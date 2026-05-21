Lợi thế giúp Royal Boulevard hút giới doanh nhân về đảo Vũ Yên

“Tam cận” hội tụ tạo thế đất hút dòng khách và dòng tiền

Trong quan niệm của người Á Đông, “Buôn có bạn, bán có phường, muốn vượng phải có thế”. Với giới thương gia, “thế” được nhắc đến là thế đất “tam cận” gồm “cận thị, cận giang và cận lộ”. Gần trung tâm giao thương để hút dòng khách, gần sông để gia tăng trải nghiệm, gần trục giao thông lớn để kết nối thuận tiện và duy trì nhịp lưu chuyển sôi động.

Từ những thương cảng phồn hoa như Phố Hiến, Hội An cho tới các đại lộ hiện đại, quy luật “tam cận” được xem là bảo chứng cho khả năng kinh doanh dài hạn. Royal Boulevard hội tụ trọn vẹn cả ba yếu tố ấy trong cùng một địa chỉ.

Royal Boulevard nằm trên trục trung tâm đảo Vũ Yên với thế đất "tam cận" hội tụ (Ảnh: CĐT).

Về “cận thị”, Royal Boulevard nằm ngay trên trục trung tâm của Vinhomes Royal Island, kế cận quảng trường châu Âu và phố đi bộ ven sông - nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, vui chơi và giao thương sôi động. Đây cũng là tâm điểm đón dòng cư dân và du khách đổ về các tiện ích trọng điểm của đô thị đảo.

Hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng của Vinhomes Royal Island mang về cho Royal Boulevard dòng khách liên tục từ sáng tới đêm, tạo nguồn cầu ổn định cho các mô hình F&B, cà phê, showroom, thời trang, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục…

Chuỗi sự kiện liên tục trên đảo và hệ sinh thái tiện ích bao quanh Royal Boulevard tạo dòng khách quanh năm (Ảnh: CĐT).

Royal Boulevard đồng thời sở hữu lợi thế “cận giang” khi nằm bên sông Cấm - dòng sông gắn liền với lịch sử thương cảng Hải Phòng. Không gian ven sông không chỉ mang đến cảnh quan thoáng đãng mà còn tạo lợi thế trải nghiệm cho hoạt động thương mại, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách hàng - điều mà nhiều tuyến phố nội đô khó có được.

Ở góc độ “cận lộ”, Royal Boulevard nằm trên trục Hạnh Phúc - tuyến giao thông huyết mạch xuyên đảo, kết nối cầu Hoàng Gia và hệ thống giao thông liên vùng. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút tới trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và phố cổ Hải Phòng. Vị trí này giúp Royal Boulevard đón thêm dòng khách từ trung tâm hành chính mới phía Bắc sông Cấm và người dân nội đô đất Cảng.

“Cận thị mang lại lưu lượng khách lớn, cận giang giữ chân trải nghiệm lâu hơn, còn cận lộ quyết định tần suất quay lại. Royal Boulevard hội tụ đủ ba giá trị này trong cùng một mặt bằng, nên bài toán khai thác gần như đã được giải sẵn”, ông Lê Mạnh Tùng, chủ một nhà hàng tại Hải Phòng, nhìn nhận.

Nhịp sống phồn hoa thắp sáng đại lộ trung tâm đảo Vũ Yên

Giá trị của Royal Boulevard không chỉ đến từ địa thế “tam cận”, mà còn được cộng hưởng bởi hệ sinh thái quy mô lớn của Vinhomes Royal Island và dư địa phát triển của khu vực Bắc sông Cấm.

Vinhomes Royal Island quy tụ hàng loạt công trình biểu tượng dành cho giới thành đạt, như sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền Royal Marina, công viên giải trí VinWonders Vũ Yên, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy mô lớn đã đi vào vận hành. Hệ sinh thái này không chỉ nâng tầm chuẩn sống mà còn tạo nền tảng duy trì lưu lượng khách ổn định quanh năm.

Royal Boulevard đã hoàn thiện và sẵn sàng khai thác đúng mùa cao điểm du lịch hè 2026 (Ảnh: CĐT).

Sau khi Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập, Thủy Nguyên trở thành trung tâm hành chính mới của thành phố hơn 4,6 triệu dân. Theo quy hoạch đến năm 2040, khu vực này được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính và du lịch cấp vùng, đưa toàn bộ Bắc sông Cấm (bao gồm đảo Vũ Yên) bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Là trục thương mại mở, Royal Boulevard nằm đúng tâm điểm hưởng lợi khi dòng cư dân, du lịch và giao thương đồng loạt dịch chuyển về khu vực này.

Hiện Royal Boulevard đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho cư dân về ở và khai thác. Thay vì chờ đợi, các chủ sở hữu có thể đưa tài sản vào kinh doanh ngay, đón đầu dòng khách ngày càng gia tăng tại trung tâm mới phía Bắc sông Cấm.

Sự kiện “La Via Dolce - Khơi nhịp phồn hoa” đánh thức sắc màu lễ hội tại đại lộ trung tâm Royal Boulevard (Ảnh: CĐT).

Ngày 31/5, sự kiện “La Via Dolce - Khơi nhịp phồn hoa” sẽ được tổ chức dành cho khách hàng đã sở hữu Royal Boulevard, tính đến 10h ngày 31/5.

Lấy cảm hứng từ lễ hội đường phố Italy, chương trình gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật cùng màn bốc thăm trúng thưởng xe điện cao cấp VinFast VF 8.

Sự kiện cũng góp phần đưa Royal Boulevard trở thành điểm hẹn mới của giới thành đạt Hải Phòng, nơi nhịp sống an cư, giao thương và trải nghiệm đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại đảo Vũ Yên.