

Nhà phố song diện được đánh giá cao còn nhờ mặt tiền 5-20m tạo độ nhận diện nổi bật trên trục đại lộ lưu lượng đông đúc, phù hợp nhiều mô hình F&B, thời trang và dịch vụ cao cấp. Diện tích 78-226m² cho phép chủ sở hữu linh hoạt quy mô khai thác. Đồng thời, phương án ghép căn liền kề giúp mở rộng diện tích vận hành mà vẫn giữ nguyên lợi thế vị trí và tệp khách quen.

Tất cả các sản phẩm nhà phố song diện đều đã hoàn thiện, nên có thể vận hành ngay. Không phải chờ đợi, không phải đặt cược vào tương lai xa, có thể khai thác kinh doanh ngay sau khi bàn giao. Với nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền ổn định, đây là lợi thế.

Nguồn khách tại các shophouse song diện trên trục đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc tăng trưởng liên tục (Ảnh: Vinhomes).

Ở tầm nhìn dài hạn, vị trí cận kề trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên cũng là cơ sở để chị Hạnh tin tưởng vào dư địa tăng giá tài sản.

“Các bất động sản nằm sát trung tâm hành chính và trên trục giao thông huyết mạch thường duy trì đà tăng trưởng bền vững qua từng chu kỳ phát triển”, chị Hạnh đúc kết.

Sau sáp nhập, Hải Phòng trở thành đô thị với quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, thu hút mạnh mẽ dòng tiền đầu tư từ cả trong và ngoài nước. Trong dòng chảy đó, sự cộng hưởng giữa hiệu suất khai thác hiện tại và triển vọng tăng trưởng dài hạn đang đưa nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island trở thành lựa chọn được quan tâm hàng đầu trên thị trường.