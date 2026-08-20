Loạt hạ tầng trọng điểm tăng tốc, mở rộng kết nối cho Ocean City

Ba hướng kết nối cùng hiện rõ trên công trường

Trong nhiều năm, hạ tầng phía Đông Hà Nội thường được kể ở thì tương lai. Đến năm nay, nhiều dự án quy mô lớn đã bước vào giai đoạn thi công và tăng tốc hoàn thiện. Nhờ đó, một mạng lưới kết nối đa hướng dần hình thành.

Nằm ở tâm điểm của các dự án hạ tầng trọng điểm phía Đông Thủ đô, Ocean City hiện kết nối với trung tâm qua cầu Vĩnh Tuy và với các tỉnh phía Đông qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các dự án mới sẽ bổ sung ba hướng đi: vào lõi đô thị qua cầu Trần Hưng Đạo; tới khu Nam, Tây Nam qua cầu Ngọc Hồi - Vành đai 3.5; liên thông các cực của Vùng Thủ đô qua Vành đai 4.

Trục liên vùng có chuyển động rõ nhất là Vành đai 4. Theo báo cáo ngày 5/8 của Chính phủ, thu hồi đất toàn dự án đạt 99,68%. Đường song hành đoạn Hà Nội đạt khoảng 87% giá trị hợp đồng, đoạn Hưng Yên đạt 82,7% và được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm nay. Dự án thành phần cao tốc đạt 12,38%, hướng tới thông xe kỹ thuật tháng 7/2027 và hoàn thành trong năm 2027.

Với Ocean City, Vành đai 4 tạo hành lang tránh khu vực lõi, kết nối Hưng Yên với Hà Nội, Bắc Ninh và các cao tốc hướng tâm. Cầu Mễ Sở trên tuyến còn mở thêm cửa ngõ qua sông Hồng ở phía Nam. Khi hoàn chỉnh, mạng lưới này giúp cư dân và hoạt động kinh doanh tiếp cận thuận tiện hơn các khu công nghiệp, trung tâm logistics cùng thị trường lân cận.

Vành đai 4 vùng Thủ đô đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2027 (Ảnh: Anh Minh).

Ở hướng Nam - Tây Nam, cầu Ngọc Hồi là mắt xích của Vành đai 3.5. Công trình dài khoảng 7,5km, tổng vốn khoảng 11.844 tỷ đồng, khởi công ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi và Vành đai 3.5 sẽ tạo hành lang từ Hưng Yên tới Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu Tây Nam Hà Nội.

Hướng thứ ba là vào lõi trung tâm qua cầu Trần Hưng Đạo. Dự án dài khoảng 4,18km, nối khu vực Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông với phố Nguyễn Sơn, Long Biên. Đến giữa tháng 8, theo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, tại cầu chính, toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, 7/7 bệ trụ thi công xong. Sản lượng thi công toàn dự án đạt gần 40%, vượt kế hoạch đề ra. Khi hoàn thiện vào năm 2027, cầu sẽ bổ sung cửa ngõ vào trung tâm và chia sẻ lưu lượng với các cầu hiện hữu.

Cầu Trần Hưng Đạo được đẩy nhanh thi công với mục tiêu thông xe năm 2027 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nội).

Mạng lưới hạ tầng mở rộng “bán kính sống” của Ocean City

Chuỗi hạ tầng đang chuyển kết nối của Ocean City từ đơn hướng sang đa hướng. Bên cạnh cầu Vĩnh Tuy và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cư dân sẽ có thêm lựa chọn qua cầu Trần Hưng Đạo để vào nội đô; tiếp cận khu Nam, Tây Nam qua Vành đai 3.5 - cầu Ngọc Hồi; mở rộng hành trình liên vùng nhờ Vành đai 4.

Đối với cư dân, nhiều hướng kết nối giúp gia đình linh hoạt hơn khi lựa chọn nơi làm việc, học tập và sử dụng dịch vụ. Khoảng cách không biến mất, nhưng áp lực di chuyển có thể giảm khi hành trình có thêm phương án kết nối. Điều này phù hợp với cư dân trẻ, chuyên gia và doanh nhân có lịch trình giữa Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng cùng các trung tâm sản xuất phía Bắc.

Ocean City mang đến chuẩn sống trong lành, thoáng đãng, tiện ích đầy đủ (Ảnh: Vingroup).

Ở góc độ kinh doanh, bán kính khách hàng và nguồn lao động của shophouse, nhà phố thương mại cũng được mở rộng. Dòng khách tới Ocean City có thể được bổ sung từ các khu vực kết nối qua cầu, vành đai và cao tốc. Hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" (tất cả trong một) quy mô hiếm có với Grand World, VinWonders, Vincom Mega Mall, VinUni, Vinschool và Vinmec, có sẵn để cư dân, du khách dừng chân, tiêu dùng và quay trở lại.

Đây là lợi thế của một đại đô thị đã vận hành khi hạ tầng vùng đang hoàn thiện. Công trình mới phát huy nền tảng sẵn có, gồm cộng đồng cư dân, tiện ích và hoạt động thương mại. Với người mua bất động sản, tác động được nhìn nhận rõ qua khả năng sử dụng thật: thuận tiện đi lại, mở rộng cơ hội khai thác và tăng độ mở của thị trường, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng giá ngắn hạn.

Hạ tầng phía Đông đã bước sang giai đoạn hiện thực hóa. Khi các công trình lần lượt hoàn thiện, Ocean City sẽ nằm trong mạng lưới kết nối dày hơn - nơi lợi thế không chỉ là vị trí, mà là khả năng tiếp cận nhiều trung tâm sống, việc làm và giao thương của vùng Thủ đô.