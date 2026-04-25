Loạt ông lớn bất động sản “tràn” về khu Tây Hà Nội làm dự án

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đánh giá hệ thống hạ tầng khung đóng vai trò nền tảng trong cấu trúc phát triển khu vực phía Tây.

Bài toán hạ tầng và câu chuyện ngập úng

Quy hoạch Thủ đô xác định Đại lộ Thăng Long là trục xương sống quan trọng nhất; Vành đai 3.5 sẽ tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển các đô thị mới dọc hành lang phía Tây. Trục Hồ Tây - Ba Vì là tuyến không gian chiến lược mang tính văn hóa, cảnh quan và tâm linh, kết nối trực tiếp từ trung tâm Ba Đình - Hồ Tây đến vùng núi Ba Vì.

Bên cạnh đó, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) được xác định là trục giao thông công cộng hướng tâm quan trọng, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trong bức tranh chung, Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3.5 không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn là trục phát triển kinh tế - đô thị trọng điểm. Tuyến đường này liên kết khu vực trung tâm với đô thị Hòa Lạc, nơi được định vị là trung tâm khoa học, công nghệ và đào tạo của quốc gia.

Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì trong quy hoạch tổng thể Thủ đô (Ảnh: Hà Nội).

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhìn nhận hạ tầng giao thông đang trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng nguồn cung. Bất động sản hiện nay phát triển bám theo các tuyến metro và vành đai, thay vì lan tỏa theo hướng tự phát.

Tại phía Bắc, mạng lưới metro mở rộng cùng các tuyến vành đai 2.5, 3.5, 4, 5 đang tái định hình không gian đô thị, thúc đẩy phát triển ra các khu vực ngoại vi. Quy hoạch 14 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 1.000km cùng 10 cây cầu mới qua sông Hồng sẽ tăng cường kết nối liên vùng giữa trung tâm Hà Nội và các khu vực phát triển nhanh, mở rộng dư địa tăng trưởng.

Ông Matthew Powell nhấn mạnh, sự dịch chuyển này cho thấy thị trường đang chuyển từ phục hồi sang mở rộng, nhưng không dẫn đến dư cung. Nguồn cung phát triển theo hạ tầng, thay vì mang tính đầu cơ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, cho rằng việc ưu tiên phát triển hệ thống giao thông phía Tây tạo điều kiện cho các khu đô thị mới hình thành và phát triển.

Khu vực hai bên Vành đai 3.5 được kỳ vọng có khả năng trở thành trung tâm phát triển mới của khu Tây. Nguyên nhân là từ khu vực Vành đai 3 trở vào, hiện đã dần quá tải về hạ tầng, trong khi các khu vực phía ngoài vẫn còn quỹ đất lớn để phát triển các dự án đô thị quy mô.

Đi cùng với quá trình phát triển đô thị nhanh chóng, theo ông Điệp, Tây Hà Nội đang đối mặt với một số thách thức về hạ tầng kỹ thuật, trong đó đáng chú ý là bài toán ngập úng. Khu vực này vốn có địa hình thấp, trong khi hệ thống tiêu thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ.

Để giải quyết bài toán này, thành phố cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như nạo vét và mở rộng kênh mương tiêu thoát nước, nâng công suất các trạm bơm lớn như Đào Nguyên, Yên Thái, đồng thời hoàn thiện các tuyến kênh tiêu còn dang dở.

Tây Hà Nội đang có những dự án nào?

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, khu vực dọc hai bên tuyến Vành đai 3.5, Đại lộ Thăng Long đang thu hút hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn triển khai dự án. Nhiều tên tuổi đáng chú ý hiện diện tại đây như Vinhomes với Vinhomes Green Bay giai đoạn 1 và 2, MIK Group với The Matrix One, hay Geleximco với khu đô thị Lê Trọng Tấn.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới tiếp tục được bổ sung với mặt bằng giá cao. Dự án Imperia Sky Park do MIK Group phát triển gồm 6 tòa căn hộ trên quỹ đất hơn 4ha đang chào bán khoảng 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, dự án An Bình Homeland tại khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn được đưa ra thị trường với mức giá khoảng 75 triệu đồng/m2.

Giai đoạn 3 của tổ hợp Mỹ Đình Pearl vừa được Công ty cổ phần Xây dựng CDC (mã chứng khoán: CCC) khởi công với tòa tháp cao 38 tầng, 2 tầng hầm trên khu đất rộng 3,8ha, mật độ xây dựng khoảng 18,25%. Sudico cũng tái khởi động hoạt động kinh doanh tại khu đô thị Nam An Khánh với quy mô khoảng 290ha. Dự án này đã được đầu tư từ hơn 10 năm trước và hiện một số phân khu đã đi vào vận hành.

Nhiều dự án chạy dọc đường Vành đai 3.5 (Ảnh: NH).

Ở phân khúc thấp tầng, thị trường ghi nhận hoạt động mở bán rầm rộ nhất tại dự án An Khánh Economy, quy mô khoảng 2ha nằm ngay trung tâm Bắc An Khánh. Dự án cung cấp các sản phẩm liền kề, biệt thự diện tích 114-193m2 với mức giá khoảng 30 tỷ đồng mỗi căn.

Ngoài ra, Hà Đô tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm còn lại của dự án Hà Đô Charm Villa. Trong thời gian tới, giai đoạn 2 của khu đô thị Mailand Bắc An Khánh do Sovico và Phú Long phát triển cũng được kỳ vọng sẽ triển khai, với quỹ đất thấp tầng còn lại hơn 80ha.

Theo quy hoạch của Hà Nội, các khu đô thị dọc Đại lộ Thăng Long được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, mật độ cao, gắn với các đầu mối giao thông công cộng, đặc biệt là các nhà ga đường sắt đô thị.

Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ được xem là yếu tố thúc đẩy kỳ vọng tăng giá của bất động sản. Trong vài năm gần đây, mặt bằng giá bất động sản khu vực này đã tăng đáng kể, giá căn hộ khu vực An Khánh - Hoài Đức trước chỉ dao động quanh mức 35-45 triệu đồng/m2, thì hiện nay nhiều dự án đã tiệm cận hoặc vượt mốc 100 triệu đồng/m2.

Tương tự, giá liền kề và biệt thự cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi nhiều sản phẩm đã vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2.